Selber WÃ¶lfe sichern sich auf der TorhÃ¼ter-Position ab

Artikel anhören Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe reagieren mit der Verpflichtung von Ilya Andryukhov auf den Ausfall von Torhüter Michel Weidekamp, der auf...

Artikel anhören Artikel anhören

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe reagieren mit der Verpflichtung von Ilya Andryukhov auf den Ausfall von Torhüter Michel Weidekamp, der auf unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung stehen wird.

Der Deutsch-Russe mit DEL2-Erfahrung stand zuletzt bei den Fishtown Pinguins in der DEL unter Vertrag.

Fünfte Saison in Deutschland

Ilya Andryukhov wurde in der westsibirischen Stadt Barnaul geboren, wo er auch aufwuchs und beim dortigen Club Motor Barnaul das Eishockeyspielen erlernte. Die ersten Erfahrungen im Seniorenbereich machte der Linksfänger als 16-Jähriger in der dritten russischen Liga, brachte es aber zehn Jahre später auch auf fünf Einsätze in der KHL, der höchsten Spielklasse Russlands. In der Saison 2018/2019 holten die Löwen Frankfurt Ilya Andryukhov erstmals in die DEL2. Im Anschluss ging es für den 33-Jährigen nochmal zurück nach Russland, in die Ukraine und nach Kasachstan, ehe ihn die Eispiraten Crimmitschau in der laufenden Spielzeit 2020/2021 zurück nach Deutschland lotsten. Die vergangenen beiden Saisons streifte der Deutsch-Russe das Trikot der Heilbronner Falken über, machte dort mit durchweg guten Leistungen auf sich aufmerksam und wurde unter anderem auch im Februar 2022 zum Spieler des Monats in der DEL2 ausgezeichnet. In der laufenden Saison sicherten sich die Fischtown Pinguins aus der DEL nach dem Ausfall von Maximilian Franzreb die Dienste von Ilya Andryukhov. Für den aktuellen Tabellenführer der höchsten deutschen Spielklasse machte der 1,87 m große Goalie drei Spiele.

Reaktion auf den Ausfall von Michel Weidekamp

„Mit der Verpflichtung von Ilya Andryukhov bis Saisonende sichern wir uns nach dem Ausfall von Michel Weidekamp auf der wichtigen Torhüterposition mit einem erfahrenen und starken Goalie ab. Auch wenn wir mit Lasse Roelofsen aus dem eigenen Nachwuchs sowie den beiden Höchstadter Förderlizenzspielern Justin Spiewok und Nico Zimmermann auf talentierte junge Kräfte zurückgreifen können, ist es gerade jetzt in der heißen und entscheidenden Phase der Saison immens wichtig, neben Michael Bitzer auf einen zweiten routinierten Stamm-Torhüter zurückgreifen zu können“, erklärt Wölfe-Geschäftsführer Sven Gerike die Nachverpflichtung.

Ilya Andryukhov

Geburtstag: 25.09.1990

Geburtsort: Barnaul, Russland

Größe: 1,87 m

Gewicht: 92 kg