Selber Wölfe feiern Arbeitssieg in Höchstadt

Selb. (PM Wölfe) Schon früh mussten die Selber Wölfe einem Rückstand hinterherlaufen, denn bereits nach 56 Sekunden hatte Gron den vielumjubelten Premierentreffer in der frisch renovierten Höchstadter Eishalle erzielt.

Ab der 31. Minute drehten die Porzellanstädter aber so richtig auf und stellten den Spielstand bis zur 2. Pause noch auf 1:3. Im Schlussabschnitt kamen die Gastgeber noch einmal auf ein Tor heran, aber das Wolfsrudel brachte die knappe Führung über die Zeit.

Wölfe laufen frühem Rückstand hinterher

Gerade einmal 56 Sekunden waren gespielt, da ließ Gron die Höchstadter Fans jubeln. Einen schnell vorgetragenen Gegenangriff nutzte der Deutsch-Kanadier mit einem platzierten Schuss ins lange Eck zum 1:0 für die Gastgeber. Die Selber Wölfe hingegen taten sich gegen die druckvoll agierenden Alligators bis zur ersten Powerbreak – auch bedingt durch eine Unterzahlsituation – schwer. Ab der 11. Minute gelang es ihnen dann, sich auch häufiger in der Offensive in Szene zu setzen. Spitzner und Rubin scheiterten jedoch an Goalie Ganz, und einmal rettete der Pfosten für den Höchstadter Schlussmann. Auf der anderen Seite hatte aber auch Weidekamp Glück, als Rypar nur die Latte traf.

Wölfe schlagen dreifach zurück

Der zweite Spielabschnitt begann zerfahren, aber die Wölfe übernahmen immer mehr das Kommando. In der 31. Minute sah Spitzner den mitgelaufenen Schutz, der dann endlich den erlösenden Ausgleichstreffer markierte. Dieser Treffer wirkte wie ein Brustlöser für die Porzellanstädter, die nun richtig druckvoll agierten. Fast genau drei Minuten nach dem Ausgleich markierte Gelke in Überzahl das 1:2. Hier hatten die Wölfe einmal mehr ihr starkes Überzahlspiel ausgespielt. Und knapp zwei Minuten vor der Pausensirene bediente Rubin Lahtinen, der im zweiten Versuch die Scheibe aus dem Slot an Ganz vorbei zum dritten Selber Treffer in die Maschen drosch.

Spannung bis zur Schlusssirene

Im Schlussabschnitt versuchten die Alligators noch einmal alles, um das Spiel wieder zu drehen. Spätestens nach dem Anschlusstreffer durch Seewald in der 46. Minute war die Partie wieder völlig offen. Die Wölfe waren nun meist mit Defensivaufgaben beschäftigt, die sie aber bravourös meisterten. Einmal mehr bewiesen die Porzellanstädter, dass sich niemand im Team zu schade ist, hart zu arbeiten und Schüsse zu blocken. So war der Arbeitssieg im Aischgrund dann letztendlich auch verdient.

Mannschaftsaufstellungen und Statistik

Höchstadt Alligators: Ganz (Zimmermann) – Fardoe, Stobbe, Vojcak, Hane, Gulda – Seewald, Eriksson, Litesov, Zap, Guft-Sokolov, Gron, Swinnen, Jiranek, Rypar, Dalldush, T. Zimmermann, Jelavic

Selber Wölfe: Weidekamp (Scherer) – Gläßl, Tramm, Gauch, Ulrich, Müller, Kassay-Kezi, Hördler, Bauer – Spitzner, Gelke, Schutz, Rubin, Němec, Valasek, Klöpper, Lahtinen, Ziesche, Klughardt, Doronin, Körber

Tore: 1. Min. 1:0 Gron (Zap, Rypar); 31. Min. 1:1 Schutz (Spitzner, Gelke); 34. Min. 1:2 Gelke (Spitzner, Schutz; 5/4); 39. Min. 1:3 Lahtinen (Rubin, Müller); 46. Min. 2:3 Seewald (Gron, Eriksson)

Strafzeiten: Höchstadt 8, Selb 10

Schiedsrichter: Lender, Harrer (Laudenbach, van der Heyd)

Zuschauer: 1.306

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!