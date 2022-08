Selber WÃ¶lfe testen am Wochenende in Deggendorf

Selb. (PM Wölfe) Nach einer intensiven Trainingswoche im tschechischen Tachov reisen die Selber Wölfe am Freitag zum Haustechnik Niemeier Cup nach Deggendorf. Am Freitag...

Selb. (PM Wölfe) Nach einer intensiven Trainingswoche im tschechischen Tachov reisen die Selber Wölfe am Freitag zum Haustechnik Niemeier Cup nach Deggendorf.

Am Freitag um 20:00 Uhr treten die Waßmiller-Schützlinge gegen die Hausherren an. Am Sonntag um 14:30 Uhr geht es dann gegen den Nord-Oberligisten Herne oder den Liga-Konkurrenten Crimmitschau. Alle Partien des Turniers werden live auf SpradeTV übertragen.

Formkurve

Die Selber Wölfe haben nun die zweite Trainingswoche hinter sich. Laut Goalie Michel Weidekamp hat das Team hart und gut trainiert: „Sergej fährt ein ganz schönes Pensum. Die Jungs müssen viel laufen, passen, schießen und Zweikämpfe führen. Nachmittags geht es dann eher um taktische Dinge.“ Trotz schwerer Beine will sich das Wolfsrudel vor allem im taktischen und spielerischen Bereich besser präsentieren als zuletzt beim HC Banik Sokolov.

Michel Weidekamp blickt voraus

Michel Weidekamp: „Natürlich wollen wir immer jedes Spiel gewinnen. Wichtig für uns wird aber vor allem sein, dass wir im Vergleich zum Spiel in Sokolov im taktischen Bereich Fortschritte machen.“ Den Samstag wird das Team dann nochmals zum Teambuilding nutzen, wie uns der Wölfe-Goalie verrät: „Am Samstag werden wir nochmal trainieren und später gehen wir dann im Rahmen eines Mannschaftsabends gemeinsam zum Bowlen.“

Lineup

Nicht mehr im Wölfe-Trikot auflaufen wird Tryout-Spieler Ondrej Nedved. Die Verantwortlichen haben dem Verteidiger mit deutschem Pass kein Vertragsangebot unterbreitet. Darüber hinaus muss Trainer Sergej Waßmiller dieses Wochenende auf den angeschlagenen Mark McNeill verzichten.