Selber WÃ¶lfe kassieren bittere Heimniederlage gegen den direkten Konkurrenten aus Dresden

Sowohl das Spielglück als auch die Leidenschaft, mit der die Wölfe zuletzt auf heimischen Eis agierten, fehlten in dieser Partie. Die Eislöwen zeigten eine gute Leistung und konnten am Ende verdient die drei Punkte mit nach Dresden nehmen und stellen sogleich auch den Anschluss an die Wölfe wieder her.

Eislöwen mit dem besseren Start

Die Gäste aus Dresden konnten die ersten Akzente in der Partie setzen. Bitzer war hier gleich mehrere Male gefordert. Auf der Gegenseite gab es kaum Chancen zu verzeichnen. Die Eislöwen verteidigten in ihrer Zone konsequent und ließen keine Abschlüsse der Wölfe zu. Folgerichtig durften die Gäste dann auch die Führung bejubeln. Als die Wölfe den Puck hinterm eigenen Tor nicht entscheidend klären konnten, landete der Puck über den Schlittschuh von Mannes beim freistehenden Bindels, der sich nicht zweimal bitten ließ und das Spielgerät über die Schulter von Bitzer zur Führung verwertete. Von den Gastgebern war auch im Anschluss wenig zu sehen. Es dauerte bis zum ersten Powerplay, ehe Heljanko mit seinem Versuch an Schwendener scheiterte. Auch in der Folge taten sich die Wölfe sehr schwer ein Mittel gegen die aggressiven Dresdner zu finden.

Wölfe weiter glücklos

Auch im zweiten Abschnitt zeichnete sich ein ähnlicher Verlauf wie im ersten Drittel ab. Die Gäste präsentierten sich weiterhin sehr zweikampfstark und kauften den Wölfen den Schneid ab. Nach einem abgefälschten Schuss landete der Puck auf Umwegen erneut bei Bindels, der wieder blank vorm Tor stand und erneut keine Mühe hatte, Bitzer aus kürzester Distanz zu überwinden. Als die Eislöwen im Powerplay waren, gab es die erste Großchance für die Wölfe. Peter verzögerte im zwei gegen eins geschickt und spielte dann zu Miglio, der mit seinem schwachen Abschluss aber an Schwendener scheiterte. Zwar waren die Wölfe bemüht den Bock umzustoßen, doch Dresden verteidigte die Vorstöße der Wölfe weiterhin relativ unaufgeregt und ging so mit der verdienten Führung in die nächste Pause.

Wölfe brauchen zu viele Chancen

Im letzten Drittel zeigten die Wölfe endlich ein anderes Gesicht und schnürten die Eislöwen zunehmend in deren Zone ein. So gelang den Wölfen dann auch endlich der Anschlusstreffer. Knackstedt behielt die Übersicht und spielte einen starken Pass auf Bassen, der frei im Slot den Puck zu seinem Premierentreffer über die Linie drückte. Die Gastgeber blieben am Drücker, scheiterten aber immer wieder an Schwendener oder der Puck blieb bereits vorher an einem Spieler der Eislöwen hängen. Der nächste Nackenschlag fiel dann in die Drangphase der Wölfe hinein, als Rundqvist nach einem individuellen Fehler der Puck auf dem Schlager lag und dieser quer auf Porsberger ablegte, welcher Bitzer aus kurzer Distanz keine Abwehrchance ließ. Im Powerplay zogen die Wölfe dann noch den Goalie, doch Suvanto gelang mit einem Befreiungsschlag schnell der Treffer zum 1:4, womit die Partie dann auch endete.

Mannschaftsaufstellungen und Statistik

Selber Wölfe: Bitzer (Weidekamp) – Hanusch, Raab, Plauschin, Trska, Hördler, Marusch – Knackstedt, Miglio, Bassen, McNeill, Kruminsch, Kolupaylo, Heljanko, Peter, Schwamberger, Naumann, Krymskiy, Gelke

Dresdner Eislöwen: Schwendener (Seidel) – Karlsson, Mannes, Suvanto, Rausch, Pruden, Riedl Elten – Rundqvist, Porsberger, Andres, Hendreschke, Drews, Knobloch, Petersen, Postel, Bindels, Pischoff, Mrazek, Kiedewicz

Tore: 6. Min. 0:1 Bindels (Mannes); 26. Min. 0:2 Bindels (Petersen, Karlsson); 45. Min. 1:2 Bassen (Knackstedt, Trska); 50. Min. 1:3 Porsberger (Rundqvist, Andres); 58. Min.

