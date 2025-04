Selber WÃ¶lfe sind zum Siegen verdammt

Selb. (PM Wölfe) Leidvoll müssen die Selber Wölfe aktuell erfahren, dass optische Überlegenheit, ein deutliches Plus beim Schussverhältnis und eine bessere Bullyquote in der Endabrechnung keine Rolle spielen.

Allein die erzielten Tore entscheiden über Sieg oder Niederlage, und hier hatte dreimal Regensburg die Nase vorn. Doch auch wenn die Lage noch so aussichtslos erscheint, denken die Selber Wölfe noch lange nicht ans Aufgeben und werden am Sonntag um 17:00 Uhr zuhause in der NETZSCH Arena alles dafür geben, Spiel 4 für sich zu entscheiden.

Formkurve

„Und täglich grüßt das Murmeltier“, möchte man sagen, wenn man sich die bisherigen drei Partien anschaut. Die Selber Wölfe waren in den bisherigen Begegnungen der Serie keinesfalls das schlechtere Team, konnten bislang aber keinen einzigen Sieg einfahren. Am Freitag nutzten die Eisbären zwei Konter im Anfangsdrittel, um eine 2-Tore-Führung herauszuspielen. Diese reichte den Domstädtern für den Sieg. Selb drückte zwar, war aber wiederum vor dem Tor nicht kaltschnäuzig genug. Ein Treffer reicht im Eishockey einfach selten für einen Sieg.

Statistik

Aus Selber Sicht steht das Schussverhältnis in den drei Partien zusammengenommen 129:73, nach Toren liegen die Porzellanstädter allerdings mit 5:8 zurück. Dies bedeutet, die Eisbären machen brauchen gut neun Schüsse für ein Tor, die Selber Wölfe dagegen fast 26.

Lineup

Richard Gelke, Mark McNeill, Maxim Fischer, Adam Kiedewicz und Josh Winquist werden weiterhin verletzt ausfallen.

Modus/Spielwertung

Die Serie zwischen den Eisbären Regensburg und den Selber Wölfen wird im klassischen Best-of-Seven-Modus ausgetragen. Das Team, das zuerst 4 Siege eingefahren hat, entscheidet die Serie für sich und qualifiziert sich sportlich für die DEL2. Der Verlierer ist der sportliche Absteiger.

Steht es in einer Partie nach der regulären Spielzeit von 60 Minuten unentschieden, erfolgt eine Verlängerung von 20 Minuten. Jedoch nur so lange, bis ein Tor erzielt wird (sudden death). Die Pause mit Eisbereitung dauert 15 Minuten. Die 20-minütigen Verlängerungen werden, jeweils mit neuer Eisbereitung und 15-minütiger Pause, so lange wiederholt, bis das entscheidende Tor gefallen ist (sudden death). Es wird auch in der Verlängerung mit 5 gegen 5 Feldspieler gespielt.

Termine

Die Termine für die Serie wurden wie folgt festgelegt:

Fr, 28.03.2025 20:00 Uhr Eisbären Regensburg – Selber Wölfe 2:1

So, 30.03.2025 17:00 Uhr Selber Wölfe – Eisbären Regensburg 3:4 OT

Fr, 04.04.2025 20:00 Uhr Eisbären Regensburg – Selber Wölfe 2:1

So, 06.04.2025 17:00 Uhr Selber Wölfe – Eisbären Regensburg

Di, 08.04.2025 20:00 Uhr Eisbären Regensburg – Selber Wölfe (sofern notwendig)

Fr, 11.04.2025 19:30 Uhr Selber Wölfe – Eisbären Regensburg (sofern notwendig)

So, 13.04.2025 17:00 Uhr Eisbären Regensburg – Selber Wölfe (sofern notwendig)

