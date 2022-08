Selber WÃ¶lfe mit Turniersieg in Deggendorf

Selb. (PM Wölfe) Im Vergleich zum Freitagsspiel stand Trainer Waßmiller der gleiche Wölfe-Kader zur Verfügung. Lediglich auf der Torhüterposition bekam diesmal Bitzer wieder den...

Selb. (PM Wölfe) Im Vergleich zum Freitagsspiel stand Trainer Waßmiller der gleiche Wölfe-Kader zur Verfügung.

Lediglich auf der Torhüterposition bekam diesmal Bitzer wieder den Vorzug vor Weidekamp, sonst blieben die Formationen gleich. Und auch gegen die Herne Miners ließen die Wölfe nichts anbrennen und schossen im 2. Drittel einen komfortablen Vorsprung heraus, den sie im Schlussabschnitt weiter ausbauten. Somit nahm das Wolfsrudel verdient den Niemeier Haustechnik Cup mit auf die Heimreise nach Selb.

Gimmel gleicht aus

Die Selber Wölfe kamen druckvoll aus der Kabine und brachten das von Becker gehütete Herner Tor durch Gelke gleich mal in Bedrängnis. Im weiteren Verlauf hatten Miglio und Naumann eine Doppelchance, bevor Schwamberger in der 10. Minute die Latte anvisierte. In der 12. Minute zappelte der Puck dann aber hinter Bitzer im Netz. Die Wölfe brachten die Scheibe nicht aus der Gefahrenzone, über Shevyrin und Komov gelangte die Scheibe zu Seto, der zum 0:1 einnetzte. Nach dem Rückstand drückten die Selber Wölfe der Partie wieder ihren Stempel auf und belohnten ihren Einsatz nach Chancen durch Fern, Schwamberger und Vantuch in Person von Gimmel mit dem 1:1-Ausgleich. Kurz vor Drittelende hatte Fern sogar die Führung noch auf dem Schläger, scheiterte aber.

Wölfe überrollen Miners zu Beginn des 2. Spielabschnitts

Das Wolfsrudel kam wie die Feuerwehr aus der Kabine. Bei eigener Unterzahl eroberte Schwamberger in der 22. Minute den Puck und versenkte die Scheibe nach einem blitzsauberen Doppelpass mit Vantuch zur Wölfe-Führung im Herner Kasten. Knapp 3 Minuten später hämmerte Trska bei 4/3-Überzahl den Puck in die Maschen und bis zum 4:1 durch Fern vergingen nur 21 Sekunden. Ehe in der 34. Minute Miglio auf Pass von Thompson, ebenfalls wieder bei zahlenmäßiger Überlegenheit, gar auf 5:1 stellte, hatten die Miners bei einer Strafe gegen Thompson die Gelegenheit nochmal heranzukommen. Doch Bitzer und seine Vorderleute hatten alles im Griff. Im weiteren Verlauf vergab Miglio noch einen Penalty, ehe Köhler für Herne in Überzahl noch einmal auf 5:2 verkürzte.

Wölfe lassen nicht nach

Die Selber Wölfe ließen auch im Schlussabschnitt nicht locker und legten noch einmal 4 Tore (davon 3 bei zahlenmäßiger Überlegenheit) nach. Doch der Reihe nach: In der 48. Minute feuerte Naumann in Überzahl von der blauen Linie ab, Becker konnte die Scheibe nur prallen lassen und Gelke verwertete den Nachschuss zum 6:2. Nur drei Minuten später legte wiederum der gut aufspielende Naumann Gelke die Scheibe zum 7:2 auf. Vier Minuten vor Spielende war es Deeg, der von Thompson herrlich im Slot bedient wurde und den Spielstand auf 8:2 stellte. Den Schlusspunkt zum 9:2 setzte Woltmann in der 59. Minute mit einem sehenswerten Rückhandschuss in den Torwinkel.

