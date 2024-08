Selber WÃ¶lfe mit Heimsieg am Familientag – Herford beklagt mehrere Verletzungen

Selb. (PM Wölfe) Bei hochsommerlichen Temperaturen bestritten die Selber Wölfe ihr erstes Vorbereitungsspiel in der heimischen NETZSCH Arena. Passend zum Familientag gelang den Wölfen...

Selb. (PM Wölfe) Bei hochsommerlichen Temperaturen bestritten die Selber Wölfe ihr erstes Vorbereitungsspiel in der heimischen NETZSCH Arena. Passend zum Familientag gelang den Wölfen gegen Herford ein 4:2 Erfolg.

Wölfe lassen Führung liegen

Die Gäste aus Erfurt hatten die ersten Abschlüsse zu verzeichnen, ehe sowohl Raab als auch Plauschin mit ihren Versuchen an Gäste-Goalie Urbisch scheiterten. Nachdem Klughardt die erste Strafe auf Seiten der Wölfe erhielt, hatte Miglio die große Chance im Konter die Führung zu erzielen, scheiterte aber an Urbisch. Kurz darauf bekamen die Gastgeber die Chance, im eigenen Powerplay einen Treffer zu erzielen. Die beste Möglichkeit vergab Krymskiy, der im Slot von Peter schön freigespielt wurde, mit seinem Abschluss aber am Schoner von Urbisch hängen blieb. Kurz vor Ablauf des ersten Drittels liefen die Wölfe wieder in Unterzahl im zwei gegen eins einen Konter doch Kiedewicz und Peter scheiterten ebenfalls am Schoner von Urbisch.

Wölfe drehen Rückstand

Die Gäste aus Herford kamen deutlich besser aus der Kabine und hatten in Überzahl zahlreiche Chancen in Führung zu gehen, doch Weidekamp war stets auf dem Posten. Zwar überstanden die Wölfe auch dieses Unterzahlspiel schadlos, doch die Gäste blieben weiterhin am Drücker und konnten sich dann durch den Treffer von Wegner auch folgerichtig für ihren Aufwand belohnen. Die Freude über diesen Treffer wehrte allerdings nur kurz. Im direkten Gegenzug erzielten die Wölfe nach einem schnellen Angriff über Gelke und Krymskiy in Person von Hofmann den Ausgleichstreffer. Im Anschluss waren die Wölfe wieder besser in der Partie und als Schultz zum dritten Mal an diesem Nachmittag auf die Strafbank musste, war es Hördler vorbehalten, die erstmalige Führung für die Wölfe zu erzielen, als er von McNeill und Pfleger freigespielt wurde und mit seinem platzierten Schuss Vogel im Tor der Gäste keine Abwehrchance ließ.

Wölfe mit schnellem Doppelschlag

Im letzten Abschnitt erwischten die Wölfe den besseren Start. Kiedewicz war es, der die Führung der Wölfe ausbauen konnte. Keine Minute später gelang den Wölfen ihr erster Überzahltreffer. McNeill und Hördler spielten Pfleger frei, der sich nicht bitten ließ, und den Puck trocken in den Winkel legte. Die Gastgeber kontrollierten die Begegnung und hatten noch zahlreiche gute Möglichkeiten, das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten. Stattdessen kamen die Gäste kurz vor Ende noch zum 4:2, als Marusch den Puck im Angriffsdrittel verlor und Schultz den Puck an Weidekamp vorbei ins Tor beförderte.

Mannschaftsaufstellungen und Statistik

Selber Wölfe: Weidekamp (Carr) – Hördler, Heyter, Campbell, Gläßl, Plauschin, Raab, Klughardt, Marusch – Park, Schwamberger, McNeill, Pfleger, Miglio, Peter, Kiedewicz, Krymskiy, Gelke, Fischer, Hofmann, Hermer

Herford Ice Dragons: Vogel (Urbisch) – Humberstone, Walters, Garten, König, Schaaf, Walch, Hupach – Schultz, Lindgren, Aydin, Sticha, Hildebrand, Kühler, Sticha, Woltmann, Berezovskij

