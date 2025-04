Selber WÃ¶lfe suchen neuen Cheftrainer

Selb. (PM Wölfe) Dass die Selber Wölfe ihrer Mannschaft für die kommende Saison ein neues Gesicht geben wollen und es zu einem großen Umbruch im Kader kommen wird, war bereits bekannt.

Nun haben die Verantwortlichen nach reiflicher Überlegung entschieden, dass der sportliche Neustart in der Oberliga auch mit einem neuen Chef an der Bande vollzogen werden soll.

Craig Streu bekommt kein neues Angebot

Das sportliche Minimalziel „Klassenerhalt“ erreichten die Selber Wölfe in der vergangenen Saison nicht. Die Arbeit und die Ergebnisse der handelnden Personen standen und stehen seit langer Zeit auf dem Prüfstand, um die richtigen Lehren und Schlussfolgerungen zu ziehen. Die Arbeitsverträge sowohl für Spieler als auch Staff besitzen für die Oberliga keine Gültigkeit, so dass in diesen beiden Bereichen alle Möglichkeiten offen sind. Nach reiflicher Überlegung sind die Verantwortlichen der Selber Wölfe zur Einschätzung gekommen, dass der sportliche Neustart in der Oberliga auch mit einem neuen Headcoach vollzogen werden soll. Craig Streu bekommt somit kein neues Vertragsangebot unterbreitet und man ist bereits intensiv auf der Suche nach einem Nachfolger. Eine Entscheidung, die dem Gremium vor allem in menschlicher Hinsicht sehr schwergefallen ist. Zumal allen Beteiligten bewusst ist, dass Craig Streu nicht die alleinige Verantwortung am sportlichen Abstieg zuzuschreiben ist.

Die Selber Wölfe bedanken sich bei Craig Streu für seinen Einsatz in der vergangenen Saison und wünschen ihm beruflich als auch privat alles Gute!