Mannschaftsaufstellungen und Statistik

Selber Wölfe: Bitzer (Weidekamp) – Trska, Deeg, Fern, Gimmel, Silbermann, Schaaf, Pata – Miglio, Thompson, Naumann, Gelke, Vantuch, Schwamberger, Hammerbauer, Kruminsch, Serikow, Woltmann, Klughardt

Herner EV Miners: Becker (Linda) – Hüfner, Peleikis, Ackers, Hane, Shevyrin, Gottwald, Svinnen, Kirchhoff – Shmyr, Köhler, Kunz, Lessard-Aydin, Liesegang, Seto, Komov, Cornett, Fominych, Polter, Stelzmann, Der

Tore: 12. Min. 0:1 Seto (Komov, Shevyrin); 17. Min. 1:1 Gimmel (Vantuch, Fern; 4/4); 22. Min. 2:1 Schwamberger (Vantuch; 4/5); 25. Min. 3:1 Trska (Thompson, Miglio; 4/3); 25. Min. 4:1 Fern (Schwamberger; 4/4); 35. Min. 5:1 Miglio (Thompson, Trska; 5/4); 37. Min. 5:2 Köhler (Liesegang, Kunz; 5/4); 48. Min. 6:2 Gelke (Fern, Vantuch; 5/4);

51. Min. 7:2 Gelke (Naumann, Fern; 5/4); 56. Min. 8:2 Deeg (Thompson, Kruminsch; 5/4); 59. Min. 9:2 Woltmann (Vantuch, Schwamberger)

Strafzeiten: Selb 16; Herne 20

Schiedsrichter: Altmann, Lender (Jürgens, Laudenbach)

Zuschauer: 300

Deggendorfer SC sichert sich Platz 3 im Niemeier Haustechnik Cup

Deggendorf. (PM DSC) Mit einem deutlichen Heimsieg über die Eispiraten Crimmitschau sicherte sich der Deggendorfer SC am Sonntagabend den dritten Platz beim Niemeier Haustechnik Cup.

Vor 1050 Zuschauern in der Festung an der Trat bezwang die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger den Zweitligisten mit 5:2.

Der Deggendorfer SC startete mit viel Elan in die Partie und ging in der 5. Minute in Führung. Vor dem Tor erkämpfte sich Thomas Pielmeier den Puck und ließ Ilya Sharipov mit seinem platzierten Schuss keine Abwehrmöglichkeit. Die Gäste bemühten sich zwar in der Folgezeit um eine schnelle Antwort, doch der DSC verteidigte geschickt und mit einem starken Timo Pielmeier im Rücken blieb es beim 1:0 nach 20 gespielten Minuten.

Im zweiten Abschnitt zeigte sich ein ähnliches Bild. Der DSC mit viel Engagement setzte die Eispiraten Crimmitschau regelmäßig früh unter Druck. In der 25. Minute belohnten sich die Deggendorfer für ihre Leistung und legten das 2:0 nach. Der Puck sprang unglücklich von der Bande vor das Tor, ETC-Keeper Sharipov war bereits hinter das Tor geeilt und Yannic Bauer schob locker ein. Ein kurioser Treffer war schließlich auch der erste Eispiraten-Treffer. Vom Bully weg wollte Paul Pfenninger den Puck hinter das eigene Tor klären, Jasper Lindsten hielt den Schläger rein und irgendwie fand der Puck in der 29. Minute den Weg hinter Timo Pielmeier ins Deggendorfer Tor. Dieser unglückliche Gegentreffer schien dem DSC jedoch nichts anzuhaben und so erhöhten Röthke (33.) und Maul (40.) vor der zweiten Pause noch auf 4:1.

Im Schlussdrittel bekam dann Backup Louis Eisenhut noch wertvolle Spielzeit. Der 18-jährige Keeper machte seine Sache gut und musste nur einmal hinter sich greifen, als Mathieu Lemay in der 55. Minute nach toller Einzelleistung den zweiten Crimmitschauer Treffer an diesem Abend erzielte. Auf der Gegenseite gab es noch einen weiteren Grund zum feiern. Nachwuchsspieler Patrik Kozlik erzielte in der 44. Minute seinen Debüt-Treffer im Trikot des DSC. Durch diesen 5:2 Erfolg über die Eispiraten Crimmitschau sicherten sich die Hausherren somit den dritten Platz im ersten Niemeier Haustechnik Cup.

Bereits im Nachmittagsspiel wurde der Gewinner des Niemeier Haustechnik Cups 2022 ermittelt. Dort bezwangen die Selber Wölfe die Herne Miners deutlich mit 9:2 durch und sicherten sich dadurch den Turniersieg.

Für den Deggendorfer SC geht es am kommenden Mittwoch bereits mit dem nächsten Testspiel weiter. Dort trifft das Team von Trainer Jiri Ehrenberger auf heimischem Eis um 19:30 Uhr auf die Zeller Eisbären.