Selber Wölfe müssen sich nach Verlängerung geschlagen geben

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe verlangten den Hannover Scorpions im fünften Spiel der Serie erneut alles ab.

Trotz eines zwischenzeitlichen 3-Tore-Rückstands kämpften sich die Porzellanstädter in die Verlängerung. Dort hatten die Scorpions dann aber frühzeitig das glücklichere Ende für sich, nachdem Miglio die Scheibe zum Siegtreffer für seine Farben eingenetzt hatte.

Gauch im Stile eines Torjägers

Es entwickelte sich von Beginn an eine intensive Partie. Beide Teams standen defensiv kompakt, wobei die Gastgeber zunächst mehr offensive Durchschlagskraft aufs Eis bekamen. Die erste Chance gehörte zwar den Wölfen, doch Nemec zog die Scheibe knapp am Tor vorbei. Im weiteren Verlauf konnte sich Weidekamp zweimal gegen die Scorpions-Angreifer auszeichnen, ehe der Selber Goalie in der achten Minute gegen Kirsch das Nachsehen hatte. Wenig später musste Pauker auf die Strafbank, was die Mellendorfer erneut zum Torerfolg auszunutzen wussten. Nach einer guten Kombination hatte McMillan zum 2:0 abgeschlossen. Die Wölfe gaben sich nicht auf, taten sich aber gegen die gut gestaffelte Abwehr der Gastgeber weiter schwer. Kurz vor der ersten Pause jubelten die erneut zahlreich mitgereisten Wölfe-Fans dann doch noch: Gauch setzte im Stile eines Torjägers nach, nachdem Scorpions-Goalie Berger eine von Schutz abgefeuerte Scheibe nur prallen lassen konnte, und versenkte den Puck zum Anschlusstreffer im Gehäuse.

Lahtinen hält die Wölfe im Spiel

Die Selber Wölfe nahmen den Schwung des späten Anschlusstreffers mit ins zweite Drittel und verbrachten die Anfangsminuten überwiegend in der Angriffszone. Es waren aber wieder die Gastgeber, die quasi mit ihrem ersten gefährlichen Angriff durch einen platzierten Schuss von Kirsch den Spielstand auf 3:1 stellten. Nach Chancen durch Nemec auf der einen und Miglio auf der anderen Seite war es Drews, der alleine im Slot Weidekamp aussteigen ließ und zum 4:1 einschob. Aber die Wölfe zeigten sich völlig unbeeindruckt von der 3-Tore-Führung der Scorpions. Als Berger, der nicht immer den sichersten Eindruck hinterließ, erneut eine Scheibe prallen ließ, fasste Lahtinen nach und markierte das 4:2. Es ging weiter hin und her. Weidekamp parierte stark gegen Rinke und Spitzner scheiterte an Berger. Just als Selb in Unterzahl agieren musste, war es erneut Lahtinen, der den Scorpions mit seinem Shorthander zum 4:3 das Momentum klaute. Die Mellendorfer reagierten kurz mit wütenden Gegenangriffen, doch Weidekamp zog den Scorpions den Stachel.

Klöpper erzwingt die Verlängerung

Im regulär letzten Spielabschnitt war es weiter ein offener Schlagabtausch, nun aber mit deutlich mehr Torszenen als noch die 40 vorherigen Spielminuten. Diesmal waren es die Wölfe, die den ersten Wirkungstreffer erzielten. Klöpper lief im Konter allein auf Berger zu, ließ dem Schlussmann der Scorpions keine Chance und netzte zum vielumjubelten Ausgleich ein. Die Gastgeber konterten diesem Gegentreffer wiederum mit wütenden Angriffen, doch Weidekamp und seine Vorderleute verteidigten leidenschaftlich und erfolgreich. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit hatten die Wölfe sogar die Möglichkeit auf den Lucky Punch, doch Berger war auf dem Posten und hielt das Unentschieden nach 60 Minuten. In der Verlängerung dauerte es nicht lange: Bereits 68 Sekunden nach der Pause fälschte Miglio einen Schuss unhaltbar für Weidekamp zum Siegtreffer für die Scorpions ab.

Mannschaftsaufstellungen und Statistik

Hannover Scorpions: Berger (Gensicke, Hufsky) – Supis, McMillan, Reiß, Pavlu, Heinrich, Plauschin – Aquin, McPherson, Kirsch, Miglio, Knackstedt, Hauner, Rinke, Kruminsch, Kabitzky, Knaub, Drews, Kopietz

Selber Wölfe: Weidekamp (Wiens) – Gläßl, Tramm, Gauch, Müller, Kassay-Kezi, Hördler, Ulrich, Bauer – Nemec, Weiß, Klöpper, Lahtinen, Rubin, Schutz, Pauker, Valasek, Gelke, Spitzner, Tabert, Klughardt

Tore: 8. Min. 1:0 Kirsch (Knaub, Pavlu); 9. Min. 2:0 McMillan (McPherson, Aquin; 5/4); 20. Min. 2:1 Gauch (Schutz); 24. Min. 3:1 Kirsch (McPherson, Aquin); 28. Min. 4:1 Drews (Knaub, Kopietz); 29. Min. 4:2 Lahtinen (Tramm, Schutz); 32. Min. 4:3 Lahtinen (Nemec; 4/5); 54. Min. 4:4 Klöpper (Nemec); 62. Min. 5:4 Miglio (Knackstedt)

Strafzeiten: Hannover 4, Selb 10

Schiedsrichter: Otten, Lehmann (Ernst, Samtlebe)

Zuschauer: 1.862