1:4 Suvanto (Rausch; 4/5 eng)

Strafzeiten: Selb 4; Dresden 6

Schiedsrichter: Haupt, Polaczek (Pletzer, Ernst)

Zuschauer: 2.421

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen sind erfolgreich ins neue Jahr gestartet. Bei den Selber Wölfen feierten die Blau-Weißen einen 4:1-Erfolg.

Die Eislöwen bestimmten die Partie im ersten Drittel, erspielten sich einige gute Torchancen. Der Führungstreffer resultierte aber aus einem Fehler der Selber Hintermannschaft. Einen Fehlpass vor dem eigenen Tor nutzte Dani Bindels zur 1:0-Führung (6.). Weitere Gelegenheiten konnten die Dresdner nicht nutzen. Mit der knappen Führung und einem Torschussverhältnis von 13:4 ging es in die erste Pause.

Im zweiten Drittel kam Selb besser ins Spiel. Janick Schwendener wusste die Chancen aber zu vereiteln. McNeill vergab eine Großchance in der 25. Minute, als er im Slot am Tor vorbeischoss. Kurz darauf durften die Eislöwen wieder jubeln. Wieder war es Dani Bindels, der für die Dresdner treffen konnte (26.). Drei Minuten später durfte sich Schwendener erneut auszeichnen, verhinderte mit einer Glanztat den Anschlusstreffer.

Im Schlussabschnitt konnte Selb in der 45. Minute verkürzen. Chad Bassen wurde im Slot nicht gestört und drückte den Puck über die Linie. Von dem Gegentreffer ließen sich die Eislöwen aber nicht beirren. In der 50. Minute nutzten die Dresdner wieder einen Fehler der Wölfe. Johan Porsberger stellte mit einem platzierten Schuss auf 3:1 (50.). In der Schlussphase mussten die Eislöwen noch zwei Unterzahlsituationen überstehen. Als Bindels auf der Strafbank saß, klärte David Suvanto den Puck über die Bande aus der eigenen Zone. Die Scheibe rutschte ins leere Selber Tor (58.).

Petteri Kilpivaara, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Wir haben gut angefangen, waren im ersten Drittel die spielbestimmende Mannschaft und gehen zu Recht in Führung. Wir wussten, dass Selb dann hart rauskommen wird und mit einfachem Spiel gut arbeitet. Sie haben viel Druck gemacht, aber wir sind damit gut umgegangen und treffen sogar zum 2:0. Im dritten Drittel war Selb spielbestimmend und hat alles reingehauen. Sie machen dann auch das Tor, aber wir finden die richtige Antwort. Wir wollten das Spiel einfach halten und die Führung behaupten. Mit stabiler Defensive und gutem Penalty Killing haben wir uns den Sieg gesichert. Es war eine sehr gute Mannschaftsleistung, jeder hat füreinander gekämpft.“

Weiter geht es für die Eislöwen am Freitag mit dem Auswärtsspiel in Bietigheim.

Fünf Spieler fallen aus!

Das neue Jahr beginnt für die Dresdner Eislöwen mit schlechten Nachrichten. Gleich fünf Spieler fallen langfristig aus.

#18 Timo Walther – Timo Walther konnte bisher noch kein Saisonspiel absolvieren und wird in dieser Saison auch nicht mehr auf das Eis zurückkehren. Das Verletzungspech ist ihm treu geblieben. Er fällt mit einer Schulterverletzung aus.

#84 Lukas Koziol – Lukas Koziol hat sich Anfang Dezember beim Spiel in Weißwasser eine Hüftverletzung zugezogen. Er muss operiert werden. Die Saison ist für ihn vorzeitig beendet.

#77 Arne Uplegger – Arne Uplegger hat sich im Auswärtsspiel in Krefeld vor fünf Tagen eine Knieverletzung zugezogen. Die MRT-Untersuchung hat einen Kreuzbandriss ergeben. Auch für den Verteidiger ist die Saison damit vorzeitig beendet.

#3 Mitch Wahl – Mitch Wahl hat sich im Heimspiel gegen Landshut am 30.12.23 eine Handverletzung zugezogen. Der Deutsch-Amerikaner ist für seine beiden Cross-Checks gegen Simon Stowasser für zwei Spiele gesperrt worden und muss eine Geldstrafe zahlen. Dazu hat sich Wahl die Hand gebrochen und wird sechs bis acht Wochen ausfallen. Auch er muss operiert werden.

#54 Fabian Belendir – Der junge Verteidiger ist in dieser Saison bisher ausschließlich beim Kooperationspartner in Erfurt in der Oberliga zum Einsatz gekommen. Dort hat er sich einen Handbruch zugezogen und wird ebenfalls noch mindestens sechs Wochen ausfallen.