Tore: 27. Min. 0:1 Wegner (T. Sticha, D. Sticha) ; 28. Min. 1:1 Hofmann (Gelke, Krymskiy); 38. Min. 2:1 Hördler (McNeill, Pfleger); 46. Min. 3:1 Kiedewicz (Krymskiy, Gelke); 47. Min. 4:1 Pfleger (Hördler, Miglio; 5/4); 58. Min. 4:2 Schultz (Walters)

Strafzeiten: Selb 10; Herford 14

Schiedsrichter: Becker, Moosberger (Leonie, Höfer)

Zuschauer: 983

Ice Dragons mit achtbarem Ergebnis in Selb

Herford beklagt mehrere Verletzungen

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat sein erstes Spiel der PreSeason beim DEL2-Ligisten Selber Wölfe mit 4:2 (0:0/2:1/2:1) verloren, sich jedoch gut beim klassenhöheren Favoriten verkauft.

Allerdings beklagen die Ice Dragons gleich mehrere Verletzungen, die nun erst einmal genauer von Medizinerseite aus beurteilt werden müssen. Nach Anton Seidel und Jegors Kalnins, die beide nach einem 5-tägigen Trainingslager an gleicher Stelle, aufgrund von Verletzungen nicht spielten, erwischte es im Laufe der Begegnung auch Marius Garten, Dennis Sticha sowie Emil Lessard Aydin, wobei letzterer bis zur Schlusssirene mitwirkte.

Im ersten Drittel hatten die Gastgeber mehr vom Spielgeschehen, scheiterten jedoch einige Male am starken Herforder Goalie Jakub Urbisch, der sich mit Kieren Vogel die 60 Spielminuten teilte.

Im zweiten Spielabschnitt agierte der HEV offensiver und ging nicht unverdient durch Neuzugang Nils Wegner in der 27. Minute mit 1:0 in Führung. Doch die Antwort der Wölfe folgte sofort und bereits 30 Sekunden später egalisierte Joel Hofmann die Gästeführung. Unmittelbar nach Ablauf einer 2-Minuten-Strafe der Gäste ging das Selber Team durch Frank Hördler noch vor dem letzten Seitenwechsel mit 2:1 in Führung (38.).

Im Schlussabschnitt brachte ein Doppelschlag in der 46. und 47. Minute die Oberfranken auf die Siegerstraße. Zunächst traf Adam Kiedewicz zum 3:1, bevor Marco Pfleger in Überzahl auf 4:1 erhöhte. Obwohl sich bei den Ice Dragons die intensive Arbeit der vergangenen Tage nun bemerkbar machte, gelang ihnen nochmals eine Ergebniskorrektur. Rund 180 Sekunden vor dem Spielende verkürzte Brandon Schultz zum 2:4-Endstand.

Ab Montag wird das Team von Chefcoach Henry Thom das Eistraining in Herford aufnehmen. Am kommenden Wochenende folgt das Drachenduell gegen die Black Dragons aus Erfurt. Das erste Aufeinandertreffen gibt es am Samstag ab 15.00 Uhr in der heimischen imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ im Rahmen der Saisoneröffnung, das Rückspiel ist nur einen Tag später in Erfurt. Tickets für den Heimspielauftakt gibt es online unter www.scantickets.de sowie an der Tageskasse. Im Rahmen der Begegnung erfolgt auch die erste Dauerkartenausgabe im Stadion- und VIP-Bereich.

Tore:

0:1 26:41 Nils Wegner (Timo Sticha / Dennis Sticha)

1:1 27:08 Joel Hofmann (Richard Gelke / Nikita Krymskiy)

2:1 37:04 Frank Hördler (Mark McNeill / Marco Pfleger)

3:1 45:10 Adam Kiedewicz (Nikita Krymskiy / Richard Gelke)

4:1 46:09 Marco Pfleger (Frank Hördler / Nicholas Miglio) PP1

4:2 57:06 Brandon Schultz (Nick Walters)

Strafen:

Selb 10 Minuten

Herford 14 Minuten

Zuschauer:

983