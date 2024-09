Selber WÃ¶lfe: Der nÃ¤chste deutsche Pass ist da!

Selb. (PM Wölfe) Nach Nick Miglio hat jetzt auch Carson McMillan, der seit sechs Jahren ununterbrochen in Deutschland Eishockey spielt, kurzfristig das Einbürgerungsverfahren erfolgreich...

Selb. (PM Wölfe) Nach Nick Miglio hat jetzt auch Carson McMillan, der seit sechs Jahren ununterbrochen in Deutschland Eishockey spielt, kurzfristig das Einbürgerungsverfahren erfolgreich abgeschlossen.

Somit gilt der Stürmer bei den Porzellanstädtern nun nicht mehr als Importspieler.

Vier Jahre DEL, Zwei Jahre DEL2

Die Verpflichtung Carson McMillans hatten die Selber Wölfe bereits mit dem Wissen getätigt, dass der gebürtige Kanadier sein Einbürgerungsverfahren schon angestoßen hatte. Nun ist es amtlich: Der NHL-erfahrene Stürmer hat alle Voraussetzungen erfüllt und die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Der 36-Jährige spielt aktuell seine siebte Saison in Deutschland. Nach Stationen bei den Fishtown Pinguins in Bremerhaven, für die er drei Jahre aufgelaufen ist, den Löwen Frankfurt, mit denen er 2022 in die DEL aufgestiegen ist, und den Kassel Huskies, wechselte der Rechtsschütze im Sommer zu den Selber Wölfen.