Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Süd EHF Passau Black Hawks Selber Wölfe mit knappem Sieg über Passau
EHF Passau Black HawksSelber Wölfe

Selber Wölfe mit knappem Sieg über Passau

Selber Wölfe vs. EHF Passau Black Hawks 4:3 (2:1; 0:0; 2:2)

23. Februar 20262 Mins read69
Share
© Mario Wiedel
Share

Selb. (PM Wölgfe) Die Selber Wölfe gewannen ihr letztes Hauptrundenheimspiel gegen die EHF Passau Black Hawks knapp mit 4:3.

Damit bescherten sie nicht nur ihrem Stammpublikum, sondern auch rund 1.200 Mitgliedern der verschiedenen Blaulichtorganisationen aus der Region, die der Einladung der Selber Wölfe gefolgt waren, einen Sieg. In der hart umkämpften Partie profitierten die Porzellanstädter von einem guten Start mit zwei frühen Treffern.

Pauker trifft nach 47 Sekunden

Die Selber Wölfe starteten furios ins Spiel und jubelten schon nach 47 Sekunden über ihren ersten Treffer. Pauker hatte einen Schuss von Tramm unhaltbar für den Passauer Torhüter Eisenhut abgefälscht. Selb blieb weiter am Drücker und stellte in der siebten Minute auf 2:0. Verteidiger Gauch war mit nach vorne gelaufen und schloss in Stürmer-Manier ab. Doch nur eineinhalb Minuten später nutzten die Gäste ein Powerplay durch Röthke zum Anschlusstreffer. Mit diesem Spielstand ging es auch in die erste Pause.

Torloser Mittelabschnitt

Nach der Pause kamen die Dreiflüssestädter deutlich wacher aus der Pause und machten den Wölfen das Leben deutlich schwerer. Beide Teams hatten gute Chancen, doch die beiden Torhüter Wiens und Eisenhut lieferten eine starke Partie ab und brachten die gegnerischen Stürmer immer wieder schier zur Verzweiflung.

Rubin mit dem Siegtreffer

Der Schlussabschnitt war an Spannung kaum zu überbieten. Zunächst glichen die Black Hawks durch Larsson aus und hatten im weiteren Verlauf die ein oder andere Möglichkeit auf den Führungstreffer. Und so brandete in der 49. Minute großer Jubel auf, nachdem Schutz in Überzahl per Direktabnahme zum 3:2 einnetzte. Die Passauer ließen nicht locker und belohnten sich für ihre engagierte Spielweise in der 55. Minute durch Faulhaber mit dem erneuten Ausgleich. Die Partie drohte nun zu kippen, doch letztendlich hielten die Wölfe den Angriffsbemühungen der Gäste stand und erzielten zweieinhalb Minuten vor dem Ende durch Rubin das 4:3. Passau warf nun noch einmal alles nach vorne, doch die Wölfe brachten die knappe Führung über die Zeit.

Mannschaftsaufstellungen und Statistik

Selber Wölfe: Wiens (Weidekamp) – Gläßl, Tramm, Gauch, Raab, Kassay-Kezi, Müller, Hördler, Bauer – Klöpper, Nemec, Valasek, Rubin, Lahtinen, Schutz, Pauker, Gelke, Spitzner, Klughardt, Ziesche, Tabert
EHF Passau Black Hawks: Eisenhut (Maul) – Horschel, Biberger, Faulhaber, Hansson, D´Acunto, Rott, Reich – Schmidt, Stern, Neuert, Schembri, Harrogate, Larsson, Mößinger, Röthke, Deichmann
Tore: 1. Min. 1:0 Pauker (Tramm, Gelke); 7. Min. 2:0 Gauch (Schutz, Lahtinen); 8. Min. 2:1 Röthke (Hansson, Schembri; 5/4); 46. Min. 2:2 Larsson (Harrogate, Schembri); 48. Min. 3:2 Schutz (Lahtinen, Tramm; 5/4); 55. Min. 3:3 Faulhaber (Hansson, Larsson); 58. Min. 4:3 Rubin (Lahtinen, Schutz)
Strafzeiten: Selb 6, Passau 4
Schiedsrichter: Lender, Altmann (Verhoeven, Ernst)
Zuschauer: 2.961

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
183
Welches Team gewinnt in dieser Saison die DEL2 Meisterschaft?

Share
Previous post Sechs Tore reichen nicht: Flößer scheiden nach packendem Do-or-die-Spiel aus

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
onesto Tigers BayreuthSelber Wölfe

Selber Wölfe erneut Derbysieger

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe gewinnen auch das letzte Derby in...

By21. Februar 2026
Selber Wölfe

Selber Wölfe: Erst das Derby, dann der Blaulichtspieltag

Selb. (PM Wölfe) Nach turbulenten Tagen und dem Trainerwechsel wollen die Selber...

By19. Februar 2026
Selber WölfeStuttgarter EC

Wölfe machen es in Stuttgart unnötig spannend

Die Selber Wölfe machten es durch individuelle Fehler bei ihrem Auswärtsspiel unnötig...

By18. Februar 2026
Selber Wölfe

Selber Wölfe nehmen am DEL2-Lizenzprüfungverfahren teil

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe haben fristgerecht alle notwendigen Schritte für...

By16. Februar 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten