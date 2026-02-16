Selber Wölfe nehmen am DEL2-Lizenzprüfungverfahren teil

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe haben fristgerecht alle notwendigen Schritte für eine Teilnahme am DEL2-Lizenzprüfungsverfahren erledigt.

Damit sind die formalen Grundlagen bereitet, sollte sich das Team sportlich für die DEL2 qualifizieren.

Selber Wölfe erledigen Lizenz-Hausaufgaben

Die Selber Wölfe haben die vollständigen Unterlagen für das diesjährige Lizenzprüfungsverfahren der DEL2 termingerecht eingereicht sowie die notwendige Bürgschaft hinterlegt. Damit erfüllen die Porzellanstädter zunächst einmal alle formalen Voraussetzungen, um im Falle der sportlichen Qualifikation am Lizenzprüfungsverfahren teilnehmen zu können.

