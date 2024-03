Selber WÃ¶lfe mÃ¼ssen weiteren Ausfall fÃ¼r den Rest der Saison hinnehmen

Selb. (PM Wölfe) Hiobsbotschaft für Donat Peter und die Selber Wölfe: Aufgrund einer Unterkörperverletzung wird der Stürmer während der Playdowns nicht mehr am Spielbetrieb...

Selb. (PM Wölfe) Hiobsbotschaft für Donat Peter und die Selber Wölfe: Aufgrund einer Unterkörperverletzung wird der Stürmer während der Playdowns nicht mehr am Spielbetrieb teilnehmen können.

Verletzung aus dem vorletzten Hauptrundenspiel bedeutet das Saisonende

Bittere Nachrichten für Donat Peter und die Selber Wölfe: Aufgrund einer Unterkörperverletzung, die er sich in der Partie am vergangenen Freitag gegen die Krefeld Pinguine zugezogen hat, wird der 23-jährige Angreifer in den anstehenden Playdowns nicht mehr zur Verfügung stehen können.

Donat Peter erzielte in dieser Saison in 51 Spielen 8 Tore sowie 7 Vorlagen und kassierte 6 Strafminuten.