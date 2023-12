Selber WÃ¶lfe verstÃ¤rken sich mit erfahrenem StÃ¼rmer

Artikel anhören Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe sind auf der Suche nach einem erfahrenen Mittelstürmer mit deutschem Pass fündig geworden. Mit dem 40-jährigen...

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe sind auf der Suche nach einem erfahrenen Mittelstürmer mit deutschem Pass fündig geworden.

Mit dem 40-jährigen Deutsch-Kanadier Chad Bassen erhält ein Mann mit mächtig Erfahrung einen Tryout-Vertrag bei den Porzellanstädtern: Über 800 Spiele im deutschen Oberhaus, eine Saison in der DEL2 sowie zwei Spielzeiten in der Oberliga absolvierte der Linksschütze in den letzten 19 Jahren in Deutschland.

Über 800 Spiele in der DEL

Als 21-Jähriger kam Chad Bassen aus seiner kanadischen Heimat zu den Frankfurt Lions in die DEL. Es sollte der Beginn einer überaus erfolgreichen Karriere im deutschen Eishockey werden. 16 Jahre lang lief Chad Bassen für Frankfurt, Straubing, Hamburg, Augsburg, Wolfsburg, Iserlohn – wo er eine Saison gemeinsam mit Michel Weidekamp im Kader stand – und Nürnberg in der höchsten deutschen Spielklasse auf. Anschließend wechselte er für eine Saison in die DEL2 zum EHC Freiburg. Die letzten beiden Spielzeiten war der Deutsch-Kanadier für die Blue Devils Weiden in der Oberliga Süd aktiv.

Tryout läuft bis Mitte Februar

„Mit Chad Bassen bekommen wir einen sehr erfahrenen Spieler in den Kader. Wir waren lange auf der Suche nach einem Mittelstürmer mit deutschem Pass und sind jetzt mit Chad Bassen fündig geworden. Er spielt seit vielen Jahren sehr erfolgreich in Deutschland und kommt jetzt mit einem Tryout-Vertrag zu uns“, so Headcoach Sergej Waßmiller zum neuen Mitglied im Wolfsrudel. Chad Bassen erhält bei den Selber Wölfen einen Tryout-Vertrag, der zunächst einmal bis Mitte Februar läuft.

„Ich möchte dem Team helfen“

Chad Bassen kann es kaum erwarten, dass die Eishockeysaison für ihn jetzt endlich losgeht: „Ich freue mich auf die Selber Wölfe und besonders darauf, endlich wieder Eishockey spielen zu können.“ Natürlich war der Deutsch-Kanadier in den letzten Monaten seit Ende der vergangenen Saison nicht untätig: „Etwa die letzten 4 Monate habe ich sehr hart trainiert. Viel zu lange“, lacht der Routinier. „Die letzten drei Monate war ich auch viermal pro Woche auf dem Eis. Freilich fehlen da die Spielsituationen, aber es gibt einem schon ein bisschen das Gefühl, Eishockey zu spielen.“ Sich selbst beschreibt der 40-Jährige „als einen 2-Wege-Spieler, der auf dem Eis hart arbeitet“. Privat ist Chad Bassen eher ein ruhiger, zurückhaltender Typ. Dass der Linksschütze ein absoluter Teamplayer ist, wird spätestens dann deutlich, wenn man ihn nach seinen Zielen fragt: „Meine Ziele sind ganz einfach. Ich möchte das Team für den Rest der Saison bestmöglich unterstützen. Ich möchte so hart arbeiten wie ich kann und mich für die Mannschaft engagieren. Das ist alles. Ich hoffe, dass ich eine Hilfe sein kann.“

