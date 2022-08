Selber WÃ¶lfe unterliegen Sokolov

Selb. (PM Wölfe) Im ersten Testspiel, bei dem auch Tryout-Spieler Ondrej Nedved mitwirkte, unterlagen die Selber Wölfe dem tschechischen Zweitligisten HC Banik Sokolov. Den...

Selb. (PM Wölfe) Im ersten Testspiel, bei dem auch Tryout-Spieler Ondrej Nedved mitwirkte, unterlagen die Selber Wölfe dem tschechischen Zweitligisten HC Banik Sokolov.

Den Gastgebern merkte man an, dass sie schon viele Tage länger auf dem Eis waren als die Waßmiller-Schützlinge.

Falken dreimal erfolgreich

Den Selber Wölfen war die erste harte Trainingswoche zu Spielbeginn durchaus anzumerken. Die Gastgeber, die schon deutlich länger in der Vorbereitung sind, waren zunächst das schnellere Team. Folgerichtig auch die Führung durch Vracovsky in Überzahl mit einem strammen Schuss aus dem Bullykreis. Nach Miglios Pfostenkracher kamen die Wölfe besser ins Spiel. Doch es waren erneut die Falken, die in der 15. Minute zum Torerfolg kamen. Nur eine Minute später stellte Toni in Überzahl sogar auf 3:0, ehe Thompson in der 19. Minute die Selber Wölfe wieder auf zwei Tore heranbrachte.

Sokolov schlägt erneut in Überzahl zu

Im zweiten Spielabschnitt plätscherte die Partie über weite Strecken dahin. Zwar prüften die Wölfe – wie in der 32. Minute durch Lavallée – ein paar Mal Michailov im Tor der Falken, doch erfolgreich waren nur die Gastgeber, die durch Svec in Überzahl das 4:1 erzielen konnten.

Kruzik sorgt für den Endstand

Auch im Schlussdrittel hatten die Wölfe kein Abschlussglück. McNeill, Hammerbauer und Miglio scheiterten am Falken-Schlussmann. Auf der anderen Seite war es Kruzik, der den Endstand von 5:1 besorgte.

Mannschaftsaufstellungen und Statistik

HC Banik Sokolov: Horak (Michailov) – Klejna, Novak, Balaz, Rulik, Tomek, Vodicka, Weinhold – Jaros, Jurcik, Novotny, Osmik, Prosek, Rohan, Stehlik, Svec,Tomi, Vracovsky, Vrhel, Zadrazil, Kruzik

Selber Wölfe: Bitzer (Weidekamp) – Trska, Deeg, Lavallée, Fern, Gimmel, Nedved, Silbermann, Schaaf – Miglio, Thompson, McNeil, Gelke, Vantuch, Schwamberger, Naumann, Kruminsch, Hammerbauer, Noack, Woltmann, Klughardt

Tore: 4. Min. 1:0 Vracovsky (Jurcik, Jaros; 5/4); 15. Min. 2:0 Rohin (Kruzik); 16. Min. 3:0 Tomi (Jurcik, Novotny; 5/4); 19. Min. 3:1 Thompson (Miglio); 36. Min. 4:1 Svec (Zadrazil; 5/4); 44. Min. 5:1 Kruzik (Weinhold)