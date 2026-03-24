Selber Wölfe wollen Provokationen und Ausfällen trotzen

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe stellen sich nach einem hitzigen und verlustreichen Duell in Spiel Zwei entschlossen den nächsten Herausforderungen.

Trotz Provokationen, Verletzungen und Sperren geht das Wolfsrudel mit „Jetzt-erst-recht“-Mentalität in das dritte Aufeinandertreffen mit den Hannover Scorpions – bereit, den Kampf um das Halbfinalticket anzunehmen.

Formkurve

Alles Glück, das den Selber Wölfen am Freitag noch hold war, kam ihnen am Sonntagabend abhanden. In einem sehr gefälligen ersten Drittel, in dem das Wolfsrudel die bessere Mannschaft war, wollte einfach kein Treffer gelingen. Zu allem Überfluss schied Kapitän Richard Gelke nach einem Bandencheck von Nicholas Miglio frühzeitig verletzt aus und das Team musste einen Gegentreffer in Unterzahl hinnehmen. All diese Faktoren verunsicherten die Mannschaft mehr und mehr, zumal die Scorpions begannen, alle Register zu ziehen und das Wolfsrudel immer wieder provozierten. Leider gibt es nun voraussichtlich vier weitere Ausfälle zu beklagen. Chris Schutz und Patrick Klöpper sind nach Spieldauerdisziplinarstrafen am Dienstag gesperrt und Richard Gelke sowie Moritz Raab konnten das Spiel am Sonntag verletzungsbedingt nicht zu Ende bringen. Ein Einsatz der beiden Spieler am Dienstag ist derzeit fraglich. Die Porzellanstädter werden aus diesem Spiel jedoch ihre Lehren ziehen und mit einer „Jetzt-erst-recht“-Mentalität in die ausstehenden Partien gehen.

Statistik

Ganze 125 Strafminuten verhängten die beiden Hauptschiedsrichter Alexander Singer und Michael Zettl am vergangenen Sonntag im Spiel Zwei der Serie in der NETZSCH Arena. Zwei Tage zuvor kamen Achim Moosberger und Armin Finkel in Mellendorf mit lediglich 10 Strafminuten aus. Natürlich kann man die Strafenflut nicht ausschließlich den Unparteiischen ankreiden, auch wenn zumindest die Spieldauerdisziplinarstrafe gegen den Selber Topscorer Chris Schutz schon äußerst hart wirkte. Vielmehr machte es den Anschein, als hätten die Scorpions die Provokationen und teils überharten Aktionen als Teil ihrer Strategie ausgemacht – womit sie letztendlich auch Erfolg hatten.

Lineup

Eric Doronin, Jonas Körber und Philip Ziesche werden weiterhin ausfallen. Richard Gelke, Moritz Raab und Daniel Weiß sind fraglich. Chris Schutz und Patrick Klöpper sind am Dienstag gesperrt.

Modus/Spielwertung

Die Serie zwischen den Hannover Scorpions und den Selber Wölfen wird im Best-of-Seven-Modus ausgetragen. Das Team, das zuerst vier Siege eingefahren hat, entscheidet die Serie für sich und zieht ins Halbfinale ein. Für den Verlierer ist die Saison zu Ende.

Steht es in einer Partie nach der regulären Spielzeit von 60 Minuten unentschieden, erfolgt eine Verlängerung von 20 Minuten. Jedoch nur so lange, bis ein Tor erzielt wird (Sudden Death). Die Pause mit Eisbereitung dauert 18 Minuten. Die 20-minütigen Verlängerungen werden so lange wiederholt, bis das entscheidende Tor gefallen ist. Es wird auch in der Verlängerung mit 5 gegen 5 Feldspielern gespielt.

Termine

Die Termine für die Serie wurden wie folgt festgelegt:

Freitag, 20. März 20 Uhr Hannover Scorpions vs. Selber Wölfe 0:2

Sonntag, 22. März 18 Uhr Selber Wölfe vs. Hannover Scorpions 1:5

Dienstag, 24. März 20 Uhr Hannover Scorpions vs. Selber Wölfe

Freitag, 27. März 20 Uhr Selber Wölfe vs. Hannover Scorpions

Sonntag, 29. März 18 Uhr Hannover Scorpions vs. Selber Wölfe

Dienstag, 31. März 20 Uhr Selber Wölfe vs. Hannover Scorpions (sofern notwendig)

Donnerstag, 02. April 20 Uhr Hannover Scorpions vs. Selber Wölfe (sofern notwendig)