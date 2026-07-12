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ERSC AmbergSelber Wölfe

Selber Wölfe und Wild Lions Amberg setzen erfolgreiche Partnerschaft fort

12. Juli 20262 Mins read54
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David Kubik (Goalie Selber Wölfe) - © Mario Wiedel
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Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe und die Wild Lions Amberg werden auch in der kommenden Saison eng zusammenarbeiten.

Nachdem sich die Kooperation im vergangenen Jahr sowohl sportlich als auch organisatorisch bewährt hat, setzen beide Clubs ihre Partnerschaft fort.

Zusammenarbeit mit Mehrwert für beide Seiten

Die Zusammenarbeit zwischen den Selber Wölfen und den Wild Lions Amberg hat sich bereits in ihrer ersten Saison als echter Gewinn für beide Clubs erwiesen. Kurze Wege, ein offener Austausch und die gemeinsame Überzeugung, junge Spieler bestmöglich zu fördern, bilden weiterhin die Grundlage der Kooperation. Ziel der Partnerschaft bleibt es, Nachwuchs- und Perspektivspielern zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten. Durch den engen Kontakt zwischen beiden Clubs können Spieler flexibel eingesetzt werden und wertvolle Spielpraxis auf hohem Niveau sammeln. Frank Hördler, Sportlicher Leiter der Selber Wölfe: „Die Kooperation mit Amberg ist für beide Seiten ein echter Gewinn. Gemeinsam schaffen wir optimale Voraussetzungen für die Entwicklung junger Spieler und profitieren von einem vertrauensvollen Austausch. Wir freuen uns darauf, die erfolgreiche Zusammenarbeit auch in der kommenden Saison fortzuführen.“

Früher Härtetest gegen den Kooperationspartner

Noch vor dem Start in die neue Saison kommt es zu einem direkten Duell der beiden Partner. Am 11. September gastieren die Selber Wölfe zu einem Vorbereitungsspiel bei den Wild Lions Amberg. Die Begegnung bietet beiden Mannschaften die Möglichkeit, kurz vor dem Saisonstart weitere Erkenntnisse zu gewinnen und den aktuellen Leistungsstand unter Wettkampfbedingungen zu überprüfen. Gleichzeitig dürfen sich die Fans beider Standorte auf ein interessantes Kräftemessen freuen.

Gegenseitige Unterstützung funktioniert in der Praxis

Dass die Kooperation weit mehr als eine Absichtserklärung ist, zeigte sich bereits in der vergangenen Spielzeit. So unterstützte Ambergs Torhüter David Kubik die Selber Wölfe mehrfach als Backup und stand kurzfristig zur Verfügung, wenn seine Hilfe benötigt wurde. Auf der anderen Seite sammelte Wölfe-Nachwuchsspieler Max Klughardt bei insgesamt acht Einsätzen für die Wild Lions wertvolle Spielpraxis. Gerade solche Beispiele verdeutlichen den praktischen Nutzen der Zusammenarbeit. Beide Vereine profitieren von kurzen Kommunikationswegen und der Möglichkeit, flexibel auf personelle Situationen zu reagieren.

Förderung junger Spieler bleibt zentrales Ziel

Für beide Clubs steht weiterhin die Entwicklung junger Spieler im Vordergrund. Talente sollen die Möglichkeit erhalten, möglichst viele Spielminuten zu sammeln und sich entsprechend ihres Leistungsstandes weiterzuentwickeln. Gleichzeitig bietet die Kooperation beiden Vereinen zusätzliche Handlungsmöglichkeiten im Verlauf einer langen Saison.

Kontinuität als Erfolgsfaktor

Mit der Verlängerung der Partnerschaft setzen die Selber Wölfe und die Wild Lions Amberg ihren gemeinsam eingeschlagenen Weg konsequent fort. Die positiven Erfahrungen aus der vergangenen Saison bilden dabei die Grundlage für die weitere Zusammenarbeit. Chris Spanger, Sportlicher Leiter der Wild Lions Amberg: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen der Selber Wölfe waren durchwegs positiv. Bereits in der vergangenen Saison hat sich die Flexibilität untereinander immer bewährt, falls man kurzfristig jemanden gebraucht hat. Daher freuen wir uns umso mehr, dass die Kooperation fortgeführt wird“.

Beide Clubs blicken optimistisch auf die kommende Spielzeit und wollen den eingeschlagenen Weg gemeinsam fortsetzen.

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