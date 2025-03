Selber WÃ¶lfe treffen auf EisbÃ¤ren Regensburg

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe treffen in der 2. Runde der Playdowns auf die Eisbären Regensburg.

Die Oberpfälzer starten mit Heimrecht in die Best-of-Seven-Runde. Das Team, das zuerst vier Siege für sich verbuchen kann, feiert den Klassenerhalt. Der Verlierer ist der sportliche Absteiger. Das erste Heimspiel in der NETZSCH Arena steigt am kommenden Sonntag um 17:00 Uhr. Der Kartenvorverkauf für die ersten beiden Heimspiele läuft bereits.

Tickets und Termine

Die Termine für die Serie wurden wie folgt festgelegt:

Fr, 28.03.2025 20:00 Uhr Eisbären Regensburg – Selber Wölfe

So, 30.03.2025 17:00 Uhr Selber Wölfe – Eisbären Regensburg

Fr, 04.04.2025 20:00 Uhr Eisbären Regensburg – Selber Wölfe

So, 06.04.2025 17:00 Uhr Selber Wölfe – Eisbären Regensburg

Di, 08.04.2025 20:00 Uhr Eisbären Regensburg – Selber Wölfe (sofern notwendig)

Fr, 11.04.2025 19:30 Uhr Selber Wölfe – Eisbären Regensburg (sofern notwendig)

So, 13.04.2025 17:00 Uhr Eisbären Regensburg – Selber Wölfe (sofern notwendig)

Für die Heimspiele gegen die Eisbären Regensburg gibt es Tickets im Vorverkauf online (https://selberwoelfe.reservix.de/events), bei Edeka Egert in Selb am Vorwerk, bei IT-Solutions Lauterbach in Sparneck, im Ticketshop der Frankenpost sowie – sofern noch verfügbar – an der Abendkasse.

Hinweis: Die Saisonkarten behalten auch in der Endrunde ihre Gültigkeit.

Hinweis für alle Gästefans

Unseren Gästefans stehen ausschließlich die Blöcke A Hirschmann und A Warrior zur Verfügung. Es wird am Gästeeingang eine Vorkontrolle vor dem eigentlichen Einlass durchgeführt, Zutritt wird nur mit einem gültigen Ticket für die Blöcke A gewährt. Es besteht keine Möglichkeit, innerhalb der NETZSCH Arena Zutritt zum Gästebereich zu erlangen!

Bitte beachtet zudem, dass in den Blöcken B bis H das Tragen von Gästekleidung strikt untersagt ist. Es wird entsprechend kontrolliert und jeder Fan abgewiesen, der Gästekleidung trägt.

