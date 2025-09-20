Selber Wölfe starten mit Auswärtssieg in die Saison – Neuzugang Doronin: „Ich will in Selb die Playoff-Atmosphäre spüren“

Selb. (PM Wölfe) Trotz eines trägen Beginns und frühen Rückstands arbeiteten sich die Selber Wölfe beim EV Füssen mit der Zeit in die Partie.

Kuqi und Schutz brachten das Wolfsrudel noch vor der ersten Pause in Front. Im Mitteldrittel überstanden die Porzellanstädter nach Treffern von Kuqi und Reinwald auf beiden Seiten bange Minuten in Unterzahl. Kaum wieder komplett, baute Nemec die Führung erneut auf zwei Tore aus. Im Schlussabschnitt bissen die Wölfe noch zweimal im Powerplay zu und fuhren letztlich einen ungefährdeten Sieg ein.

Wölfe drehen Rückstand

Die Selber Wölfe starteten träge ins Spiel und wurden von den Füssenern in die Defensive gedrängt. Folgerichtig gingen die Gastgeber bereits in der fünften Minute in Führung. Nach einem Scheibenverlust in der eigenen Zone wehrte Weidekamp zunächst noch ab, beim Nachschuss von Neudecker war der Selber Goalie dann aber machtlos. Je länger das Spiel dauerte, desto besser kamen die Wölfe in die Partie. Eine Unterzahlsituation meisterten die Porzellanstädter bravourös und hatten durch Nemec sogar die besseren Chancen als die Füssener. In der 13. Minute stand Kuqi goldrichtig vor dem Füssener Tor und überwand Hötzinger nach einem Zuspiel von Nemec zum Ausgleich. Direkt im nächsten Angriff hatte wiederum Kuqi die Führung am Schläger, doch diesmal war Füssens Goalie Hötzinger auf seinem Posten. Als der Ex-Selber Naumann die Strafbank drücken musste, zog Selb ein gutes Überzahlspiel auf. Schutz kam frei zum Schuss und drehte mit seinem Treffer den Spielstand auf 1:2.

Wölfe bauen Führung aus

Auch im zweiten Spielabschnitt gehörten die ersten Minuten den Füssenern. Nach einer vergebenen Riesenchance der Gastgeber war es allerdings Kuqi, der im Konter alleine auf den Füssener Torhüter zulief und von Linden nur durch ein Foul am Torabschluss gehindert werden konnte. Den fälligen Penalty verwandelte Kuqi souverän zum 1:3. Füssen benötigte aber keine Minute, um den alten Abstand wiederherzustellen. Reinwald spitzelte einen Abpraller an Weidekamp vorbei ins Tor. Im weiteren Verlauf wurde es hektischer und Selb musste lange Zeit mit einem Mann weniger, für eine Minute sogar in doppelter Unterzahl, agieren. Diese Phase überstand das Wolfsrudel allerdings schadlos. Kaum waren die Porzellanstädter wieder komplett, erzielte Nemec nach einem schönen Spielzug das 2:4.

Wölfe noch zweimal im Powerplay erfolgreich

Im Schlussabschnitt ließen die Selber Wölfe nichts mehr zu. Gerade in den Special Teams waren die Gäste klar das bessere Team in diesem Abend. In der 50. Minute zog Selb wieder ein großartiges Powerplay auf, Nemec spielte hervorragend Valasek frei, der keine Mühe hatte, den Puck zum 2:5 im leeren Tor unterzubringen. Drei Minuten später stellte Lahtinen – erneut in Überzahl – den Endstand zum 2:6 her.

