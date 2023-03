Selber WÃ¶lfe: Der 2. Sieg soll her

Selb. (PM Wölfe) Ein starkes Auswärtsspiel lieferten die Selber Wölfe in Spiel 1 der Playdownserie gegen die Heilbronner Falken ab und gewannen knapp aber...

Selb. (PM Wölfe) Ein starkes Auswärtsspiel lieferten die Selber Wölfe in Spiel 1 der Playdownserie gegen die Heilbronner Falken ab und gewannen knapp aber verdient mit 1:2.

Jetzt will das Wolfsrudel zuhause in der NETZSCH-Arena natürlich gleich nachlegen und den zweiten Sieg einfahren. Derer 4 benötigen die Wölfe, um die Serie zu gewinnen. Es ist also noch ein weiter Weg.

Formkurve

Die Selber Wölfe starteten gut in die Partie und gingen früh in Führung. Diesen Vorsprung gaben sie bis zum Spielende nicht mehr aus der Hand. Nach einer zwischenzeitlichen 2-Tore-Führung kamen die Falken durch einen Powerplay-Treffer noch einmal heran, doch die Wölfe verteidigten ihren Vorsprung clever und setzten sich in einem hart umkämpften Spiel nicht unverdient durch.

Statistik

Eine Fangquote von 96,8 % erreichte Selbs Torhüter Michael Bitzer in Spiel 1 der Serie. Sein Gegenüber, der Ex-Selber Florian Mnich, brachte es auf 91,7 %. Der Heilbronner Schlussmann sah beim 0:1 durch Schwamberger auch etwas unglücklich aus. Bitzer hingegen strahlte viel Ruhe aus. Selb feuerte 24 Schüsse auf Heilbronner Tor ab, die Falken kamen auf 31 Torschüsse. Die Falken nutzten 1 von 3 Überzahlsituationen, Selb konnte aus ihren 4 Situationen kein Kapital schlagen.

Lineup

Neben dem langzeitverletzten Feodor Boiarchinov fallen mit Kevin Lavalleé sowie Mauriz Silbermann (beide erkrankt) und Steven Deeg (verletzt) drei weitere Akteure aus. Zur Verfügung stehen hingegen wieder Richard Gelke und Nick Miglio.

Modus/Spielwertung

Die Playdowns werden nach dem Modus „Best-of-Seven“ ausgetragen. Das heißt, die Mannschaft, die zuerst 4 Siege eingefahren hat, hat die Serie für sich entschieden und den Klassenerhalt geschafft. Der Unterlegene erhält in der 2. Runde die Chance, gegen den Verlierer der Serie Crimmitschau/Bayreuth den drohenden Abstieg in die Oberliga zu vermeiden.

Steht es in einer Partie nach der regulären Spielzeit von 60 Minuten unentschieden, erfolgt eine Verlängerung von 20 Minuten. Jedoch nur so lange, bis ein Tor erzielt wird (sudden death). Die Pause mit Eisbereitung dauert 15 Minuten. Die 20minütigen Verlängerungen werden, jeweils mit neuer Eisbereitung und 15minütiger Pause, so lange wiederholt, bis das entscheidende Tor gefallen ist (sudden death). Es wird gespielt 5 gegen 5 Feldspieler.

Termine/Tickets/Hallenöffnung

Die Termine für die Serie wurden wie folgt festgelegt:

Mi, 15.03.2023 19:30 Uhr Heilbronner Falken – Selber Wölfe 1:2

Fr, 17.03.2023 19:30 Uhr Selber Wölfe – Heilbronner Falken (Einlass ab 18:00 Uhr)

So, 19.03.2023 18:30 Uhr Heilbronner Falken – Selber Wölfe

Di, 21.03.2023 19:30 Uhr Selber Wölfe – Heilbronner Falken

Fr, 24.03.2023 19:30 Uhr Heilbronner Falken – Selber Wölfe (sofern notwendig)

So, 26.03.2023 18:30 Uhr Selber Wölfe – Heilbronner Falken (sofern notwendig)

Di, 28.03.2023 19:30 Uhr Heilbronner Falken – Selber Wölfe (sofern notwendig)

