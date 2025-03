Selber WÃ¶lfe mÃ¼ssen eine Reaktion zeigen

Selb. (PM Wölfe) Die deutliche Niederlage am Freitag im Spiel 1 der Serie gegen den ESV Kaufbeuren muss das Wolfsrudel schnellstmöglich aus den Köpfen bekommen, denn am Sonntag um 17:00 Uhr steht bereits Spiel 2 in der heimischen NETZSCH Arena an.

Dort muss das Team um Kapitän Frank Hördler ein anderes Gesicht zeigen, um nicht komplett mit dem Rücken zur Wand zu stehen.

Formkurve

Einen Auswärtsauftritt zum Vergessen lieferten die Selber Wölfe am Freitagabend in der energie schwaben arena in Kaufbeuren ab. Zwar kämpfte man sich nach einem Vier-Tore-Rückstand Mitte des zweiten Drittels nochmal auf zwei Tore heran, letztendlich war dies aber nur ein kurzes Aufbäumen des Wolfsrudels, das glücklos agierte und den Eindruck erweckte, als hätte man den Kampf um den Klassenerhalt ein Stück weit weniger angenommen als der Gegner. Letztlich ist es aber doch trotz aller Deutlichkeit des Ergebnisses „nur“ ein Spiel, das verloren gegangen ist. Am Sonntag haben die Porzellanstädter die Möglichkeit, den Freitag vergessen zu machen und die Serie auszugleichen.

Statistik

Deutlich mehr Schüsse, nämlich derer 46, gaben die Kaufbeurer am Freitagabend ab. Selb hingegen brachte die Scheibe laut Statistik nur 28-mal auf den Kasten von Daniel Fießinger. Im Powerplay waren beide Teams in genau einem Drittel ihrer Möglichkeiten erfolgreich. Die Wölfe nutzten in Person von Sproul eine ihrer drei Möglichkeiten für einen Treffer, Kaufbeuren machte aus sechs Überzahlsituationen zwei Tore.

Lineup

Richard Gelke, Mark McNeill, Luis Marusch, Maxim Fischer und Josh Winquist stehen verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Ob die beiden Spieldauerdisziplinarstrafen gegen Jordan George (Stockschlag) und Marco Pfleger (Bandencheck) Sperren nach sich ziehen, wird von der Ligagesellschaft erst am Sonntag bekannt gegeben.

Modus/Spielwertung

Erneut müssen sich sowohl die Spieler als auch die Zuschauer auf einen leicht abgeänderten Modus in den Playdowns einstellen. In der ersten Runde wird wie gewohnt der 11. (Kaufbeuren) gegen Platz 14 (Selb) antreten und der 12. (Crimmitschau) spielt gegen den 13. (Regensburg). Um die erste Runde zu gewinnen und den sportlichen Verbleib in der DEL2 zu sichern, müssen die Clubs weiterhin Siege erringen. Da Kaufbeuren aber nach der Hauptrunde mehr als 10 Punkte Vorsprung vor den Selber Wölfen hatte, genügen den Allgäuern 3 Siege, um die Runde für sich zu entscheiden. Die Porzellanstädter müssen hingegen derer 4 erringen. Sobald einer dieser Fälle eintritt, wird die Runde beendet.

Steht es in einer Partie nach der regulären Spielzeit von 60 Minuten unentschieden, erfolgt eine Verlängerung von 20 Minuten. Jedoch nur so lange, bis ein Tor erzielt wird (sudden death). Die Pause mit Eisbereitung dauert 15 Minuten. Die 20-minütigen Verlängerungen werden, jeweils mit neuer Eisbereitung und 15-minütiger Pause, so lange wiederholt, bis das entscheidende Tor gefallen ist (sudden death). Es wird auch in der Verlängerung mit 5 gegen 5 Feldspieler gespielt.

Termine

Die Termine für die Serie wurden wie folgt festgelegt:

Fr, 07.03.2025 19:30 Uhr ESV Kaufbeuren – Selber Wölfe 7:2

So, 09.03.2025 17:00 Uhr Selber Wölfe – ESV Kaufbeuren

Fr, 14.03.2025 19:30 Uhr ESV Kaufbeuren – Selber Wölfe

So, 16.03.2025 17:00 Uhr Selber Wölfe – ESV Kaufbeuren (sofern notwendig)

Di, 18.03.2025 19:30 Uhr ESV Kaufbeuren – Selber Wölfe (sofern notwendig)

Fr, 20.03.2023 19:30 Uhr Selber Wölfe – ESV Kaufbeuren (sofern notwendig)

