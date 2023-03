Selber WÃ¶lfe wollen die FÃ¼hrung zuhause ausbauen

Selb. (PM Wölfe) Mit einem knappen Heimsieg meldeten sich die Falken zurück im Rennen um den Klassenerhalt und verkürzten die Serie nach Spielen auf...

Selb. (PM Wölfe) Mit einem knappen Heimsieg meldeten sich die Falken zurück im Rennen um den Klassenerhalt und verkürzten die Serie nach Spielen auf 2:1.

Am Dienstag um 19:30 Uhr haben die Selber Wölfe zuhause in der NETZSCH-Arena die nächste Chance, den dritten von vier benötigten Siegen einzufahren.

Formkurve

Das Wolfsrudel agierte im letzten Spiel in Heilbronn – vor allem in den ersten 20 Minuten – überlegen, vergaß aber daraus Kapital zu schlagen. Dies bestraften die dezimierten Falken und holten sich ihren ersten Sieg in der Serie. Für die Wölfe gilt es nun defensiv wieder kompakter zu stehen, um vor heimischer Kulisse den nächsten wichtigen Sieg einzufahren.

Statistik

Bester Torschütze der Serie ist aktuell der Selber Egils Kalns, der in den bisherigen 3 Partien bereits 4 Treffer für sich verbuchen konnte. Bei den Falken ist Jeremy Williams mit 2 Torerfolgen der beste Vollstrecker. Bei den Wölfen kommen Kalns, Trska und Vantuch auf je 4 Scorerpunkte, gefolgt von Schwamberger, Reddick und McNeill mit je 3 Punkten. Bei den Torhütern liegt Selbs Michael Bitzer mit einer Fangquote von 91,18% vor Heilbronns Florian Mnich (87,64%) und auch in den Special-Teams haben die Wölfe statistisch die Nase vorn: Powerplay 27,3% (Heilbronn 25%), Penalty Killing 75% (Heilbronn 72,7%).

Lineup

Neben dem langzeitverletzten Feodor Boiarchinov fallen mit Steven Deeg (verletzt) und Michael Schaaf (erkrankt) zwei weitere Akteure aus. Kevin Lavallée und Mauriz Silbermann haben sich zwischenzeitlich wieder einsatzbereit zurückgemeldet.

Modus/Spielwertung

Die Playdowns werden nach dem Modus „Best-of-Seven“ ausgetragen. Das heißt, die Mannschaft, die zuerst 4 Siege eingefahren hat, hat die Serie für sich entschieden und den Klassenerhalt geschafft. Der Unterlegene erhält in der 2. Runde die Chance, gegen den Verlierer der Serie Crimmitschau/Bayreuth den drohenden Abstieg in die Oberliga zu vermeiden.

Steht es in einer Partie nach der regulären Spielzeit von 60 Minuten unentschieden, erfolgt eine Verlängerung von 20 Minuten. Jedoch nur so lange, bis ein Tor erzielt wird (sudden death). Die Pause mit Eisbereitung dauert 15 Minuten. Die 20minütigen Verlängerungen werden, jeweils mit neuer Eisbereitung und 15minütiger Pause, so lange wiederholt, bis das entscheidende Tor gefallen ist (sudden death). Es wird gespielt 5 gegen 5 Feldspieler.

Termine/Tickets/Hallenöffnung

Die Termine für die Serie wurden wie folgt festgelegt:

Mi, 15.03.2023 19:30 Uhr Heilbronner Falken – Selber Wölfe 1:2

Fr, 17.03.2023 19:30 Uhr Selber Wölfe – Heilbronner Falken 8:5

So, 19.03.2023 18:30 Uhr Heilbronner Falken – Selber Wölfe 3:2

Di, 21.03.2023 19:30 Uhr Selber Wölfe – Heilbronner Falken Einlass ab 18:30 Uhr

Fr, 24.03.2023 19:30 Uhr Heilbronner Falken – Selber Wölfe

So, 26.03.2023 18:30 Uhr Selber Wölfe – Heilbronner Falken (sofern notwendig)

Di, 28.03.2023 19:30 Uhr Heilbronner Falken – Selber Wölfe (sofern notwendig)

