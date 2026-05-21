Selber Wölfe: Offensivtalent bleibt an Bord

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe können eine weitere wichtige Personalie vermelden: Philip Rubin wird auch in der kommenden Saison das Trikot der Porzellanstädter tragen.

Der junge Angreifer verlängert seinen Vertrag und geht damit nach seinem ersten Jahr im Profibereich in seine zweite Spielzeit bei den Wölfen.

Wichtige Entwicklung im ersten Profijahr

Für den dänischen Nachwuchsnationalspieler war die Saison 2025/26 ein ganz besonderes Jahr. Nach dem Wechsel aus dem Nachwuchsbereich sammelte der Stürmer in Selb erstmals Erfahrungen im Senioren-Eishockey und entwickelte sich im Laufe der Spielzeit sportlich wie persönlich weiter. Gerade die Umstellung auf das Profi-Eishockey mit erfahrenen Mit- und Gegenspielern, höherem Tempo und der besonderen Atmosphäre vor den Fans bedeutete für den jungen Angreifer viele neue Eindrücke.

“Es war für mich schwer, vor der Saison konkrete Vorstellungen zu haben, dadurch dass es mein erstes Jahr im Profibereich war. Aber es war sicherlich ein Jahr, das ich nie vergessen werde“, blickt Philip Rubin auf seine Premierensaison zurück. Besonders die ersten Monate seien geprägt gewesen von vielen neuen Erfahrungen und wichtigen Lernmomenten. Dabei profitierte der junge Angreifer vor allem vom Umfeld innerhalb der Mannschaft, das ihm und den weiteren jungen Spielern den Einstieg erleichterte. Einen bleibenden Eindruck hinterließen für ihn insbesondere die Playoffs, in denen er die Intensität und die Emotionen des Senioren-Eishockeys nochmals auf einem anderen Niveau erleben konnte. Selber Wölfe GmbH – Hanns-Braun Str. 25 – 95100 Selb – Tel +49

Besondere Verbindung zu Fans und Standort

Schnell spürte der Offensivspieler auch die Begeisterung rund um die Selber Wölfe. Sowohl in der NETZSCH Arena, als auch bei Auswärtsspielen nahm er den Rückhalt der Fans intensiv wahr. Die Unterstützung ist für ihn über die gesamte Saison hinweg deutlich spürbar gewesen und hat der Mannschaft enorm viel Energie gegeben.

Dass Philip Rubin seinen Vertrag verlängert hat, war für ihn deshalb eine einfache Entscheidung. Der junge Angreifer fühlt sich in Selb sehr wohl und sieht bei den Wölfen optimale Bedingungen für seine weitere Entwicklung. Besonders die professionelle Organisation, die Rahmenbedingungen rund um das Team sowie die besondere Atmosphäre durch die Fans hebt der Stürmer hervor. “Für mich war die Verlängerung eine sehr leichte Entscheidung. Ich fühle mich in Selb einfach sehr wohl”, erklärt Rubin. “Die Fans sind einfach etwas Besonderes. Ich bin sehr stolz, dass ich nächstes Jahr wieder für die Wölfe auflaufen werde.”

Auch der sportliche Leiter Frank Hördler zeigt sich erfreut über die Vertragsverlängerung des talentierten Angreifers, der jedoch auf Grund seines Einsatzes für die dänische U20-Nationalmannschaft nicht unter die U-Regelung fällt: “Philip hat eine überzeugende erste Saison gespielt und wichtige Schritte nach vorne gemacht. Er bringt viel Potential mit, und wir sind überzeugt, dass er diesen Weg erfolgreich weitergehen wird.”

Fokus auf Weiterentwicklung

Mit Blick auf die kommende Saison hat Philip Rubin klare Ziele: Gemeinsam mit der Mannschaft möchte er möglichst viele Spiele gewinnen und an die positive Entwicklung der vergangenen Saison anknüpfen. Persönlich liegt sein Fokus darauf, gesund zu bleiben und sich sowohl sportlich als auch menschlich weiterzuentwickeln.

Die Sommerpause verbringt der junge Stürmer in seiner dänischen Heimat Esbjerg. Dort stehen neben intensivem Training vor allem Zeit mit der Familie und mit Freunden sowie entspannte Stunden auf dem Golfplatz auf dem Programm. Gleichzeitig blickt Philip Rubin bereits voller Vorfreude auf die neue Spielzeit und richtet ein paar Worte an die Fans: “Ich wünsche euch allen einen sehr schönen Sommer! Ich freue mich riesig, euch alle wieder in der Halle zu sehen – bis dann!”