Selber WÃ¶lfe: Es geht nur zusammen!

Selb. (PM Wölfe) Vor der Länderspielpause ist das angeschlagene Selber Wolfsrudel noch zweimal gefordert. Am Freitag reisen die Porzellanstädter zu den Kassel Huskies (19:30...

Selb. (PM Wölfe) Vor der Länderspielpause ist das angeschlagene Selber Wolfsrudel noch zweimal gefordert.

Am Freitag reisen die Porzellanstädter zu den Kassel Huskies (19:30 Uhr), am Sonntag gastiert dann zum Familienspieltag der ESV Kaufbeuren in der NETZSCH Arena. Spielbeginn ist hier bereits um 15:30 Uhr. Um erfolgreich zu sein, braucht es eine geschlossene Mannschaftsleitung sowie volle Unterstützung von den Rängen.

Formkurve

Was ist nur mit dem Selber Wolfsrudel los? Fünf Niederlagen in Folge musste das Team um Leitwolf Frank Hördler einstecken. Freilich sind die aktuellen Probleme zum Teil auch in den personellen Herausforderungen begründet, standen doch zuletzt Luis Marusch, Richard Gelke und Daniel Schwamberger verletzungsbedingt sowie Carson McMillan aufgrund einer Sperre nicht zur Verfügung.

Zumindest letzterer wird am Wochenende wieder im Lineup stehen, bei den Verletzten besteht definitiv keine Chance auf einen Einsatz in den nächsten Wochen. Doch ausgerechnet im letzten Heimspiel gegen die Eisbären Regensburg attestierte Headcoach Craig Streu dem Großteil seiner Mannschaft eine mangelnde kämpferische Einstellung. Eine Tugend, die eigentlich das Herzstück des Wolfsrudels sein sollte und gerade in einer Phase mit dünner Personaldecke dringend benötigt wird, wenn man erfolgreich sein will. Beim Gastauftritt in Dresden am Sonntag zeigte die

Mannschaft zwar wieder eine andere Einstellung, für etwas Zählbares reichte es dennoch nicht. Zu schwer wogen die Ausfälle gegen einen qualitativ herausragend besetzten Eislöwen-Kader. Das Trainerteam hat sich nun vorgenommen, am Spielsystem an der ein oder anderen Stellschraube zu drehen, um das Wolfsrudel wieder zurück in die Erfolgsspur zu bringen. Zudem muss das Rudel als starke Einheit auftreten und braucht die volle Unterstützung von den Rängen, um die Niederlagenserie möglichst noch vor der Länderspielpause zu beenden.

Die Gegner

Dass auch die Kassel Huskies als Meisterschaftsfavorit Nummer eins verwundbar sind, bewiesen am Sonntag die Freiburger Wölfe, die die Nordhessen mit 4:1 besiegten. Zuvor hatten die Huskies jedoch vier Siege in Folge eingefahren und stehen aktuell mit zwei Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Die auf allen Positionen stark besetzten Kasseler gehen als klarer Favorit in ihr Heimspiel gegen die Selber Wölfe, aber die Porzellanstädter waren in den bisherigen Aufeinandertreffen in der Nordhessen Arena schon für die ein oder andere Überraschung gut. Warum sollte also nicht ausgerechnet auswärts beim Tabellenprimus der Knoten platzen, wo es für die Wölfe nichts zu verlieren gibt? Kassels gefährlichster Spieler ist gerade Ryan Olsen, der das mannschaftsinterne Topscorer-Ranking mit 19 Punkten anführt. Im Vergleich dazu hat Selbs fleißigster Angreifer Josh Winquist 14 Punkte eingesammelt. Im Hinspiel unterlagen die Selber Wölfe zuhause gegen die Kassel Huskies mit 0:3.

Sonntagsgegner ESV Kaufbeuren hat sieben Punkte mehr auf dem Konto als die Selber Wölfe und belegt aktuell Tabellenplatz acht. Drei aus ihren letzten sechs Spielen konnten die Allgäuer für sich entscheiden, zuletzt gab es eine 2:4-Niederlage bei den Lausitzer Füchsen. Grundsätzlich zählen die Joker nicht als das auswärtsstärkste Team: Nur zwei ihrer bisher sieben Auswärtsspiele konnten die Allgäuer für sich entscheiden. Schlechter schnitten in der Ferne bislang nur Crimmitschau und Bad Nauheim ab. Vor heimischer Kulisse möchten die Selber Wölfe sicher gerne für die 3:5-Niederlage aus dem Hinspiel revanchieren. Um dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen, muss das Wolfsrudel vor allem auf Topscorer Sami Blomqvist (18 Punkte) aufpassen und den guten Daniel Fießinger überwinden, der mit eine Fangquote von 92,16 Prozent auf einen ähnlichen starken Wert kommt wie Selbs Kevin Carr (92,99 Prozent).

