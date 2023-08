Selber WÃ¶lfe testen bei den Moskitos Essen

Artikel anhören Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe treten in ihrem ersten Testspiel vor der anstehenden Saison 2023/2024 beim Nord-Oberligisten ESC Wohnbau Moskitos Essen...

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe treten in ihrem ersten Testspiel vor der anstehenden Saison 2023/2024 beim Nord-Oberligisten ESC Wohnbau Moskitos Essen an.

Nach einer harten Trainingswoche starten die Selber Wölfe am Samstag um 17:30 Uhr in ihr Vorbereitungsprogramm. Die Moskitos Essen haben die Porzellanstädter zu ihrer Saisoneröffnung eingeladen. Beide Clubs verbindet eine langjährige Fanfreundschaft. Somit ist dem Wolfsrudel ein herzlicher Empfang am Essener Westbahnhof sicher.

Formkurve

Headcaoch Sergej Waßmiller hat sein neu formiertes Wolfsrudel in der ersten Trainingswoche gleich hart rangenommen. Zunächst standen verschiedene Fitnesstests auf dem Programm, die dem Trainerteam einen Überblick über den Leistungsstand jedes einzelnen Spielers lieferten. Da in der heimischen NETZSCH-Arena noch Umbaumaßnahmen an der Kältetechnik laufen, ging es für das Team anschließend erst im tschechischen Eger und später in Weiden für sehr intensive Trainingseinheiten aufs Eis. Hier wurde die Priorität klar auf die körperliche Fitness gelegt, sodass die Wölfe sicher nicht mit den frischesten Beinen auf Moskitojagd gehen werden.

Lineup

Nach dem Donnerstagstraining meldete Sergej Waßmiller „alle Mann an Bord“. Somit können der Headcoach und sein Co-Trainer Lanny Gare zwanglos verschiedene Zusammenstellungen der Formationen ausprobieren, um zu sehen, wer gut miteinander harmoniert.

