Selber WÃ¶lfe starten erfolgreich in englische Woche

Selb. (PM Wölfe) Einen letztlich verdienten Sieg nehmen die Selber Wölfe aus Bad Nauheim mit ins Vorwerk.

Die ersten beiden Drittel verliefen komplett unterschiedlich. Während die Wölfe im ersten Drittel klar spielbestimmend waren, wendete sich das Blatt im Mittelabschnitt zu Gunsten der Gastgeber und die Wölfe waren mit dem Unentschieden gut bedient. Im Schlussabschnitt war es dann erneut das Trio Pfleger, Peter und Winquist, die mit beiden Treffern großen Anteil am Erfolg hatten. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung verdienten sich die Wölfe diesen wichtigen Auswärtssieg.

Wölfe mit der verdienten Führung

Beide Teams ließen es zu Beginn eher ruhig angehen. Nach gut fünf Minuten übernahmen die Wölfe aber die Initiative und bestimmten das Spiel. Das erste Powerplay der Wölfe war gerade abgelaufen, da erzielte Hördler kurz darauf die verdiente Führung für seine Mannschaft. Von der blauen Linie aus schlenzte Hördler den Puck hoch vors Tor, wo Bassen sich gut vor Lunemann positionierte und diesem so die Sicht nahm. Die Wölfe waren weiterhin am Drücker und kamen immer wieder gefährlich vors Tor von Lunemann. Bei den beiden Überzahlspielen der Gastgeber hielten sich die Wölfe um Goalie Weidekamp schadlos.

Bad Nauheim mit der schnellen Antwort

Die roten Teufel kamen schwungvoll aus der Kabine und konnten sich nach gerade einmal 90 Sekunden mit dem Ausgleich belohnen. Nach einem Schuss von außen, welchen Weidekamp prallen ließ, stand Steck goldrichtig und schob den Puck durch die Schoner des Selber Goalies zum Ausgleich ins Tor. Die Wölfe hatten zunehmend Probleme damit, sich überhaupt zu befreien und bekamen den Puck zu selten aus ihrer eigenen Zone. Chancen waren von nun an Mangelware und Goalie Weidekamp war es zu verdanken, dass es mit diesem Unentschieden in die nächste Pause ging.

Spannender Schlussabschnitt

Es entwickelte sich nun ein deutlich offeneres Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Als Miglio einen Konter fuhr und bei seinem Abschluss klar am Schläger getroffen wurde, gab es den Penalty für die Selber Wölfe. Pfleger scheiterte mit seinem Versuch an Lunemann. Die Wölfe konnten dann aber erneut in Führung gehen, als man sich in Person von Winquist, Peter und Pfleger aus der eigenen Zone befreien konnte. Letzterer blieb dann vor dem Tor von Lunemann eiskalt und brachte seine Farben mit einem Schuss über die Schulter von Lunemann wieder in Führung. Im Anschluss kam es dann sogar noch besser für die Gäste. Erneut war es das Trio um Winquist, Pfleger und Peter, welche die Führung ausbauen konnten. Peter hatte nach Querpass von Pfleger keine Mühe und vollendete zum 1:3. Die Gastgeber versuchten den schnellen Anschlusstreffer zu erzielen, doch Goalie Weidekamp war auf seinem Posten. Das vierte Überzahlspiel an diesem Abend konnten die Gastgeber dann jedoch in Form von Hickmott nutzen, welcher aus dem Gewühl heraus das 2:3 erzielte. In den letzten knapp drei Minuten nahm Bad Nauheim noch Lunemann zu Gunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. Doch Goalie Weidekamp und die Defensive ließen keinen weiteren Treffer mehr zu.

Mannschaftsaufstellungen und Statistik

EC Bad Nauheim: Lunemann (Kuhn) – Fischer, Erk, Seifert, Wilde, Bidoul, Tropmann, Kölsch – Hickmott, Coffman, Bowles, Aubin, Lautenschlager, Cimmerman, Steck, Calce, Gaidel, El-Sayed, Tripcke, Kaiser

Selber Wölfe: Weidekamp (Scherer) – Raab, Plauschin, Gläßl, Campbell, Hördler, Heyter, Marusch – McMillan, Miglio, McNeill, Pfleger, Winquist, Peter, Bassen, Krymskiy, Hofmann, Gelke, Schwamberger, Kiedewicz

Tore:

11. Min. 0:1 Hördler (Schwamberger, Bassen)

22. Min. 1:1 Steck (Calce, Gaidel)

44. Min. 1:2 Pfleger (Peter, Winquist)

53. Min. 1:3 Peter (Pfleger, Winquist)

57. Min. 2:3 Hickmott (Bowles, Aubin; 5/4)

Strafzeiten: Bad Nauheim 29, Selb 10

Schiedsrichter: Klein, Voit (Van Himbeeck, Behrendt)

Zuschauer: 2359