Mannschaftsaufstellungen und Statistik

EV Füssen: Hötzinger (Pancur) – Peukert, Andzs, Linden, Homann, Tippmann, Britsch, Zelenka – Svoboda, Slavik, Naumann, Reinwald, Straub, Neudecker, Flammann, Stransky, Beslé, Seitz, Nikitins, Wiedemann

Selber Wölfe: Weidekamp (Wiens) – Gläßl, Tramm, Gauch, Ulrich, Hördler, Müller, Kassay-Kezi – Spitzner, Gelke, Schutz, Kuqi, Němec, Valasek, Doronin, Lahtinen, Ziesche, Klughardt, Rubin, Körber

Tore: 5. Min.1:0 Neudecker (Peukert, Straub); 13. Min. 1:1 Kuqi (Nemec); 17. Min. 1:2 Schutz (Spitzner, Gelke; 5/4); 25. Min. 1:3 Kuqi (Penaltyschuss); 26. Min. 2:3 Reinwald; 38. Min. 2:4 Nemec (Spitzner, Valasek); 50. Min. 2:5 Valasek (Nemec, Ziesche; 5/4); 53. Min. 2:6 Lahtinen (Tramm; 5/4)

Strafzeiten: Füssen 14, Selb 20

Schiedsrichter: Holzer, Votler (Fowler, Wallek)

Zuschauer: 1.186

Eric Doronin hat im Tryout überzeugt

19-jähriger Stürmer gehört nun fest zum Wolfsrudel

Eric Doronin empfahl sich zunächst über ein Probetraining, das er Anfang August in Selb absolvierte, für den Oberliga-Kader der Selber Wölfe. Hier konnte er sich gegen starke Konkurrenz durchsetzen und wurde für die Saisonvorbereitung mit einer Gastspiellizenz ausgestattet. In den letzten Wochen überzeugte der Youngster sowohl das Trainerteam als auch die sportlich Verantwortlichen, sodass er ab sofort fest bei den Selber Wölfen unter Vertrag steht.

Aus der DNL in die Oberliga

Eric Doronin wurde beim ERC Ingolstadt ausgebildet und durchlief dort die Altersklassen bis einschließlich zur U20. Letzte Saison ging es für den Linksschützen dann zum ESV Kaufbeuren, wo er ebenfalls fürs dortige U20-Team in der DNL auflief. Die Selber Wölfe sind nun die erste Station des 19-Jährigen im Seniorenbereich.

Gute Anlagen und gute Entwicklung

Eric Doronin überzeugte seinen neuen Headcoach nicht nur durch seine Qualitäten, die das Nachwuchstalent bereits mit nach Selb brachte, wie uns Felix Schütz berichtet: „Eric ist ein talentierter junger Spieler, der im Trainingslager von Woche zu Woche besser geworden ist. Er bringt ein sehr gutes Spielverständnis mit und steht sehr stabil auf dem Eis, was ihm im Profibereich zugutekommt.“

„Ich will in Selb die Playoff-Atmosphäre spüren“

„Ich würde sagen, dass ich eine gute Spielübersicht habe und das Spiel und die Spielzüge gut lesen kann. Darüber hinaus komme ich sehr schnell mit neuen Mitspielern klar, wenn ich zum Beispiel in eine neue Reihe reingeworfen werde, und kann mich schnell integrieren. Zudem bringe ich Geschwindigkeit und einen guten Schuss mit. Insgesamt bin ich also recht vielseitig“, beschreibt sich Eric Doronin selbst. Mehr als zufrieden ist der 19-Jährige mit der Aufnahme im Wolfsrudel: „Das Team war von Beginn an superfreundlich und supercool. Auch das Staff und das Trainerteam waren sehr professionell und freundlich. Niemand hatte Vorbehalte, die Aufnahme lief perfekt.“ Mit und bei den Selber Wölfen möchte der junge Stürmer sein großes Ziel verwirklichen: „Zusammen mit dem Team möchte ich hier auf jeden Fall die Playoff-Atmosphäre spüren. Dadurch würde schon Mal ein kleiner Traum in Erfüllung gehen. Darüber hinaus habe schon immer das Ziel vor Augen, das erste Mal in meiner Karriere einen Pokal in die Luft zu stemmen. Mit Ingolstadt hat das leider in der Vergangenheit nicht funktioniert und mit Kaufbeuren letztes Jahr leider auch nicht. Obwohl wir heuer eine ziemlich junge Mannschaft sind, sehe ich trotzdem das Potenzial, dass dieser Traum am Ende dieser Saison in Erfüllung gehen könnte. Denn wir sind ein brutal schnelles und athletisches Team, das auf jeden Fall die Top 4 erreichen kann.“

