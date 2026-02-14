Selber Wölfe stellen Felix Schütz mit sofortiger Wirkung frei

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe stellen ihren Headcoach Felix Schütz mit sofortiger Wirkung frei, um für die anstehenden Playoffs neue Impulse für das Team zu ermöglichen.

Interimsweise wird Assistenztrainer Josef Huber das Coaching übernehmen.

Neue Impulse für das Saisonfinale

Die Selber Wölfe haben ihren bisherigen Headcoach mit sofortiger Wirkung freigestellt. Ausschlaggebend für diese Entscheidung war der Gesamteindruck des Mannschaftsauftritts. Die Verantwortlichen sind nach reiflicher Überlegung davon überzeugt, dass das Team auf dem Weg in die anstehenden Playoffs neue Impulse und frische Akzente benötigt, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

Interimsweise übernimmt Assistenztrainer Josef Huber die Leitung der Mannschaft. Er wird das Team ab sofort auf die entscheidenden Wochen der Saison vorbereiten.

Die Selber Wölfe bedanken sich bei Felix Schütz für seine geleistete Arbeit und wünschen ihm für seine Zukunft sportlich als auch privat alles Gute!

