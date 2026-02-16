Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Süd Selber Wölfe Selber Wölfe nehmen am DEL2-Lizenzprüfungverfahren teil
Selber Wölfe

Selber Wölfe nehmen am DEL2-Lizenzprüfungverfahren teil

16. Februar 20261 Mins read45
Share
Die Selber Wölfe schwören sich ein - © Pauline Manzke
Share

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe haben fristgerecht alle notwendigen Schritte für eine Teilnahme am DEL2-Lizenzprüfungsverfahren erledigt.

Damit sind die formalen Grundlagen bereitet, sollte sich das Team sportlich für die DEL2 qualifizieren.

Selber Wölfe erledigen Lizenz-Hausaufgaben

Die Selber Wölfe haben die vollständigen Unterlagen für das diesjährige Lizenzprüfungsverfahren der DEL2 termingerecht eingereicht sowie die notwendige Bürgschaft hinterlegt. Damit erfüllen die Porzellanstädter zunächst einmal alle formalen Voraussetzungen, um im Falle der sportlichen Qualifikation am Lizenzprüfungsverfahren teilnehmen zu können.

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns

Share
Previous post Früher Rückstand, keine Antwort: Löwen unterliegen auch in Schongau deutlich

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?
Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Heilbronner FalkenSelber Wölfe

Heilbronner Minitruppe gewinnt verdient bei den Selber Wölfen

Selb. (PM Wölfe) Die Heilbronner Falken gewinnen am Ende verdient mit 2:1...

By15. Februar 2026
! +Selber WölfeTransfer-News

Selber Wölfe stellen Felix Schütz mit sofortiger Wirkung frei

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe stellen ihren Headcoach Felix Schütz mit...

By14. Februar 2026
EC PeitingSelber Wölfe

Wölfe werden von Peiting abgeschossen

Selb. (PM Wölfe) Einen bitteren Abend erlebten die Selber Wölfe in Peiting....

By14. Februar 2026
Selber Wölfe

„Wenn du jetzt nachlässt, bekommst du in den Playoffs Probleme“ – Selb stellt die Weichen für die heiße Saisonphase

Selb. (PM Wölfe) Auch wenn sich tabellarisch für die Porzellanstädter nur noch...

By12. Februar 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten