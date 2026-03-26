Selber Wölfe kämpfen zuhause um den Serienausgleich

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe wollen am Freitag vor heimischem Publikum zurückschlagen und die Viertelfinalserie gegen die Hannover Scorpions wieder ausgleichen.

Nach einer starken Moral im letzten Spiel setzt das Team von Headcoach Josef Huber alles daran, die Serie spannend zu halten und die Chance auf das Halbfinale zu wahren.

Formkurve

Die Selber Wölfe starteten am Dienstag denkbar schlecht in das dritte Spiel der Playoff-Viertelfinal-Serie gegen die Hannover Scorpions. Nach knapp vier Minuten stand es bereits 3:0 für die Scorpions. Ein Rückstand, den die Porzellanstädter nicht mehr egalisieren konnten. Aber allein die Tatsache, dass man ab dem Ende des zweiten Drittels immer besser ins Spiel kam und sich bis zur Schlusssirene von einem Fünf-Tore-Rückstand auf zwei Treffer heranarbeiten konnte, spricht für den Charakter des Teams um Headcoach Josef Huber. So wird das Wolfsrudel am Freitag zuhause in der NETZSCH Arena alles daransetzen, einen Sieg einzufahren und die Serie auszugleichen.

Statistik

Mit einer Erfolgsquote von 31,8 Prozent (7 Treffer aus 22 Möglichkeiten) agieren die Selber Wölfe in den laufenden Playoffs überdurchschnittlich erfolgreich im Powerplay. Besser sind hier nur die Memmingen Indians mit einer Quote von 47,8 Prozent. Die Hannover Scorpions münzten bislang 23,5 Prozent ihrer Powerplaysituationen in einen Torerfolg um.

Lineup

Eric Doronin, Jonas Körber und Philip Ziesche werden weiterhin ausfallen. Richard Gelke und Daniel Weiß sind fraglich. Patrick Klöpper kann nach verbüßter Sperre wieder eingesetzt werden.

Modus/Spielwertung

Die Serie zwischen den Hannover Scorpions und den Selber Wölfen wird im Best-of-Seven-Modus ausgetragen. Das Team, das zuerst vier Siege eingefahren hat, entscheidet die Serie für sich und zieht ins Halbfinale ein. Für den Verlierer ist die Saison zu Ende.

Steht es in einer Partie nach der regulären Spielzeit von 60 Minuten unentschieden, erfolgt eine Verlängerung von 20 Minuten. Jedoch nur so lange, bis ein Tor erzielt wird (Sudden Death). Die Pause mit Eisbereitung dauert 18 Minuten. Die 20-minütigen Verlängerungen werden so lange wiederholt, bis das entscheidende Tor gefallen ist. Es wird auch in der Verlängerung mit 5 gegen 5 Feldspielern gespielt.

Termine/Tickets/Hallenöffnung

Die Termine für die Serie wurden wie folgt festgelegt:

Freitag, 20. März 20 Uhr Hannover Scorpions vs. Selber Wölfe 0:2

Sonntag, 22. März 18 Uhr Selber Wölfe vs. Hannover Scorpions 1:5

Dienstag, 24. März 20 Uhr Hannover Scorpions vs. Selber Wölfe 5:3

Freitag, 27. März 20 Uhr Selber Wölfe vs. Hannover Scorpions

Sonntag, 29. März 18 Uhr Hannover Scorpions vs. Selber Wölfe

Dienstag, 31. März 20 Uhr Selber Wölfe vs. Hannover Scorpions (sofern notwendig)

Donnerstag, 02. April 20 Uhr Hannover Scorpions vs. Selber Wölfe (sofern notwendig)

Für die Heimspiele gegen die Hannover Scorpions gibt es Tickets im Vorverkauf online (https://selberwoelfe.reservix.de/events), bei Edeka Egert in Selb am Vorwerk, bei IT-Solutions Lauterbach in Sparneck, im Ticketshop der Frankenpost sowie – sofern noch verfügbar – an der Abendkasse. Die Abendkasse und die Pforten zur NETZSCH Arena öffnen jeweils eine Stunde vor Spielbeginn.

Der Fastlane-Eingang für Saisonkarteninhaber öffnet wieder 15 Minuten vor dem offiziellen Einlass. Am Freitag also bereits ab 18:45 Uhr.

Hinweis: Die Saisonkarten behalten auch in den Playoffs ihre Gültigkeit.