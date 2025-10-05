Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Süd Selber Wölfe Selber Wölfe mit knapper Niederlage in Tölz
Selber WölfeTölzer Löwen

Selber Wölfe mit knapper Niederlage in Tölz

Tölzer Löwen vs. Selber Wölfe 3:2 (1:2; 2:0; 0:0)

5. Oktober 20252 Mins read71
Share
Philip Rubin (mitte) von den Selber Wölfen - © Pailine Manzke
Share

Selb. (PM Wölfe) Die Wölfe traten ihre Reise nach Bad Tölz weiter stark ersatzgeschwächt an.

Nur Rubin kehrte nach überstandener Krankheit ins Lineup zurück. Dafür musste Gelke seine Sperre aus dem Freitagsspiel absitzen. Die Wölfe hatten wieder einen zähen Start ins Spiel und gerieten in Unterzahl in Rückstand, drehten durch Müller und Spitzner den Spielstand noch vor der ersten Pause zu ihren Gunsten. Im mittleren Spielabschnitt gelangen den Gastgebern zwei Treffer. Somit gingen die Wölfe mit einem knappen Rückstand in den Schlussabschnitt. Hier drängten die Wölfe nochmal mit aller Macht auf den Ausgleich, doch die Gastgeber brachten die knappe Führung über die Zeit.

Der erste Gegentreffer in Unterzahl

Bad Tölz startete druckvoll in die Partie und war den Selber Wölfen in den Anfangsminuten überlegen. Doch die Porzellanstädter verteidigten das eigene – diesmal von Scherer gehütete – Tor gut. Eine erste Unterzahlsituation meisterten die Wölfe, trotz drei bis vier guter Gelegenheiten für die Löwen, schadlos. Beim zweiten Powerplay für die Gastgeber war die 100 %-Quote der Selber Wölfe im Penaltykilling dahin: Hult wurde schön freigespielt und ließ Scherer mit seinem trockenen Schuss keine Abwehrchance. Tölz agierte bis Mitte des ersten Drittels nach wie vor druckvoll, ein weiterer Treffer gelang ihnen aber nicht. Die Wölfe kamen nun deutlich besser in die Partie und glichen bei angezeigter Strafe durch Müller aus. Knappe 2 Minuten später legte Spitzner im Nachfassen gleich noch einen Treffer nach und brachte seine Farben damit in Führung.

Tölz dreht den Spielstand

Die Wölfe mussten in Unterzahl in den mittleren Spielabschnitt starten, verteidigten aber erneut bravourös und erarbeiteten sich mit einem Mann weniger auf dem Eis sogar zwei gute Torabschlüsse. Im weiteren Verlauf ließen die Porzellanstädter dann aber selbst eine Powerplaysituation ungenutzt liegen. Die Partie wog nun hin und her. Tölz markierte einen Lattentreffer, auf der anderen Seite hatten sowohl Valasek als auch Gauch den 3. Selber Treffer auf dem Schläger. Erfolgreich sollten im 2. Drittel tatsächlich aber nur noch die Löwen sein. In der 31. Minute war es Krumpe, der nach einem Bullygewinn von Fischhaber mit einem trockenen Schuss zum Ausgleich traf. 50 Sekunden vor dem Ende des Drittels stellte Nirschl nach einem guten Zuspiel von Piipponen gar die 3:2-Führung für die Gastgeber her.

Kein Durchkommen mehr für die Wölfe

Nach erneuter überstandener Strafe zogen die Wölfe eine längere Druckphase auf, aus der sie aber kein Kapital schlagen konnten. Tölz konzentrierte sich nun auf die Defensive, war bei Kontern aber stets brandgefährlich. So vergab beispielsweise Schuster in der 48. Minute eine 2-auf-1-Situation. 162 Sekunden vor Ende setzten die Porzellanstädter alles auf eine Karte und zogen den Torhüter für einen zusätzlichen Feldspieler. Hier kreierten die Wölfe zwar noch 5 Großchancen, unter anderem durch Schutz und Spitzner, unter anderem durch Schutz und Spitzner, konnten jedoch Salvarani im Tor der Löwen aber nicht mehr überwinden. So mussten die Wölfe im 6. Spiel ihre erste Niederlage einstecken.

Mannschaftsaufstellungen und Statistik

Tölzer Löwen: Salvarani (Berger) – Klikorka, Fichtner, Grossrubatscher, Dietmann, Manhart, Krumpe, Oberhöller – Piiponen, Hult, Nirschl, Schönberger, Fischhaber, Sauer, Kathan, Prokopovics, Kästle, Schuster, Schuler, Sahanoglu
Selber Wölfe: Scherer (Weidekamp) – Kassay-Kezi, Tramm, Gauch, Ulrich, Hördler, Müller – Spitzner, Bauer, Schutz, Doronin, Němec, Valasek, Klöpper, Lahtinen, Ziesche, Rubin, Körber

Tore: 6. Min. 1:0 Hult (Piipponen, Kästele; 5/4); 14. Min. 1:1 Müller (Spitzner, Gauch); 16. Min. 1:2 Spitzner (Schutz, Gauch); 31. Min. 2:2 Krumpe (Fischhaber); 40. Min. 3:2 Nirschl (Piipponen, Klikorka)
Strafzeiten: Bad Tölz 12, Selb 16
Schiedsrichter: Pletzer, Lender (Bauer, Winter)
Zuschauer: 1.395

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

94
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Share
Previous post Im Schlussdrittel davongezogen: Huskies holen gegen Blue Devils drei Punkte und grüßen weiter von der Tabellenspitze

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
EC PeitingSelber Wölfe

Ersatzgeschwächte Selber Wölfe fegen Peiting vom Eis

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe gingen stark ersatzgeschwächt in die Partie...

By4. Oktober 2025
Selber Wölfe

Selber Wölfe kämpfen gegen Gallier und Löwen

Selb. (PM Wölfe) 4 Spiele – 4 Siege – 12 Punkte lautet...

By3. Oktober 2025
SC RiesserseeSelber Wölfe

Selber Wölfe feiern unter der Zugspitze beim SCR Shutout für Weidekamp

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe gewinnen auch ihr viertes Saisonspiel. Der...

By28. September 2025
Selber WölfeTransfermarkt GER

Wölfe behalten in engem Spiel gegen Lindau die Oberhand – Jonas Hördler sammelt Erfahrungen in Selb

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe bleiben in der Erfolgsspur und gewinnen...

By27. September 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten