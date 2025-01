Selber WÃ¶lfe verlieren verrÃ¼cktes Spiel nach Shootout

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe unterlagen in einer intensiven Partie den Blue Devils Weiden knapp nach Penaltyschießen.

Ein nach dem ersten Drittel schon fast verloren geglaubtes Spiel drehten die Porzellanstädter im Mittelabschnitt zu ihren Gunsten. Im Schlussabschnitt verwalteten die Wölfe die Führung bis kurz vor Ende gut, doch die Oberpfälzer kamen 2:15 Minuten vor Ende noch zum Ausgleich. Nachdem die Verlängerung torlos verstrich, musste das Penaltyschießen die Entscheidung bringen. Hier hatten die Gastgeber das glücklichere Ende für sich und sicherten sich den Zusatzpunkt.

92 schwarze Sekunden für Selb

Gerade einmal 16 Sekunden waren gespielt, da gerieten Winquist und Ribnitzky aneinander. Klarer Sieger im Faustkampf blieb hier der Selber. Nach gutem Beginn der Porzellanstädter waren es aber mehr und mehr die Gastgeber, die das Heft in die Hand nahmen. Folgerichtig dann auch die Führung für die Blue Devils: Rubes mit dem Auge für den völlig freistehenden Gläser, der wiederum keine Mühe hatte, den Puck zum 1:0 unterzubringen. Im weiteren Verlauf hatten die Wölfe bange Minuten zu überstehen. Doch gerade in Unterzahl konnte sich Selbs Goalie Carr immer wieder auszeichnen. In der 15. Minute kam dann Gläßl im hohen Slot vollkommen frei an die Scheibe und stellte mit einem trockenen Schuss den Ausgleich her. Völlig unglücklich verliefen dann die letzten 92 Sekunden im Schlussabschnitt für die Selber Wölfe. Zunächst legte sich Carr die Scheibe, die vorbeigegangen wäre, selbst ins Netz. Und wenige Sekunden später war es McMillan, der seinen eigenen Torhüter zum 3:1 für Weiden überlistete.

Wölfe drehen das Spiel

Die Selber Wölfe kamen schwungvoll aus der Kabine. Das erste Ausrufezeichen im Mittelabschnitt setzte Miglio, der in der 21. Minute allein durchgebrochen war, aber an Wölfl im Weidener Tor scheiterte. Kurz darauf scheiterte Ward auf der anderen Seite an Carr. Dies sollte zwischenzeitlich aber erst einmal das letzte offensive Lebenszeichen der Oberpfälzer sein. In der 24. Minute war es Raedeke, der nach einem Abpraller am schnellsten schaltete und den Puck an Wölfe vorbei zum 3:2-Anschlusstreffer einnetzen konnte. Gute drei Minuten später stocherte Bassen eine Scheibe, die auf der Linie liegen geblieben war, aus nahezu aussichtsloser Position zum Ausgleich über die Linie. Ein echtes Tor des Willens durch den Deutsch-Kanadier. In der 31. Minute dann das nächste dreckige Tor für die Selber Wölfe: Krymskiy springt die Scheibe ans Bein und von dort aus zur erstmaligen Selber Führung ins Tor. Nach dieser Aktion war auch der Arbeitstag von Weidens Goalie Wölfl beendet.

Weiden mit dem späten Ausgleich

Im letzten Spielabschnitt versuchten die Selber Wölfe, die knappe Führung über die Zeit zu bringen. Dies wäre ihnen auch fast gelungen. Außer in einer Überzahlsituation für die Weidener, in denen Carr mal wieder einen spektakulären Save zeigen konnte, kamen die Gastgeber kaum gefährlich vors Selber Tor. 2:15 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit kamen die Blue Devils durch eine schlitzohrige Aktion von Rubes doch noch zum Ausgleich. Von hinter dem Tor schoss er Carr an, der die Scheibe wiederum ins eigene Netz lenkte. Nachdem die Verlängerung torlos endete, hatten die Gastgeber im Penaltyschießen das glücklichere Ende für sich und sicherten sich dadurch den Zusatzpunkt.

Mannschaftsaufstellungen und Statistik

Blue Devils Weiden: Wölfl (ab 31. Min. Noack) – Müller, Ribnitzky, Filin, Muck, Länger, Kolb – Bruch, Voit, Samanski, Ward, Rubes, Gläser, Vogt, Vantuch, Schlenker, Schwarz

Selber Wölfe: Carr (Weidekamp) –Campbell, Gläßl, Raab, Plauschin, Klughardt, Körber – Winquist, Smith, Miglio, Krymskiy, McMillan, Hofmann, Schwamberger, Raedeke, Bassen, Kiedewicz, Park, Fischer

Tore: 5. Min. 1:0 Gläser (Rubes); 15. Min. 1:1 Gläßl (Park, Hofmann); 19. Min. 2:1 Schlenker (Vantuch); 20. Min. 3:1 Filin (Rubes, Ward); 24. Min. 3:2 Raedeke (Miglio); 27. Min. 3:3 Bassen (Fischer); 31. Min. 3:4 Krymskiy (Hofmann, Park); 58. Min. 4:4 Rubes (Bruch); 65. Min. 5:4 Filin (Penalty)

Strafzeiten: Weiden 2 + 5 gegen Ribnitzky, Selb 4 + 5 gegen Winquist

Schiedsrichter: Polaczek, Kalnik (Riemel, Ernst)

Zuschauer: 2.560

