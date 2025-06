Selber WÃ¶lfe verabschieden vier weitere Spieler

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe arbeiten weiter intensiv am Kader für die anstehende Saison. Wie bereits zu erwarten war, verabschieden die Porzellanstädter weitere 4 Spieler aus der vergangenen Saison, mit denen man sich aus verschiedenen Gründen auf keinen neuen Vertrag einigen konnte.

Simon Stowasser

Der Verteidiger Simon Stowasser stieß während der laufenden Saison 2024/2025 aus Freiburg zum Selber Wolfsrudel. Der 23-jährige Linksschütze absolvierte 33 Spiele für die Porzellanstädter und steuerte dabei 4 Vorlagen bei.

Colin Campbell

Der Deutsch-Kanadier Colin Campbell spielte schon in der Saison 2023/2024 für die Selber Wölfe. Damals stieß der Allrounder, der sowohl in der Verteidigung als auch im Sturm eingesetzt werden konnte, von den EHF Passau Black Hawks ans Vorwerk. In insgesamt 72 DEL2-Partien steuerte der kampfstarke Linksschütze 8 Scorerpunkte bei und kassierte 50 Strafminuten.

Chad Bassen

Auch Chad Bassen wurde in der Saison 2023/2024 nachverpflichtet. Obwohl der Deutsch-Kanadier, der zu Beginn der vergangenen Saison für sein 1.000. Profispiel geehrt wurde, mittlerweile schon 42 Jahre alt ist, gehörte er in seiner Zeit bei den Selber Wölfen zu den körperlich fittesten Spielern. 95 Spiele absolvierte der Stürmer für die Porzellanstädter, erzielte 19 Tore und legte 28 Treffer auf.

Daniel Schwamberger

Auch Daniel Schwamberger wurde ursprünglich während der laufenden Saison 2021/2022, der ersten DEL2-Saison der Selber Wölfe nachverpflichtet. Der Deutsch-Tscheche wusste durch seinen unbändigen Einsatzwillen zu gefallen und eroberte so die Herzen der Fans. Seine mitreißende Mentalität war vor allem im Abstiegskampf immer wieder gefragt und auch dreimal erfolgreich. Der 30-jährige Stürmer absolvierte 194 Partien für die Selber Wölfe. Ihm gelangen hierbei 36 Treffer und 43 Vorlagen.

Die Selber Wölfe bedanken sich bei den 4 Akteuren für ihren Einsatz und wünschen ihnen sportlich, beruflich als auch privat alles erdenklich Gute!

