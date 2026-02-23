Selber Wölfe mit knappem Sieg über Passau

Selb. (PM Wölgfe) Die Selber Wölfe gewannen ihr letztes Hauptrundenheimspiel gegen die EHF Passau Black Hawks knapp mit 4:3.

Damit bescherten sie nicht nur ihrem Stammpublikum, sondern auch rund 1.200 Mitgliedern der verschiedenen Blaulichtorganisationen aus der Region, die der Einladung der Selber Wölfe gefolgt waren, einen Sieg. In der hart umkämpften Partie profitierten die Porzellanstädter von einem guten Start mit zwei frühen Treffern.

Pauker trifft nach 47 Sekunden

Die Selber Wölfe starteten furios ins Spiel und jubelten schon nach 47 Sekunden über ihren ersten Treffer. Pauker hatte einen Schuss von Tramm unhaltbar für den Passauer Torhüter Eisenhut abgefälscht. Selb blieb weiter am Drücker und stellte in der siebten Minute auf 2:0. Verteidiger Gauch war mit nach vorne gelaufen und schloss in Stürmer-Manier ab. Doch nur eineinhalb Minuten später nutzten die Gäste ein Powerplay durch Röthke zum Anschlusstreffer. Mit diesem Spielstand ging es auch in die erste Pause.

Torloser Mittelabschnitt

Nach der Pause kamen die Dreiflüssestädter deutlich wacher aus der Pause und machten den Wölfen das Leben deutlich schwerer. Beide Teams hatten gute Chancen, doch die beiden Torhüter Wiens und Eisenhut lieferten eine starke Partie ab und brachten die gegnerischen Stürmer immer wieder schier zur Verzweiflung.

Rubin mit dem Siegtreffer

Der Schlussabschnitt war an Spannung kaum zu überbieten. Zunächst glichen die Black Hawks durch Larsson aus und hatten im weiteren Verlauf die ein oder andere Möglichkeit auf den Führungstreffer. Und so brandete in der 49. Minute großer Jubel auf, nachdem Schutz in Überzahl per Direktabnahme zum 3:2 einnetzte. Die Passauer ließen nicht locker und belohnten sich für ihre engagierte Spielweise in der 55. Minute durch Faulhaber mit dem erneuten Ausgleich. Die Partie drohte nun zu kippen, doch letztendlich hielten die Wölfe den Angriffsbemühungen der Gäste stand und erzielten zweieinhalb Minuten vor dem Ende durch Rubin das 4:3. Passau warf nun noch einmal alles nach vorne, doch die Wölfe brachten die knappe Führung über die Zeit.

Mannschaftsaufstellungen und Statistik

Selber Wölfe: Wiens (Weidekamp) – Gläßl, Tramm, Gauch, Raab, Kassay-Kezi, Müller, Hördler, Bauer – Klöpper, Nemec, Valasek, Rubin, Lahtinen, Schutz, Pauker, Gelke, Spitzner, Klughardt, Ziesche, Tabert

EHF Passau Black Hawks: Eisenhut (Maul) – Horschel, Biberger, Faulhaber, Hansson, D´Acunto, Rott, Reich – Schmidt, Stern, Neuert, Schembri, Harrogate, Larsson, Mößinger, Röthke, Deichmann

Tore: 1. Min. 1:0 Pauker (Tramm, Gelke); 7. Min. 2:0 Gauch (Schutz, Lahtinen); 8. Min. 2:1 Röthke (Hansson, Schembri; 5/4); 46. Min. 2:2 Larsson (Harrogate, Schembri); 48. Min. 3:2 Schutz (Lahtinen, Tramm; 5/4); 55. Min. 3:3 Faulhaber (Hansson, Larsson); 58. Min. 4:3 Rubin (Lahtinen, Schutz)

Strafzeiten: Selb 6, Passau 4

Schiedsrichter: Lender, Altmann (Verhoeven, Ernst)

Zuschauer: 2.961