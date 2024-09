Selber WÃ¶lfe lagen drei Mal in FÃ¼hrung, aber Freiburg siegt im Wolfsduell

Selb. (PM Wölfe) Frohe Kunde erreichte die Selber Wölfe vor Spielbeginn: Mit Gelke, Winquist und Bassen meldeten sich drei wichtige Stützen der Mannschaft spielfähig...

Letzterer absolvierte sein 1000 Profispiel und wurde zu Beginn der Partie geehrt. Die Partie selbst war ein Schlagabtausch auf Augenhöhe. Die Gastgeber gingen zweimal in Führung, doch Freiburg fand zweimal eine schnelle Antwort. Die Entscheidung musste das Penaltyschießen bringen, in dem die Gäste das glücklichere Ende für sich hatten.

Freiburg gleicht zweimal aus

Die Selber Wölfe erwischten einen Start nach Maß. Bereits nach 50 Sekunden ließ McMillan seine Farben jubeln, nachdem er seinen eigenen Nachschuss überlegt zum 1:0 am Gästekeeper Cerveny vorbeilegte. Doch die Führung hielt nicht lange. Zunächst behielt Weidekamp bei einem Gewühl vor seinen Kasten, zwei Minuten später hatte der Selber Goalie jedoch bei Reisneckers Schuss von der Seite ins kurze Eck das Nachsehen. Die Hausherren ließen sich nicht beirren und zogen ihr Spiel weiter durch. Knappe vier Minuten nach dem Ausgleich stellten die Porzellanstädter in Überzahl auf 2:1: Winquist hatte die von McNeill abgefeuerte Scheibe unhaltbar abgefälscht. Kurz vor Drittelende gab es dann allerdings erneut lange Gesichter auf Selber Seite, nachdem Elo zum 2:2 ausgeglichen hatte.

Cerveny hält das Unentschieden für Freiburg fest

Auch der zweite Spielabschnitt entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch. Die klareren Chancen hatten jetzt aber die Gastgeber, die jedoch ein ums andere Mal am Torhüter der Gäste scheiterten. Egal ob Pfleger, Peter mit einer Riesenchance aus dem Slot, Winquist per Fernschuss, McMillan aus dem Gewühl heraus oder McNeill: Bei allen Bemühungen der Selber Wölfe, erneut in Führung zu gehen war bei Cerveny Endstation.

Burghart entscheidet die Partie

Die letzten 20 Minuten der regulären Spielzeit waren ein Kampf um jeden Zentimeter Eis. In der 44. Minute stellte Campbell mit einem platzierten Schuss aus dem hohen Slot zum dritten Mal die Führung für das Heimteam her. Freiburg brauchte allerdings nur 33 Sekunden, um durch Burghart erneut auszugleichen. In der fünfminütigen Verlängerung hielt Selbs Keeper Weidekamp mit vier starken Paraden sein Team im Spiel. Letztlich musste das Penaltyschießen die Entscheidung bringen. Hier hatten die Breisgauer das glücklichere Ende für sich. Burghart, der vorher schon für den Ausgleich gesorgt hatte, verwandelte auch den entscheidenden Penalty.

Mannschaftsaufstellungen und Statistik

Selber Wölfe: Weidekamp (Scherer) – Plauschin, Raab, Campbell, Gläßl, Hördler, Jakob – Hofmann, Bassen, Schwamberger, Pfleger, Peter, Winquist, McNeill, McMillan, Krymskiy, Fischer, Gelke, Körber

EHC Freiburg: Cerveny (Hegmann) – Stowasser, Ventelä, Pokorny, Heider, Hafenrichter, Leitner– Elo, Naas, Linsenmaier, O´Donnell, Schwamberger, Reisnecker, Billich, Streu, Burghart, Saakyan, Otten, Hahn

Tore: 1. Min. 1:0 McMillan (McNeill, Gläßl); 5. Min. 1:1 Reisnecker (Streu); 9. Min. 2:1 Winquist (McNeill, Hördler; 5/4); 17. Min. 2:2 Elo (Ventelä); 44. Min. 3:2 Campbell (Winquist, Pfleger); 44. Min. 3:3 Burghart (Billich, Pokorny); 65. Min. 3:4 Burghart (Penalty)

Strafzeiten: Selb 4, Freiburg 8

Schiedsrichter: Schütz, Gossmann (Riemel, Ernst)

Zuschauer: 2.304