Selber Wölfe starten gegen Saale Bulls Halle in die Testspielphase

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe haben ihre ersten Vorbereitungsspiele für die kommende Oberliga-Saison terminiert.

Zum Auftakt der Testspielphase kommt es zu einem sportlich interessanten Hin- und Rückspiel gegen die Saale Bulls Halle – dem Playoff-Achtelfinalgegner aus der vergangenen Spielzeit.

Auftakt im Rahmen des „Tags der Wölfe“

Am Samstag, den 29. August 2026, empfangen die Selber Wölfe die Saale Bulls Halle um 14:30 Uhr in der NETZSCH Arena. Das Heimspiel ist eingebettet in den traditionellen „Tag der Wölfe“, das Saisoneröffnungsfest des Clubs. Nähere Informationen zum Programm werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Das Rückspiel findet am 30. August 2026 im Sparkassen-Eisdom Halle statt. Beide Begegnungen bieten dem Trainerteam die Möglichkeit, neue Formationen zu testen und Abläufe unter Wettkampfbedingungen zu verfeinern. Gleichzeitig erhalten die Fans einen ersten Eindruck vom Team für die kommende Saison.