Selber WÃ¶lfe: Nick Miglio erhÃ¤lt deutsche StaatsbÃ¼rgerschaft und lÃ¤uft zukÃ¼nftig nicht mehr als Importspieler auf

Selb. (PM Wölfe) Der gebürtige Texaner Nick Miglio hat in der Region inzwischen seine zweite Heimat gefunden.

Der 32-Jährige geht in seine achte Saison in Deutschland. Die letzten fünf Jahre lief er ununterbrochen für die Selber Wölfe auf und gehört zu den Aufstiegshelden der Saison 2020/2021. Mit dem deutschen Pass in Händen gilt der Stürmer bei den Porzellanstädtern nun nicht mehr als Importspieler.

In der Region heimisch geworden

Nick Miglio hat in Selb und Umgebung seine zweite Heimat gefunden. Von Beginn an hat sich der sympathische und aufgeschlossene Stürmer auch außerhalb des Eishockeykosmos integriert, Freundschaften geschlossen und fühlt sich hier einfach pudelwohl. Deshalb hat Nick Miglio schon frühzeitig begonnen, die deutsche Sprache zu lernen und sich um die deutsche Staatsbürgerschaft zu bemühen. Nun hat er alle notwendigen Prüfungen erfolgreich absolviert und die Einbürgerungsurkunde erhalten. Nick Miglio gilt somit im Kader der Selber Wölfe nicht mehr als Importspieler.