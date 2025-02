Selber WÃ¶lfe kassieren Overtime-Niederlage im Sahnpark

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe, bei denen Plauschin sein 100. Pflichtspiel für seine Farben bestritt, nehmen aus einem hart umkämpften Kellerduell zumindest einen Punkt aus Crimmitschau mit.

Einen Rückstand aus dem ersten Drittel egalisierte Raedeke in Unterzahl. Nach einem torlosen Schlussdrittel war es Reichel, dem der Lucky Punch zum Siegtreffer für die Gastgeber gelang.

Eispiraten effizienter

Beide Teams gingen ohne Abtasten in die Partie und so gab es bereits in der ersten Spielminute Torszenen auf beiden Seiten. Die Torhüter waren jedoch von Beginn an hellwach und ließen noch keine Gegentreffer zu. Die Selber Wölfe setzten die Gastgeber mit gutem Forechecking unter Druck, zwangen die Eispiraten zu Fehlern im Aufbauspiel und kamen zu einigen vielversprechenden Abschlusschancen. Trotz des optischen Übergewichts der Porzellanstädter, kamen die Westsachsen hin und wieder auch zu guten Möglichkeiten, von denen sie eine auch zu nutzen wussten. In der 16. Minute war es Rämö, der von der blauen Linie abzog. Dessen abgefälschten Schuss konnte Carr nur prallen lassen und den Rebound brachte Walsh zum 1:0 über die Linie.

Wölfe gleichen in Unterzahl aus

Der zweite Spielabschnitt war durch viele Strafen geprägt. Vor allem die Spieler der Selber Wölfe mussten immer wieder den Gang auf die Strafbank antreten. Das erste Powerplay wurde jedoch den Gästen zugesprochen, und hier hatte Raedeke eine gute Chance, doch Shilin bugsierte mit der Schulter die Scheibe aus der Gefahrenzone. Die Eispiraten ließen in ihren Powerplay-Situationen, von denen sie gleich vier zugesprochen bekamen, die Scheibe gut laufen, doch die Wölfe um Goalie Carr verteidigten konsequent und kamen dann bei zahlenmäßiger Unterlegenheit gar zum Ausgleich. Hördler legte im Konter die Scheibe quer auf Raedeke, der dem Crimmitschauer Torhüter keine Abwehrchance ließ. Im weiteren Verlauf überstanden die Wölfe selbst eine fast eineinhalbminütige doppelte Unterzahl schadlos.

Reichel mit der Entscheidung in der Overtime

Im Schlussdrittel merkte man beiden Teams an, dass viel auf dem Spiel stand. Die Partie lebte von der Spannung und den hart geführten Zweikämpfen. Die größten Chancen gehörten Zapp auf Crimmitschauer Seite und Bassen auf Seiten der Selber, der im Alleingang an Shilin scheiterte. In der fälligen Overtime dauerte es nicht lange, ehe Reichel nach einer guten Chance für die Selber Wölfe im Alleingang Carr aussteigen ließ und zur Entscheidung einnetzte.

Mannschaftsaufstellungen und Statistik

Eispiraten Crimmitschau: Shilin (Mnich) – Sacher, Scalzo, Kreutzer, Rämö, Bettahar, Olleff, – Saponari, Reichel, Feser, Smith, Mackin, Walsh, Büsing, Shevyrin, Lutz, Zap, Zikmund

Selber Wölfe: Carr (Weidekamp) – Gläßl, Sproul, Hördler, Heyter, Raab, Plauschin, Stowasser – Winquist, Smith, George, Bassen, Raedeke, Miglio, Schwamberger, McMillan, Campbell, Krymskiy, Park, Hofmann

Tore: 16. Min. 1:0 Walsh (Büsing, Shevyrin); 28. Min. 1:1 Raedeke (Hördler; 4/5); 61. Min. 2:1 Reichel (Smith)

Strafzeiten: Crimmitschau 4 + 5 gegen Büsing, Selb 8 + 5 gegen Hofmann

Schiedsrichter: Janssen, Ratz (Englisch, Müller-Osten)

Zuschauer: 2.010

