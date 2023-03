Selber WÃ¶lfe: Die Crunchtime beginnt

Selb. (PM Wölfe) Ab jetzt zählt es für die Selber Wölfe: Am Mittwoch starten die Playdowns in der DEL2. Die Porzellanstädter treffen in Runde...

Selb. (PM Wölfe) Ab jetzt zählt es für die Selber Wölfe: Am Mittwoch starten die Playdowns in der DEL2.

Die Porzellanstädter treffen in Runde 1 auf die Heilbronner Falken. Wer als erster 4 Siege eingefahren hat, verbleibt sicher in der DEL2. Der Unterlegene erhält gegen den Verlierer aus der Serie Crimmitschau/Bayreuth eine 2. Chance. Doch daran denkt noch keiner. Das Wolfsrudel will mit aller Macht bereits gegen die Falken den Klassenerhalt erringen und zählt auf die Unterstützung der ganzen Region.

Formkurve

Die Selber Wölfe konnten 2 ihrer letzten 6 Spiele gewinnen. Bei den Heilbronner Falken fällt diese Quote genau umgekehrt aus. Sie verließen nach 4 ihrer letzten 6 Partien als Sieger das Eis. Die beiden letzten Begegnungen gegen Bad Nauheim und Kaufbeuren gelang den Falken dies sogar recht eindrucksvoll. Insbesondere die Chancenverwertung der Heilbronner ließ zuletzt Aufhorchen. Inwieweit das an der Einstellung ihrer Gegner in den letzten beiden Hauptrundenspielen oder anderen an der Rückkehr des verletzten Jeremy Williams lag, mag man aus der Ferne nicht beurteilen. Immens wichtig war für die Selber Wölfe hingegen der Sieg in Freiburg im letzten Meisterschaftsspiel, um mit entsprechendem Selbstvertrauen in die entscheidende Phase der Saison starten zu können. Alles, was bis jetzt gewesen ist, ist sowieso Makulatur. Alle Akteure auf dem Eis werden bis in die Haarspitzen motiviert sein – egal welches Trikot sie tragen. Es wird um jeden Zentimeter Eis gekämpft werden von der ersten bis zur letzten Sekunde. Es geht für beide Clubs um sehr viel, für Nervenkitzel ist gesorgt und den Zuschauern wird einiges geboten werden.

Statistik

Blickt man auf die Hauptrunde zurück, so gewinnt man den Eindruck, dass die Falken den Wölfen nicht unbedingt liegen in dieser Saison. Doch rechtzeitig im letzten Aufeinandertreffen beider Teams mussten die Falken erstmals Federn gegen die Wölfe lassen. Das darf den Porzellanstädtern Mut machen für die Serie. Wenn man die Statistik-Daten beider Kontrahenten miteinander vergleicht, so liegen beide meist eng beieinander, wie es sich bei Tabellennachbarn auch vermuten lässt. Einzig in den Special-Teams gibt es deutliche Unterschiede. Im Powerplay sind die Falken schlagkräftiger mit einer Erfolgsquote von 26 % (Selb 20,1 %). Im Penalty-Killing hingegen beißen die Wölfe besser zu und lassen 83 % der Situationen keinen Gegentreffer zu (Heilbronn 72,6%).

Die bisherigen Begegnungen in der Hauptrunde:

15.11.2022 Selber Wölfe vs. Heilbronner Falken 1:6

04.12.2022 Heilbronner Falken vs. Selber Wölfe 7:2

13.01.2023 Selber Wölfe vs. Heilbronner Falken 2:3 nach Verlängerung

24.02.2023 Heilbronner Falken vs, Selber Wölfe 2:3 nach Verlängerung

Richard Gelke blickt voraus

Richard Gelke: “Die Falken haben gerade in den letzten beiden Spielen noch einmal gezeigt, dass sie offensiv sehr stark sind und aus wenigen Möglichkeiten viele Tore erzielen können. Da gilt es für uns, defensiv sehr kompakt zu stehen, den 3. Mann im offensiven Drittel auch öfters hoch zu haben, damit wir nicht in Konter laufen. Zudem wird es wichtig sein, Strafen zu vermeiden, da Heilbronn ein sehr gutes Powerplay spielt. Über die gesamte Serie hinweg wird es wichtig sein, dass wir von Spiel zu Spiel schauen, egal wie das vorherige Spiel gelaufen ist. Wir müssen immer auf uns schauen und uns auf das nächste Spiel konzentrieren.“

Modus/Spielwertung

Die Playdowns werden nach dem Modus „Best-of-Seven“ ausgetragen. Das heißt, die Mannschaft, die zuerst 4 Siege eingefahren hat, hat die Serie für sich entschieden und den Klassenerhalt geschafft. Der Unterlegene erhält in der 2. Runde die Chance, gegen den Verlierer der Serie Crimmitschau/Bayreuth den drohenden Abstieg in die Oberliga zu vermeiden.

Steht es in einer Partie nach der regulären Spielzeit von 60 Minuten unentschieden, erfolgt eine Verlängerung von 20 Minuten. Jedoch nur so lange, bis ein Tor erzielt wird (sudden death). Die Pause mit Eisbereitung dauert 15 Minuten. Die 20minütigen Verlängerungen werden, jeweils mit neuer Eisbereitung und 15minütiger Pause, so lange wiederholt, bis das entscheidende Tor gefallen ist (sudden death). Es wird gespielt 5 gegen 5 Feldspieler.

Termine/Tickets/Hallenöffnung

Die Termine für die Serie wurden wie folgt festgelegt:

Mi, 15.03.2023 19:30 Uhr Heilbronner Falken – Selber Wölfe

Fr, 17.03.2023 19:30 Uhr Selber Wölfe – Heilbronner Falken

So, 19.03.2023 18:30 Uhr Heilbronner Falken – Selber Wölfe

Di, 21.03.2023 19:30 Uhr Selber Wölfe – Heilbronner Falken

Fr, 24.03.2023 19:30 Uhr Heilbronner Falken – Selber Wölfe (sofern notwendig)

So, 26.03.2023 18:30 Uhr Selber Wölfe – Heilbronner Falken (sofern notwendig)

Di, 28.03.2023 19:30 Uhr Heilbronner Falken – Selber Wölfe (sofern notwendig)

Karten für die Heimspiele der Selber Wölfe gibt es im Vorverkauf online unter https://www.selberwoelfe.de/tickets/, bei EDEKA Egert in Selb am Vorwerk oder in Sparneck bei IT-Solutions Lauterbach.

Tickets für unsere Gäste aus Heilbronn gibt es über ein eigenes Ticketportal (Link: https://gaeste-selberwoelfe.reservix.de/p/reservix/event/2078387?discounts=smkxnpcH4yOTL0ah8WXTYExlfznWwNQk).



