Selber Wölfe präsentieren ihre neuen Trikots für die Saison 2026/2027

Neues Design, klare Botschaft: Die Selber Wölfe schlagen mit ihren Trikots für die kommende Saison ein neues Kapitel auf.

Die von FORMATZWEI® gestalteten Jerseys setzen auf eine konsequente Reduktion auf das Wesentliche und vereinen moderne Sportästhetik, höchste Verarbeitungsqualität und die Identität des Eishockeystandorts Selb. Heim- und Auswärtstrikot sind ab sofort im Fanshop erhältlich.

Reduziert auf das Wesentliche

Nach den begeisternden Playoff-Auftritten der vergangenen Saison stand für die Verantwortlichen der Selber Wölfe schnell fest, dass man den eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen möchte. Mit den neuen Trikots wurde deshalb nicht einfach nur ein bestehendes Design weiterentwickelt, sondern eine komplett neue Designsprache geschaffen. Verantwortlich dafür zeichnet erstmals FORMATZWEI® beziehungsweise Raphael Maier, der seit 2026 exklusiv für Strategie und Markenentwicklung der Selber Wölfe verantwortlich ist. Sein Ansatz: Weniger Dekoration, mehr Identität. „Nach den überragenden Playoffs war für uns sofort klar: Wir haben gerade erst angefangen. Wir wollten einen frischen Anfang, eine überarbeitete Designsprache, die auf das Wesentliche reduziert: Den Wolfskopf und die Farben, für die dieser Club steht. Reduce to the max“, erklärt Raphael Maier. Auch die Typografie folgt diesem Gedanken. Sie präsentiert sich bissig, kantig, ehrlich und geradlinig und verkörpert damit genau jene Zielstrebigkeit und Mentalität, die die Selber Wölfe auf und neben dem Eis auszeichnet.

Höchste Qualität bis ins kleinste Detail

Im Mittelpunkt der neuen Kollektion steht das Home-Trikot in einem markanten Blau, das den Charakter des Clubs eindrucksvoll unterstreicht. Gleichzeitig wurde viel Wert auf hochwertige Verarbeitung gelegt. Die Applikationen kombinieren Stick, Twill und Druck-Twill-Mix und sorgen so für eine besonders hochwertige Optik und Haptik. Ein besonderes Detail befindet sich unten links am Trikot: Das eigens gestaltete Patch „ALLES GEBEN FÜR SELB“ wurde bewusst als eigenständiges Designelement integriert. Der Leitspruch des Clubs wird dadurch nicht nur sichtbar, sondern förmlich greifbar. Darüber hinaus besitzt auch das offizielle 600-Jahre-Selb-Patch einen festen Platz auf dem Jersey. So tragen die Spieler bei jedem Einsatz auch ein Stück Stadtgeschichte auf der Brust beziehungsweise am Ärmel mit sich. „Als ich das Jersey das erste Mal in den Händen hielt, hatte ich sofort Gänsehaut. Diese Partnerschaft mit den Selber Wölfen ist für uns kein einzelnes Projekt, sondern ein gemeinsamer Weg. Dieses Trikot ist der bislang stärkste Ausdruck davon“, so Raphael Maier.

Drei Trikots, ein System

Die neue Trikotlinie folgt einem klaren Konzept und umfasst drei perfekt aufeinander abgestimmte Varianten:

• Home-Trikot in kräftigem Blau

• Away-Trikot in einem modernen, kalten Weißgrau

• Warm-up-Trikot in markantem Rot

Das rote Warm-up-Trikot komplettiert die neue Designfamilie und rundet den einheitlichen Auftritt der Selber Wölfe ab.

Ab sofort im Fanshop erhältlich

Für die Fans erhältlich sind das Home- und Away-Trikot in verschiedenen Ausführungen und Größen über den offiziellen Fanshop (https://shop.selberwoelfe.de/) der Selber Wölfe.

Die Preise im Überblick:

• Authentic-Trikot: 175 Euro

• Fan-Trikot: 75 Euro

• Kinder-Trikot: 60 Euro

• Mini-Trikot: 10 Euro

Das Authentic-Trikot bietet aufgrund zahlreicher hochwertiger Applikationen ein nochmals aufgewertetes Erscheinungsbild. Exklusiv bei dieser Variante ist außerdem das unten links angebrachte Patch „ALLES GEBEN FÜR SELB“ enthalten.

Das Warm-up-Trikot wird ausschließlich von der Mannschaft getragen und ist nicht über den Fanshop erhältlich.

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