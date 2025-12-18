Selber WÃ¶lfe wollen den Schwung in die kommenden Spiele mitnehmen

Selb. (PM WÃ¶lfe) Die Selber WÃ¶lfe gehen mit RÃ¼ckenwind in ein intensives Wochenende: Nach Erfolgen gegen FÃ¼ssen und Lindau wartet am Freitag um 20 Uhr der EC Peiting mit dem neuen Trainer Lanny Gare und viel Motivation in der NETZSCH Arena, bevor am Sonntag um 18:30 Uhr die Heilbronner Falken zum KrÃ¤ftemessen bitten.

Spannung ist garantiert â€“ und die WÃ¶lfe sind bereit fÃ¼r die nÃ¤chste BewÃ¤hrungsprobe.

Formkurve

Die Selber WÃ¶lfe sind am vergangenen Wochenende in der Erfolgsspur geblieben. Einem ungefÃ¤hrdeten Heimsieg zuhause gegen den EV FÃ¼ssen lieÃŸ das Team von Headcoach Felix SchÃ¼tz einen Overtime-Sieg auswÃ¤rts bei den EV Lindau Islanders folgen. Dabei sah es am Bodensee kurz vor Schluss noch nach einer Niederlage fÃ¼rs Wolfsrudel aus, nachdem die Gastgeber nach 57 torlosen Minuten den spÃ¤ten FÃ¼hrungstreffer erzielt hatten. Doch die Truppe um KapitÃ¤n Richard Gelke zeigte Moral, das bestÃ¤tigt auch Verteidiger Moritz Raab: â€žSicher ist man mit Siegen immer happy. Aber es ist auch klar, dass wir gegen Lindau gerne ein bisschen besser gespielt hÃ¤tten. Aber Lindau war auch super auf uns eingestellt, weshalb man auch nicht sagen kann, wir hÃ¤tten schlecht gespielt. Wir haben uns reingehangen, trotzdem kurz vor Ende das Gegentor bekommen.

Aber das zeigt dann einmal mehr die Moral der Mannschaft, dass wir noch den Ausgleich geschossen und uns das Spiel dann noch in der Overtime geholt haben.â€œ

Die Gegner

Sieben Punkte aus vier Spielen hat der EC Peiting nach dem Rauswurf von Headcoach John Sicinski geholt. Derer drei unter Interimstrainer Anton Saal und vier (darunter ein Ãœberraschungserfolg bei den Heilbronner Falken zum Einstand) unter dem neuen Chef an der Bande Lanny Gare. Der 47-jÃ¤hrige Deutsch-Kanadier kennt die NETZSCH Arena wie kaum ein anderer, war er doch bis zur Trennung im Sommer ein komplettes Jahrzehnt als Spieler und Co-Trainer fÃ¼r die Selber WÃ¶lfe tÃ¤tig. Sein Team wird sich sicher am Freitag ganz besonders fÃ¼r ihren neuen Headcoach an dessen alter WirkungsstÃ¤tte reinhÃ¤ngen.

Die Heilbronner Falken hingegen kÃ¶nnen sich weiterhin nicht ausschlieÃŸlich auf die sportlichen Ziele fokussieren. Massive Fanproteste gegenÃ¼ber der ClubfÃ¼hrung verunsicherten das Team beim letzten Heimspiel gegen Peiting, was schlieÃŸlich zu einer Niederlage fÃ¼hrte. Dies war das vierte Spiel in Folge fÃ¼r die Falken, das sie ertraglos beendeten. Am vergangenen Sonntag gewannen die Heilbronner allerdings ihr AuswÃ¤rtsspiel bei den Onesto Tigers Bayreuth und beendeten somit ihre Durststrecke.

Statistik

Wenn die Selber WÃ¶lfe am kommenden Wochenende in Unterzahl agieren mÃ¼ssen, dann treffen sie â€“ rein statistisch gesehen â€“ auf zwei komplett unterschiedliche Teams. WÃ¤hrend die Heilbronner Falken in dieser Disziplin mit einer Erfolgsquote von 29,8 Prozent das aktuell zweitbeste Team der Liga stellen, tun sich die Peitinger mit einem oder zwei Mann mehr auf dem Eis deutlich schwerer. Sie konnten hier bislang nur 13,9 Prozent dieser Gelegenheiten zum Torerfolg nutzen. Das ist ligaweit der zweitschlechteste Wert. Die Selber WÃ¶lfe kommen hier auf eine Quote von 26,1 Prozent.

Moritz Raab blickt voraus

GroÃŸen Respekt aber auch eine gewisse Vorfreude verspÃ¼rt WÃ¶lfe-Verteidiger Moritz Raab auf die kommenden beiden Begegnungen: â€žFreitag gegen Peiting. Da haben wir schon in den Hinspielen gesehen, dass das eine harte Sache werden wird. Die Jungs kÃ¶nnen auch, wenn sie wollen. Mit dem Trainerwechsel ist vielleicht auch nochmal ein kleiner Impuls durch die Mannschaft gegangen. Wir stellen uns auf ein hartes und schwieriges Spiel ein. Sonntag wartet mit Heilbronn ein Top-Gegner auf uns. Das wird sicher ein gutes Hockey. Ich freue mich drauf, denn wir wollen uns das, was uns beim letzten Heimspiel gegen sie passiert ist, nicht nochmal antun lassen und werden uns da einfach reinhÃ¤ngen.â€œ FÃ¼r die kommende Cruchtime (11 Spiele in 24 Tagen) sieht der 24-JÃ¤hrige das Wolfsrudel gut gerÃ¼stet: â€žEs wird eine harte Saisonphase. Aber es ist nichts, was man nicht kennt. Man bereitet sich da schon immer zu Saisonbeginn darauf vor. Die Jungs wissen, was auf sie zukommt. Ich denke, wir sind gut darauf vorbereitet, weil wir in den letzten Wochen und Monaten wirklich viel Gas auf und neben dem Eis gegeben haben, was uns jetzt in der Phase natÃ¼rlich sehr viel helfen wird, um erfolgreich zu sein. Wenn wir uns an das halten, was uns gesagt wird, dann schaue ich positiv auf die nÃ¤chsten Wochen.â€œ

Lineup

Daniel Ulrich, Jonas KÃ¶rber, Patrick KlÃ¶pper, Philipp Ziesche und Eric Doronin (Saisonaus) mÃ¼ssen weiterhin verletzt oder erkrankt passen. Fraglich sind Daniel WeiÃŸ und Lukas Valasek. Der FÃ¶rderlizenzspieler Marcel Tabert steht voraussichtlich zur VerfÃ¼gung. Nico Wiens wird hingegen wieder in Ravensburg aushelfen.

