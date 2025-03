Selber WÃ¶lfe wollen Serie zuhause ausgleichen

Selb. (PM Wölfe) Spiel 1 der Playdownserie zwischen den Eisbären Regensburg und den Selber Wölfen ging knapp an die Oberpfälzer.

Die Porzellanstädter machten ein sehr gutes Auswärtsspiel, verpassten aber ihre optische Überlegenheit in Torerfolge umzumünzen. Bereits am Sonntag haben die Wölfe ab 17:00 Uhr zuhause in der NETZSCH Arena Gelegenheit, die Serie wieder auszugleichen.

Formkurve

Denkbar knapp mit 2:1 ging die erste Partie an die Eisbären Regensburg. Dabei hatten die Selber Wölfe über weite Strecken der Partie das Heft in der Hand und brachten viele Schüsse auf das gegnerische Tor. An der Chancenverwertung bzw. dem Erzwingen klarerer Möglichkeiten muss das Wolfsrudel noch arbeiten, ansonsten hat der Auftritt in der Domstadt am Freitag Mut gemacht.

Statistik

Die Statistik von 43 zu 22 Torschüssen sowie 55,6 Prozent gewonnener Bullys spricht klar für Selb und untermauert, dass die Wölfe in Spiel 1 keinesfalls die schlechtere Mannschaft waren. Die Regensburger gingen einfach effizienter mit ihren Möglichkeiten um und erzielten ein Tor mehr als das Wolfsrudel.

Lineup

Richard Gelke, Mark McNeill, Maxim Fischer, Adam Kiedewicz und Josh Winquist werden weiterhin verletzt ausfallen.

Modus/Spielwertung

Die Serie zwischen den Eisbären Regensburg und den Selber Wölfen wird im klassischen Best-of-Seven-Modus ausgetragen. Das Team, das zuerst 4 Siege eingefahren hat, entscheidet die Serie für sich und qualifiziert sich sportlich für die DEL2. Der Verlierer ist der sportliche Absteiger.

Steht es in einer Partie nach der regulären Spielzeit von 60 Minuten unentschieden, erfolgt eine Verlängerung von 20 Minuten. Jedoch nur so lange, bis ein Tor erzielt wird (sudden death). Die Pause mit Eisbereitung dauert 15 Minuten. Die 20-minütigen Verlängerungen werden, jeweils mit neuer Eisbereitung und 15-minütiger Pause, so lange wiederholt, bis das entscheidende Tor gefallen ist (sudden death). Es wird auch in der Verlängerung mit 5 gegen 5 Feldspieler gespielt.

Termine

Die Termine für die Serie wurden wie folgt festgelegt:

Fr, 28.03.2025 20:00 Uhr Eisbären Regensburg – Selber Wölfe 2:1

So, 30.03.2025 17:00 Uhr Selber Wölfe – Eisbären Regensburg

Fr, 04.04.2025 20:00 Uhr Eisbären Regensburg – Selber Wölfe

So, 06.04.2025 17:00 Uhr Selber Wölfe – Eisbären Regensburg

Di, 08.04.2025 20:00 Uhr Eisbären Regensburg – Selber Wölfe (sofern notwendig)

Fr, 11.04.2025 19:30 Uhr Selber Wölfe – Eisbären Regensburg (sofern notwendig)

So, 13.04.2025 17:00 Uhr Eisbären Regensburg – Selber Wölfe (sofern notwendig)

