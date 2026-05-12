Selber Wölfe verpflichten Aidan Brown

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe haben ihre dritte Kontingentstelle besetzt: Mit Aidan Brown kommt ein offensivstarker und emotionaler Führungsspieler vom Lokalrivalen onesto Tigers Bayreuth in die Porzellanstadt.

Der 26-jährige Kanadier bringt Torgefahr, Härte und eine klare Gewinnermentalität mit ins Wolfsrudel.

„Selb fühlt sich im Moment einfach richtig an“

Für Aidan Brown war der Wechsel nach Selb eine bewusste Entscheidung. Der Kanadier sieht bei den Wölfen optimale Bedingungen für seine sportliche Weiterentwicklung: „Selb fühlt sich für mich aktuell wie der perfekte nächste Schritt an. Ich bin an einem Punkt meiner Karriere, an dem ich mich jeden Tag weiter verbessern will – in einem Umfeld mit guten Menschen, einer starken Kultur und einer klaren sportlichen Richtung“, erklärt Brown. Besonders wichtig sei ihm gewesen, Teil eines Teams zu werden, in dem Leistung, Zusammenhalt und tägliche Arbeit Hand in Hand gehen: „Ich will hart arbeiten, meinen Teil zum Erfolg beitragen, dem Team helfen zu gewinnen und dabei jeden Tag gerne in die Kabine kommen“, so der Außenstürmer.

Vom Gegenspieler zum Fanliebling

Die Atmosphäre in Selb kennt Brown bestens – bisher allerdings aus Sicht des Gegners. „Die Spiele in Selb waren wahrscheinlich die hitzigsten und intensivsten, die ich je erlebt habe. Es hat sich jedes Mal wie das wichtigste Spiel der Saison angefühlt“, erinnert sich der Kanadier an seine Auftritte mit Bayreuth. Die Leidenschaft der Fans habe dabei nachhaltigen Eindruck hinterlassen: „Die Selber Fans sind unglaublich. Sie machen es extrem leicht, alles auf dem Eis zu lassen und 100 Prozent zu geben. Die Professionalität und die Stimmung hier waren für mich ein entscheidender Faktor – es war am Ende eine klare Entscheidung, ein Teil davon werden zu wollen.“

„Ein Spieler, gegen den man ungern spielt – aber gerne im eigenen Team hat“

Aidan Brown beschreibt sich selbst als modernen Power Forward mit hoher Intensität: „Ich sehe mich als schnellen, harten Stürmer, der das Spiel sucht und Präsenz zeigt. Ich liebe es, der Spieler zu sein, den jeder Gegner hasst – weil er weiß, dass es jedes Spiel ein harter Abend wird“, sagt der 26-Jährige selbstbewusst. Besonders vor dem gegnerischen Tor fühlt sich der Rechtsschütze zuhause: „Ich mag die dreckigen Bereiche, bin gerne vor dem Tor präsent, bringe aber auch kreative und offensive Akzente ins Spiel. Gleichzeitig ist mir die Arbeit in der Defensive extrem wichtig.“ Seine Spielweise verbindet Leidenschaft mit Verantwortung: „Ich spiele mit viel Herz und Emotion. Ich bin der Typ Spieler, gegen den man nicht gerne spielt – den man aber unbedingt in der eigenen Mannschaft haben möchte. Dazu gehört für mich auch, meine Mitspieler zu schützen und eine gute Rolle in der Kabine einzunehmen.“

Hördler: „Er passt perfekt zu unserer Mannschaft“

Sportlicher Leiter Frank Hördler ist von der Verpflichtung überzeugt: „Aidan bringt eine hervorragende Einstellung und viel Grit in unser Spiel. Er wird vor dem gegnerischen Tor präsent sein, dort für Unruhe sorgen und überzeugt zudem mit einem starken Charakter. Er passt perfekt zu unserer Mannschaft.“

Ziele: Konstanz, Energie und eine erfolgreiche Saison

Für seine erste Saison im Wolfsdress setzt sich Aidan Brown klare Ziele: „Ich will ein verlässlicher Spieler sein, der jeden Abend ein komplettes Spiel zeigt. Energie, Konstanz und Einsatz – das sind die Dinge, die ich einbringen möchte, um der Mannschaft zu helfen, Spiele zu gewinnen“, erklärt der Angreifer. Auch die mannschaftlichen Ambitionen sind klar formuliert: „Als Team muss unser Anspruch sein, jeden Abend hart zu arbeiten und eine starke Saison zu spielen – mit dem Ziel, um die Meisterschaft mitzuspielen. Man will gemeinsam etwas aufbauen und den Fans eine Mannschaft geben, auf die sie stolz sein können. Ich freue mich riesig darauf, Teil davon zu sein.“

Klare Botschaft an die Selber Fans

Zum Abschluss richtet Aidan Brown noch persönliche Worte an die Anhänger der Wölfe: „Ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht. Ihr bekommt einen Spieler, der mit Leidenschaft, Herz und voller Energie aufläuft. Ich freue mich darauf, die Fans kennenzulernen, Teil der Gemeinschaft zu werden und den Menschen in Selb etwas zu geben, worauf sie stolz sein können. Habt einen großartigen Sommer – und dann lassen wir es gemeinsam krachen!“