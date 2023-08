Selber WÃ¶lfe und der HÃ¶chstadter EC arbeiten auch in der Saison 2023/2024 zusammen

Artikel anhören Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe und der Höchstadter EC führen ihre Kooperation auch in der kommenden Spielzeit fort. Seit dem Aufstieg...

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe und der Höchstadter EC führen ihre Kooperation auch in der kommenden Spielzeit fort.

Seit dem Aufstieg der Selber Wölfe in die DEL2 vor zwei Jahren arbeiten die beiden Clubs vertrauensvoll und erfolgreich zusammen. Dies soll auch weiter so bleiben.

Spielpraxis für die jungen Akteure

Die Selber Wölfe und der Höchstadter EC gehen mit ihrer Kooperation in die nunmehr dritte Saison. Sinn der Zusammenarbeit ist, junge Spieler per Förderlizenz beim Kooperationspartner zum Einsatz kommen zu lassen. In der Praxis werden dies vor allem Spieler sein, die bei den Selber Wölfen unter Vertrag stehen und aufgrund der begrenzten Plätze im Kader bei den Spielen nicht zum Zuge kommen. Diese werden dann zum Oberligisten Höchstadter EC abgestellt und bekommen dort die Spielpraxis, die gerade für die Entwicklung der jungen Talente so immens wichtig ist. Im Gegenzug besteht auch umgekehrt die Möglichkeit, dass sich Spieler des Höchstadter EC durch besondere Leistungen für Trainingseinheiten oder gar Einsätze in der DEL2 bei den Selber Wölfen empfehlen.

Bewährte Zusammenarbeit

Die Verantwortlichen beider Clubs betonen, dass die erfolgreiche Zusammenarbeit in den vergangenen beiden Jahren gerne fortgeführt wird. Neben der räumlichen Nähe, die die Reisestrapazen für die betroffenen Spieler möglichst niedrig hält, sprechen viele weitere Argumente für eine Fortführung der Kooperation: Man kennt und schätzt sich, Absprachen werden eingehalten und man unterstützt sich gegenseitig so gut es möglich ist. So war man sich schnell darüber einig, das fortzuführen, was sich über die vergangen beiden Jahre gut entwickelt und bewährt hat.

