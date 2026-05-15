Selber Wölfe: Wichtiger Baustein bleibt an Bord

Selb. (PM Wölfe) Zuverlässig, präsent und immer einsatzbereit: Dominik Müller hat in der vergangenen Saison eindrucksvoll bewiesen, wie wertvoll er für die Selber Wölfe ist – und wird auch weiterhin ein wichtiger Bestandteil der Defensive bleiben.

Erwartungen bestätigt

Mit der Verpflichtung von Dominik Müller vor der vergangenen Spielzeit wollten die Selber Wölfe ihrer Defensive Stabilität und Erfahrung verleihen – ein Plan, der vollständig aufging. Der 33-Jährige überzeugte durch konstante Leistungen, hohe Spielintelligenz und große Verlässlichkeit in allen Spielsituationen. Über weite Strecken der Saison war er ein Fixpunkt im Abwehrverbund der Porzellanstädter. Auch auf Führungsebene wird seine Bedeutung klar hervorgehoben. „Dominik gibt uns mit seiner Ruhe und Verlässlichkeit enorm viel, führt unsere jungen Spieler – und setzt immer wieder wichtige Akzente in der Offensive“, beschreibt Sportlicher Leiter Frank Hördler den Wert des erfahrenen Verteidigers. Auch Dominik Müller selbst zieht ein positives Fazit: „Die vergangene Saison bewerte ich positiv. Die ganze Saison über haben wir uns im oberen Teil der Tabelle gehalten und auch in den Play-offs gezeigt, dass wir mit den besten Teams der Liga mithalten können.“

Zusammenhalt als Schlüssel

Ein wesentlicher Faktor für den sportlichen Verlauf war aus Sicht des Verteidigers der starke Teamgeist innerhalb der Mannschaft. Gerade in herausfordernden Phasen präsentierten sich die Selber Wölfe als geschlossene Einheit. „Unsere größte Stärke war der Zusammenhalt und der Kampfgeist. Auch in schwierigen Momenten haben wir zusammengehalten und nicht aufgegeben – und das war für mich sehr wichtig“, blickt Dominik Müller zurück.

Führung für die nächste Generation

Dominik Müller übernahm in der vergangenen Saison eine besonders verantwortungsvolle Aufgabe, von der vor allem die beiden jungen Verteidiger Jonas Hördler und Kende Kassay-Kezi profitierten. In ihrer jeweils ersten Profisaison stand ihnen der erfahrene Verteidiger nicht nur auf dem Eis als Nebenmann in der Verteidigung regelmäßig zur Seite, sondern gab auch neben dem Eis Orientierung. „Ich habe das als große Verantwortung, aber gleichzeitig auch als Chance gesehen. Ich habe versucht, den Jungs sowohl auf dem Eis als auch außerhalb zu helfen, und ich denke, dass wir das ziemlich gut gemacht haben“, beschreibt der Routinier seine Rolle.

Immer einsatzbereit – und weiter hungrig

Ein weiterer Beleg für seine Bedeutung: Dominik Müller absolvierte sämtliche Saisonspiele für die Selber Wölfe. Seine körperliche Robustheit, gepaart mit einer professionellen Einstellung, machten ihn zu einem permanent verfügbaren Leistungsträger – ein Faktor, der für die sportliche Planung enorme Bedeutung hat. Auch für die Zukunft hat der Defender klare Ziele: „Ich möchte weiter an mir arbeiten und mich verbessern – denn dafür ist es nie zu spät. Gleichzeitig möchte ich dem Team helfen und alles tun, was nötig ist, um erfolgreich zu sein.“