Selber Wölfe zeigen trotz erneuter Niederlage Reaktion

Selb. (PM IceFighters) Die Selber Wölfe zeigten sich im Vergleich zur Heimniederlage am Freitag stark verbessert, taten sich aber weiter im Abschluss schwer.

Nach einem chancenarmen Anfangsdrittel strahlten beide Teams ab der 21. Minute deutlich mehr Torgefahr aus, die die Gastgeber besser in Treffer umzumünzen wussten. Die Gastgeber lagen bereits mit zwei Treffern in Front, Die Gastgeber lagen bereits mit zwei Treffern in Front, ehe Sturm in der 47. Minute auf 1:2 verkürzte. Dies reichte jedoch nicht mehr aus, um die Partie noch einmal zu drehen. In einer spannenden Schlussphase hatte Leipzig das glücklichere Ende für sich.

Chancenarmer Beginn

Trotz vieler Strafen waren hochkarätige Chancen auf beiden Seiten Mangelware. Sowohl die Icefighters als auch die Wölfe standen defensiv stabil und ließen wenig zu. In der 7. Minute hatten die Gastgeber allerdings Brown aus den Augen gelassen. Der Kanadier wurde mit einem Pass aus der eigenen Defensivzone bis kurz vor die gegnerische blaue Linie geschickt und konnte allein aufs Leipziger Gehäuse zulaufen, scheiterte aber mit seinem Abschluss an Kessler im Tor der Messestädter. Im weiteren Verlauf war immer wieder viel Platz auf dem Eis, da das Schiedsrichtergespann den Akteuren auf dem Eis in ihren Aktionen nicht viel Spielraum gab. Hier ließen die Gastgeber 27 Sekunden doppelte Überzahl sowie ein 41 Sekunden andauerndes 4-gegen-3 ungenutzt. Ein Schuss in der 14. Minute von Samigulla aus der Ferne war für Selbs Goalie Rose sichere Beute. Zwei Minuten später tauchte erneut Brown in Überzahl gefährlich vor dem Leipziger Tor auf, doch auch seine

Abschlüsse fanden den Weg nicht über die Torlinie. Kurz vor Drittelende herrschte noch einmal Durcheinander vor dem Selber Tor, doch mit vereinten Kräften klärten die Wölfe auch diese Situation.

Icefighters gehen in Führung

Im zweiten Spielabschnitt konnten sich beide Teams deutlich klarere Chancen erarbeiten. Zunächst verteidigten die Selber Wölfe jedoch ein Leipziger Powerplay stark. Kurz darauf blieben Kuqi und Klöpper vor dem Tor der Icefighters hartnäckig und arbeiteten die Scheibe auch über die Linie. Jedoch hatten die Schiedsrichter die Situation bereits vorher abgepfiffen, sodass die Partie weiter torlos blieb. Die nächste Chance gehörte erneut den Selbern, doch Brown hatte einmal mehr kein Glück im Abschluss. Besser machten es die Gastgeber in der 29. Minute: Die Wölfe bekamen die Scheibe nicht geklärt und Hinz überwand mit einer starken Aktion Rose zum Spielstand von 1:0. Die Wölfe blieben am Drücker, doch Kuqi, Lahtinen, Rubin und Valasek verpassten den Ausgleich jeweils nur knapp

Sturm und Rubin treffen für Selb

Im Schlussabschnitt hatten die Gastgeber den besseren Beginn. Vom Bully weg feuerten die Leipziger die Scheibe ab und diese schlug abgefälscht hinter Rose zum 2:0 ein. Die Wölfe reklamierten zwar auf hohen Stock, die Unparteiischen waren sich aber ihrer Entscheidung sicher und verzichteten auf einen möglichen Videobeweis. Die Wölfe blieben am Drücker, wurden aber durch eine Strafe erneut ausgebremst. Doch just als Ziesche zurückkam, erzielte Sturm nach schöner Vorarbeit von Kuqi den Anschlusstreffer. Knapp fünf Minuten später sorgte Ex-Wolf Schwamberger mit einem sehenswerten Rückhandtreffer erneut für einen Zwei-Tore-Rückstand. Ausgerechnet in Unterzahl kamen die Wölfe jedoch noch einmal auf einen Treffer heran. Lahtinens Schuss verfehlte das Tor, aber Rubin netzte im Nachfassen ein. Die Wölfe setzten in der Schlussphase alles auf eine Karte und nahmen immer wieder Rose für einen zusätzlichen Feldspieler vom Eis. Dieser Plan ging jedoch nicht auf. Im Gegenteil: Detig brachte aus der eigenen Defensivzone heraus die Scheibe im verwaisten Selber Tor zum Endstand von 4:2 unter.

Mannschaftsaufstellungen und Statistik

KSW Icefighters Leipzig: Kessler (Dietzschold) – Komirist, Alasaari, Hessler, Koziol, Schwaiger, Reiner – Bindels, Stefanson, Kielly, Zajic, Detig, Roach, Schwamberger, Jiranek, Volkmann, Kreps, Hinz, Samigullin

Selber Wölfe: Rose (Weidekamp) – Gläßl, Tramm, Müller, Raab, Hördler, Sturm, Ulrich – Lahtinen, Rubin, Brown, Klöpper, Ziesche, Kuqi, Klughardt, Valasek, Bauer, Miksch, Koczlarek

Tore: 29. Min. 1:0 Hinz (Reiner, Kreps); 42. Min. 2:0 Zajic (Detig); 47. Min. 2:1 Sturm (Kuqi, Ziesche); 51. Min. 3:1 Schwamberger (Volkmann, Komirist); 54. Min. 3:2 Rubin (Lahtinen; 4/5); 56. Min. 4:2 Detig (4/5, empty net)

Strafzeiten: Leipzig 12, Selb 14

Schiedsrichter: Noeller, Ratz (Ullrich, Lindner)

Zuschauer: 1.093

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