Mark McNeill blickt voraus

Selbs Assistenzkapitän Mark McNeill schmeckt die Niederlagenserie natürlich gar nicht: „Wir haben als Team die letzten fünf Spiele reflektiert und unsere Fehler analysiert. Wir haben zu viele Fehler in der Defensive gemacht, zu viele Strafen gezogen und Fehler gemacht, die uns die Spiele gekostet haben.“ Dass die Verletztenliste aktuell so lang ist, lässt der 31-Jährige nur bedingt als Ausrede gelten: „Die Ausfälle von Richi, Schwambo und Luis sind nicht leicht zu verkraften. Sie alle spielen eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft. Das heißt allerdings für uns alle, noch mehr aus uns herauszuholen und uns selbst anzutreiben, um in jedem Spiel eine hervorragende Leistung aufs Eis zu bringen.“ Zu guter Letzt verrät uns der Kanadier noch, was sich die Wölfe für die kommenden beiden Spiele vorgenommen haben: „Wir müssen gegen Kassel hungrig und entschlossen auftreten sowie bereit sein, alles zu geben, um einen Sieg mit nach Hause zu bringen. Zum Abschluss des Wochenendes haben wir ein Heimspiel hier in Selb gegen Kaufbeuren. Unsere Fans verdienen es, dass wir unser bestmögliches Eishockey spielen und sie mit einem Sieg belohnen.“

Lineup

Die gute Nachricht zuerst: Carson McMillan hat seine Sperre abgesessen und wird ab Freitag wieder auflaufen können. Keine Chance auf einen Einsatz gibt es jedoch für Luis Marusch, Richard Gelke und Daniel Schwamberger, die – wie vermeldet – allesamt verletzungsbedingt noch länger fehlen werden.

Tickets/ Liveübertragung/Anfahrt

Für das Heimspiel gegen den ESV Kaufbeuren (Sonntag um 15:30 Uhr)) gibt es Tickets im Vorverkauf online (https://selberwoelfe.reservix.de/events), bei Edeka Egert in Selb am Vorwerk, bei IT-Solutions Lauterbach in Sparneck, im Ticketshop der Frankenpost sowie – falls noch verfügbar – an der Abendkasse. Die Abendkasse und die Pforten zur NETZSCH Arena öffnen ab 14:30 Uhr.

Der Fastlane-Eingang für Saisonkarteninhaber öffnet wieder 15 Minuten vor dem offiziellen Einlass. Am Sonntag also bereits ab 14:15 Uhr.

Das Selber Vorwerk ist ab sofort wieder wie gewohnt zu erreichen. Allerdings ist die Hohenberger Straße in Richtung Stadtmitte weiter gesperrt, weshalb den Zuschauern empfohlen wird, das Vorwerk über den Christian-Höfer-Ring anzufahren.

Alle Partien werden live auf Sportdeutschland TV und das Auswärtsspiel am Sonntag in Auszügen in der Radio Euroherz Eiszeit übertragen. Spielbeginn am Freitag in der Nordhessen Arena ist um 19:30 Uhr.

Selber Wölfe verzeichnen stärkeren Zuschauerzuspruch

Erstmals mehr als 1000 Saisonkarten verkauft

Die Selber Wölfe absolvieren aktuell ihre vierte Saison in der DEL2, der zuschauerstärksten 2. Eishockeyliga Europas. Dabei können die Porzellanstädter bislang einen signifikant höheren Zuschauerschnitt als noch in der vergangenen Spielzeit verzeichnen. Dazu trägt auch der Fakt bei, dass über den Sommer deutlich mehr Saisonkarten an den Fan gebracht werden konnten. Das ambitionierte Ziel von 777 verkauften regulären Saisonkarten konnte sogar übertroffen werden.

Ziel übertroffen

„Wir möchten für die kommende Saison 777 Saisonkarten verkaufen. Warum gerade 777? Weil unsere #7 Frank Hördler vermutlich seine letzte Saison spielt. Es wird für ihn und unsere Selber Wölfe also eine ganz besondere Saison werden. Zudem gibt uns jede verkaufte Saisonkarte ein Stück mehr Planungssicherheit“, verkündete Wölfe-Geschäftsführer Sven Gerike in der Sommerpause und setzte damit sich und seiner Organisation ein ambitioniertes Ziel. Fünf Monate später steht nun fest, dass die eigene Vorgabe erreicht, ja sogar übertroffen werden konnte. „Wir haben Stand heute 801 reguläre Saison- sowie 230 VIP-Karten verkauft, kommen also auf eine Gesamtzahl von 1031 Saisonkarten. Letztes Jahr lagen wir bei knapp 700. Das ist eine sehr gute Entwicklung und zeigt, dass unsere Benefits, die wir den Saisonkarteninhabern anbieten, auch ankommen und angenommen werden.“ Ausruhen wollen und werden sich die Selber Wölfe auf dem Erreichten jedoch nicht: „Unser Ziel ist es, bezüglich des Zuschauerzuspruchs weiter zu wachsen. Dazu werden wir jetzt unsere Energie in die Ankurbelung des Tageskarten-Verkaufs investieren, um die Auslastung der NETZSCH Arena weiter zu steigern. Für die nächste Saison möchten wir dann natürlich nochmal mehr Saisonkarten verkaufen“, so Gerike weiter. Bislang verfolgten die Heimspiele der Selber Wölfe im Schnitt knapp 150 Zuschauer mehr als in der letztjährigen Hauptrunde. Und das, obwohl besonders zuschauerträchtige Heimspiele gegen Crimmitschau und Weiden noch fehlen. Es ist also zu erwarten, dass sich der Zuschauerschnitt von bislang 2.371 noch weiter nach oben bewegen wird. „Wir bedanken uns bei allen Saisonkartenkäufern für ihr Vertrauen und wollen dies mit attraktivem und erfolgreichem Sport zurückzahlen“, so der Wölfe-Geschäftsführer abschließend.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV