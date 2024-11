Selber WÃ¶lfe verpflichten weiteren Center

Selb. (PM Wölfe) Wie angekündigt haben die Verantwortlichen der Selber Wölfe aufgrund der aktuellen Verletzungsmisere den Spielermarkt sondiert und sind fündig geworden Mit Lukas...

Mit Lukas Koziol holt man einen Mittelstürmer im besten Eishockeyalter in die Porzellanstadt, der zudem reichlich Erfahrung aus der DEL und DEL2 mitbringt.

Ausgebildet in Füssen und Berlin

Der gebürtige Füssener Lukas Koziol machte beim EV Füssen die ersten Schritte auf dem Eis, genoss dort bis zur U18 eine hervorragende Ausbildung und durfte bereits als 16-Jähriger für seinen Heimatverein in der Oberliga Süd bei den Profis mitspielen. Im Jahr 2013 ging es für den heute 28-Jährigen nach Berlin zu den Eisbären Juniors. Bereits ein Jahr später kamen für den Linksschützen dann schon die ersten Einsätze in der DEL für den Rekordmeister und parallel dazu auch in der DEL2 mit den Dresdner Eislöwen hinzu. In den folgenden Jahren sammelte Lukas Koziol sowohl in der DEL, der DEL2 und in der Oberliga durch verschiedene Förderlizenz-Verträge Erfahrung. Im deutschen Oberhaus lief er neben den Eisbären Berlin auch für Krefeld – mit denen er unter anderem auch sechs Partien in der Champions Hockey League bestritt – und die Adler Mannheim, in der DEL2 noch für die Lausitzer Füchse, die Kassel Huskies und die Löwen Frankfurt auf. In Frankfurt zog sich der Center eine Verletzung zu, die ihn zum Nachdenken bewegt hat: „Aufgrund der Verletzung und der Tatsache, dass wir uns mitten in der Pandemie befunden haben, wollte ich mir neben dem Profisport ein zweites Standbein als Absicherung aufbauen. Bei den Rostock Piranhas hat man mir ermöglicht, Eishockey und Berufsausbildung zu verbinden“, erklärt Lukas Koziol seinen Wechsel in die Oberliga. Nach einer Zwischenstation beim SC Riessersee und den Hannover Scorpions kam es dann in der letzten Saison zu einem Comeback in der DEL2 bei den Dresdner Eislöwen. Gerade als es für Lukas Koziol richtig gut zu laufen begann, bremste ihn erneut eine Verletzung aus, die früh das vorzeitige Saisonaus bedeutete: „Die Verletzung ist längst vollständig ausgeheilt, ich konnte nach erfolgreicher Reha planmäßig, beschwerdefrei und mit Volldampf mein Sommertraining durchziehen und stand zuletzt mit einer privaten Trainingsgruppe in Dresden regelmäßig auf dem Eis“, berichtet Lukas Koziol und freut sich gleichzeitig, endlich wieder richtig im Spielbetrieb durchstarten zu können.

Spielintelligenter Rollenspieler

„Katsche und ich kenne uns schon ewig. Er hat als Jugendlicher mal in einem Select Team für mich gespielt und wir sind uns immer wieder über den Weg gelaufen, haben uns getroffen und immer wieder Kontakt gehabt. Für mich war klar, dass ich ihn gerne in meiner Mannschaft haben möchte, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Lukas ist ein spielintelligenter Center, der eine Rolle, die man ihm zuteilt, ausfüllen kann. Er kann offensiv gut sein, aber auch defensiv seinen Mann stehen. Wie es halt der Trainer gerade von ihm verlangt. Er bringt taktische Disziplin mit und das ist es, was wir brauchen“, weiß Wölfe-Geschäftsführer Sven Gerike über den Neuzugang zu berichten. „Craig Streu und ich freuen uns, dass wir Lukas unter Vertrag nehmen konnten“, so Sven Gerike abschließend.

„Ich will der Mannschaft so gut wie möglich helfen“

„Ich bin ein Spieler, der eine gute Übersicht mitbringt und ein solider Spielmacher, der es versteht, andere gut in Szene zu setzen. Dabei versuche ich aber auch immer, die Defensive nicht zu vernachlässigen“, beschreibt sich Lukas Koziol selbst. Neben Sven Gerike trifft der Linksschütze noch auf einige weitere bekannte Gesichter, die ihm das Ankommen im Wolfsrudel sicherlich vereinfachen werden: „Ich kenne bereits Frank Hördler, Max Gläßl, Moritz Raab und auch Adam Kiedewicz.“ Hinsichtlich seiner Saisonziele zeigt sich der Mittelstürmer sehr mannschaftsdienlich: „In erster Linie will ich der Mannschaft so gut wie möglich helfen und das einbringen, was benötigt wird. Egal ob das das Scoring ist oder die Defensive – ich möchte die fehlenden Puzzlestücke ergänzen. Persönlich wünsche ich mir natürlich auch, dass es bei mir punktetechnisch wieder gut läuft und ich so zum Erfolg beitragen kann.“

