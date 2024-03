Selber WÃ¶lfe mÃ¼ssen â€žAll Inâ€œ gehen

Selb. (PM Wölfe) Am Freitag um 19:30 Uhr kommt es zur fünften Auseinandersetzung der Selber Wölfe gegen die Dresdner Eislöwen in der Playdownrunde 1....

Holen sich die Sachsen den zweiten Auswärtserfolg, gewinnen sie die Serie und verbleiben sicher in der DEL2. Die Wölfe hingegen müssten in Runde 2 gegen die Bietigheim Steelers antreten. Gewinnen die Porzellanstädter, kommt es am Sonntag zum allesentscheidenden Spiel 6 in der Dresdner JOYNEXT-Arena.

Formkurve

Was war das für ein großartiges 1. Drittel, das die Selber Wölfe am vergangenen Dienstag in Dresden aufs Eis gezaubert haben? Gegen konsternierte Gastgeber ging das Wolfsrudel vollkommen verdient mit zwei Toren in Führung, stand lange sicher in der Abwehr, überzeugte wieder einmal mit einem tadellosen Unterzahlspiel, fing sich dann aber per Doppelschlag zu Beginn des Schlussabschnitts den Ausgleich ein und musste in der Verlängerung ein unglückliches Gegentor hinnehmen. Allerdings werden die Vorwerk-Cracks die Köpfe nicht in den Sand stecken, sondern sich vielmehr an den Dingen hochziehen, die über weite Strecken in den bisherigen Partien gegen die Eislöwen gut funktioniert haben. Wölfe-Stürmer Nikita Krymskiy: „Am Freitag müssen wir „All In“ gehen. Zuhause mit der Unterstützung unserer Fans müssen wir ganz einfach 100 % geben und uns das Spiel holen.“

Statistik

Nahezu gleichauf marschieren die Selber und die Dresdner bezüglich der Chancenverwertung. Die Eislöwen benötigen in der Serie bislang 14,0 Schüsse für einen Treffer, die Wölfe 14,1. Bei der Fangquote hat Selbs Michael Bitzer mit 93,46 % knapp die Nase vor seinem Kontrahenten Danny aus den Birken, der auf einen Wert von 92,93 % kommt. Punktbeste Spieler in der Serie sind auf Selber Seite Kapitän Frank Hördler (1 Tor, 3 Vorlagen) sowie auf Seiten Yannick Drews (3 Tore, keine Vorlage). Die Bullywertung geht knapp an die Eislöwen, die bisher 50,3 % der Anspiele für sich entscheiden konnten. Die Wölfe mussten bislang keinen einzigen Gegentreffer in Unterzahl einstecken und konnten mit einem Mann weniger auf dem Eis sogar schon zweimal zum eigenen Torerfolg kommen.

Lineup

Das Lazarett im Wolfsbau lichtet sich leider nicht. Im Gegenteil: Michel Weidekamp, Ilya Andryukhov, Steve Hanusch, Moritz Raab, Donat Peter, Fedor Kolupaylo und Daniel Schwamberger müssen aus gesundheitlichen Gründen passen, Lukas Vantuch fehlt weiter aus privaten Gründen.

Modus/Spielwertung

Auf einen neuen Modus in den Playdowns müssen sich sowohl die Spieler als auch die Zuschauer einstellen. In der ersten Runde wird wie gewohnt der 11. (Rosenheim) gegen Platz 14 (Bietigheim) antreten und der 12. (Selb) spielt gegen den 13. (Dresden). Um die erste Runde zu gewinnen und den sportlichen Verbleib in der DEL2 zu sichern, müssen die Clubs weiterhin Siege erringen. Dem 11. genügen für den Ligaverbleib nunmehr 2 Siege, während der 12. nach der Hauptrunde 3 Siege benötigt. Die Clubs, die auf Platz 13 und 14 die Hauptrunde beendeten, müssen hingegen jeweils 4 Siege erreichen, um die 1. Runde für sich zu entscheiden. Sobald einer dieser Fälle eintritt, wird die Runde beendet.

Steht es in einer Partie nach der regulären Spielzeit von 60 Minuten unentschieden, erfolgt eine Verlängerung von 20 Minuten. Jedoch nur so lange, bis ein Tor erzielt wird (sudden death). Die Pause mit Eisbereitung dauert 15 Minuten. Die 20-minütigen Verlängerungen werden, jeweils mit neuer Eisbereitung und 15-minütiger Pause, so lange wiederholt, bis das entscheidende Tor gefallen ist (sudden death). Es wird auch in der Verlängerung mit 5 gegen 5 Feldspieler gespielt.

Termine

Die Termine für die Serie wurden wie folgt festgelegt:

Mi, 13.03.2023 19:30 Uhr Selber Wölfe – Dresdner Eislöwen 3:2

Fr, 15.03.2023 19:30 Uhr Dresdner Eislöwen – Selber Wölfe 4:1

So, 17.03.2023 17:00 Uhr Selber Wölfe – Dresdner Eislöwen 1:2

Di, 19.03.2023 19:30 Uhr Dresdner Eislöwen – Selber Wölfe 3:2 n.V.

Fr, 22.03.2023 19:30 Uhr Selber Wölfe – Dresdner Eislöwen

So, 24.03.2023 17:00 Uhr Dresdner Eislöwen – Selber Wölfe (sofern notwendig)