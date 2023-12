Selber WÃ¶lfe mit nachtrÃ¤glichem Weihnachtsgeschenk

Artikel anhören Selb. (PM Wölfe) Die Heimpremiere hätte für den neuen Headcoach Ryan Foster nicht besser laufen können. Vor ausverkauftem Haus beim Derby gegen...

Selb. (PM Wölfe) Die Heimpremiere hätte für den neuen Headcoach Ryan Foster nicht besser laufen können.

Vor ausverkauftem Haus beim Derby gegen die Eispiraten aus Crimmitschau in der NETZSCH Arena, zeigten die Wölfe eine bockstarke Leistung und beschenkten sich und deren treue Fans am 2. Weihnachtstag mit einem immens wichtigen Dreier. Durch eine geschlossene Mannschaftsleistung war dieser Sieg in Summe auch absolut verdient.

Wölfe starten fulminant

Die Selber Wölfe zeigten von Beginn an, wer Herr im Haus ist und schnürten die Gäste vom ersten Bully an erstmal in deren eigener Hälfte ein. Shilin hatte alle Hände voll zu tun und vereitelte die ersten Chancen der Wölfe noch. Doch die Gegenwehr hielt nicht lange, Kruminsch war es der mit seinem ersten Schuss noch an Shilin scheiterte, den Nachschuss dann aber zur umjubelten Führung im Tor versenken konnte. Auch das erste Unterzahlspiel verteidigten die Wölfe souverän. Gegen Mitte des ersten Drittels wurden die Eispiraten dann etwas gefährlicher, doch Weidekamp war stets auf dem Posten und hielt seinen Kasten sauber. Als sich Miglio stark auf außen durchsetzte und den Puck zu Kalns quer vors Tor spielte, war Shilin mit einem Big Save zur Stelle. Die Wölfe blieben am Drücker und konnten dann nach einem Zuckerpass von Peter den zweiten Treffer erzielen. Kalns war gestartet und traf am zweiten Pfosten mit dem Tip In zum 2:0 für die Wölfe.

Umkämpftes Mitteldrittel

Wieder konnten die Wölfe die ersten Akzente setzen. McNeill scheiterte jedoch mit seinem Versuch und postwendend ging es in die andere Richtung. Die Eispiraten waren nun deutlich besser in der Partie und konnten sich schließlich auch belohnen. Nachdem sich Zikmund an der Bande behaupten konnte, stand Verbeek bei dessen Querpass frei vor Weidekamp und schob den Puck zum Anschlusstreffer über die Linie. In der Folge entwickelte sich ein temporeiches und mitreißendes Spiel. Die Wölfe verteidigten ihre Führung leidenschaftlich und Goalie Weidekamp war stets hellwach und hielt den Vorsprung fest. Als die Wölfe dann in doppelter Überzahl agierten, war es erneut Kruminsch der den alten Abstand wieder herstellte. McNeill passte den Puck durch den Slot, wo Kruminsch frei war und die Scheibe trocken unters Tordach hämmerte. Kurz vor Ende des Drittels war Weidekamp im eins gegen eins nochmal gefordert, parierte hier aber erneut stark.

Wölfe bringen Sieg ins Ziel

Auch im Schlussabschnitt kämpften beide Mannschaften um jeden Meter auf dem Eis. Es gab immer wieder Chancen auf beiden Seiten, wodurch die Partie an Spannung kaum zu überbieten war. Vor allem Torhüter Michel Weidekamp war der Turm in der Schlacht und brachte die Gäste schier zur Verzweiflung. Als Crimmitschau zum Schluss alles auf eine Karte setzen musste und nach der Auszeit den Goalie zog, erzielte vier Minuten vor dem Ende Miglio das Empty Net und sorgte somit für Ekstase in der ausverkauften Halle.

Mannschaftsaufstellungen und Statistik

Heim: Weidekamp (Bitzer) – Hanusch, Raab, Plauschin, Trska, Hördler, Marusch – Miglio, Bassen, Kalns, Kolupaylo, Kruminsch, McNeill, Peter, Krymskiy, Schwamberger, Dalldush, Naumann, Gelke

Gast: Shilin (Schneider) – Balinson, Scalzo, Thomas, Sturm, Schmidt, Olleff, Kälbe – Lindberg, Smith, Büsing, Walsh, Kanninen, Verbeek, Zikmund, Reichel, Saponari, Böttcher, Rudert, Kenya

Tore: 2. Min. 1:0 Kruminsch (Kolupaylo, McNeill) 19. Min. 2:0 Kalns (Peter, Hördler) 23. Min. 2:1 Verbeek (Zikmund) 38. Min. 3:1 Kruminsch (McNeill, Hanusch; 5/3) 57. Min. 4:1 Miglio (Kruminsch)

Strafzeiten: Selb 10; Crimmitschau 8

Schiedsrichter: Janssen, Kannengießer (Höfer, Fischer)

Zuschauer: 3.600 (ausverkauft)