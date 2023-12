Selber WÃ¶lfe stellen Sergej WaÃŸmiller frei – So geht es vorerst weiter

Artikel anhören Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe reagieren auf die aktuelle sportliche Situation und entbinden ihren Headcoach Sergej Waßmiller mit sofortiger Wirkung von...

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe reagieren auf die aktuelle sportliche Situation und entbinden ihren Headcoach Sergej Waßmiller mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben.

Am morgigen Sonntag werden der Co-Trainer Lanny Gare sowie Sebastian Setzer das Coaching übernehmen.

Kurzfristige Interimslösung

Sergej Waßmiller war seit Beginn der Saison 2022/2023 für die Selber Wölfe als Headcoach verantwortlich und schaffte in der vergangenen Saison zusammen mit seinem Team den erneuten Klassenerhalt. Aufgrund der aktuellen sportlichen Saison entbanden die Verantwortlichen der Selber Wölfe den 53-Jährigen am heutigen Samstag mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben. Am morgigen Sonntag gegen die Lausitzer Füchse werden vorübergehend Co-Trainer Lanny Gare sowie A-Lizenz-Inhaber Sebastian Setzer, Nachwuchsleiter und Vorstandsmitglied des VER Selb e.V., das Coaching des DEL2-Teams übernehmen.

Die Selber Wölfe bedanken sich bei Sergej Waßmiller für seine geleistete Arbeit und wünschen ihm für seine Zukunft sportlich als auch privat alles Gute!

