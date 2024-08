Selber WÃ¶lfe stellen ihre neuen Trikots vor

Selb. (PM Wölfe) Traditionell werden die Selber Wölfe Saison für Saison mit neu gestalteten Trikots ausgestattet. Dies gilt auch für die Spielzeit 2024/2025. Die...

Selb. (PM Wölfe) Traditionell werden die Selber Wölfe Saison für Saison mit neu gestalteten Trikots ausgestattet.

Dies gilt auch für die Spielzeit 2024/2025. Die neuen Heim- und Auswärtstrikots – präsentiert von REHAU – sind ab sofort im Fanshop bestellbar. Wer das neue Jersey pünktlich zum Saisonstart sein Eigen nennen will, muss sich allerdings sputen und bis 18. August seine Bestellung abgegeben haben.

Trikot verkörpert das Selbstverständnis der Selber Wölfe

Richtig ins Zeug gelegt hat sich in Sachen Trikot-Design wieder das Team von medienimpuls um Thomas Sticht. Das Ergebnis ist einmal mehr ein echter Hingucker und passt zum Selbstverständnis des Eishockeystandorts Selb wie die Faust aufs Auge. Nicht nur, dass wieder die traditionellen Vereinsfarben verwendet wurden, wie uns Thomas Sticht erklärt: „Aufbauend auf die neue Philosophie unserer Selber Wölfe, nämlich ein motiviertes, hungriges, kampfstarkes Rudel zusammenzustellen, wollten wir auch mit der Farbe ein Signal an unsere Gegner senden: Das Rot steht für besonderen Kampfgeist, soll aktivierend und motivierend wirken. Verwendung findet hier das zur Einführung der Marke definierte Firered (Feuerrot), welches sich auch im Wappen wiederfindet.“ Darüber hinaus sind auch die kleinen Details voll durchdacht: „Zur Farbe unterstützend kombinieren wir eine raue, kantige, bissige und sehr eigensinnige Schrift. Zentrales Element dazu die beiden Leitsätze auf den Ärmeln, die jeden einzelnen Spieler zu jeder Zeit daran erinnern, um was es geht, in diesem Trikot aufs Eis zu gehen: ALLES GEBEN – FÜR SELB“, so Thomas Sticht abschließend. Die Gestaltung der neuen Trikots trifft auch voll den Geschmack des Wolfsrudels, wie Wölfe-Verteidiger Maximilian Gläßl bestätigt: „Das neue Trikot gefällt mir sehr. Vor allem die dezenten Wölfe-Logos als Muster sind ein sehr cooles Detail.“ Insgesamt kommt die neue Arbeitskleidung beim Wölfe-Kader sehr gut an. Ein Grund mehr für jeden einzelnen Spieler, den Wolf auf der Brust mit Stolz zu tragen und Spiel für Spiel voll für die Werte des Clubs einzustehen.

Ab sofort in verschiedenen Varianten bestellbar

Die neuen Heim- und Auswärtstrikots – präsentiert von REHAU – sind ab sofort im Fanshop der Selber Wölfe (https://shop.selberwoelfe.de) in verschiedenen Varianten und individualisiert (Nummer, Name) bestellbar: „Die Lieferzeit beträgt aktuell 4 Wochen. Wir gehen davon aus, dass wir Bestellungen, die bis Sonntag (18. August) eingehen, rechtzeitig vor Saisonstart ausliefern können“, so Elly Lanzendörfer vom Kommunikationsteam der Selber Wölfe. „Auch die neuen Trikots sind wieder in den Varianten „Authentic“ oder „Fan“ erhältlich. Bei den „Authentic“-Trikots ist nun auch das Front-Logo sowie der Name und die Nummer als Stoff-Patch, das DEL2-Logo als gestickter Patch aufgenäht. Die Variante „Fan“ ist optisch identisch, jedoch sind Front-Logo, Name und Nummer nur aufgedruckt“, erklärt der Verantwortliche für den Online-Shop der Selber Wölfe, Marvin Hübner. Die Preise liegen bei EUR 150,- für das Authentic- und bei EUR 75,- für das Fan-Trikot. Das Kinder-Trikot bekommt man für EUR 60,- und das Mini-Trikot für EUR 10,-.

Trikot in Verbindung mit Saisonkarte 20% günstiger

Alle Wölfe-Anhänger, die sich eine Saisonkarte für die kommende Spielzeit kaufen, erhalten 20% Rabatt auf ein Trikot. Der 4-stellige Ticketcode auf der Saisonkarte wird hier bei der Bestellung zum Rabattcode. Da die Tickets noch nicht ausgeliefert wurden, versenden die Selber Wölfe kurzfristig an alle, die ihre Saisonkarten bereits bestellt haben, eine E-Mail mit dem Ticketcode. Dadurch haben die Saisonkarteninhaber die Chance, sich auch schon frühzeitig ihr neues Trikot unter Abzug des Rabatts zu sichern. Saisonkarten können weiterhin online im Ticketshop der Selber Wölfe (https://selberwoelfe.reservix.de) bestellt werden. Wer keine E-Mail mit dem Rabattcode erhalten hat, soll sich bitte per Mail an shop@selberwoelfe.de unter Angabe von Namen und Adresse des Bestellers wenden. Der Rabattcode wird dann umgehend zugeschickt.