Selber Wölfe: Das Testspiel-Programm 2023/2024 steht

Selb. (PM Wölfe) Sieben Testspiele werden die Selber Wölfe ab dem 19.08.2023 absolvieren. Die ersten fünf Partien tritt das Rudel dabei auswärts an, was...

Selb. (PM Wölfe) Sieben Testspiele werden die Selber Wölfe ab dem 19.08.2023 absolvieren.

Die ersten fünf Partien tritt das Rudel dabei auswärts an, was den Umbaumaßnahmen und der damit verbundenen späten Eisaufbereitung geschuldet ist. Rechtzeitig zum Auftakt in die neue Saison finden zum Abschluss des Vorbereitungsprogramms die letzten beiden Begegnungen vor heimischer Kulisse in der NETZSCH-Arena statt.

Dreimal auswärts

Zum ersten Testspiel tritt das Wolfsrudel am 19.08.2023 in Essen beim Oberliga-Nord-Club Moskitos Essen an. Freuen dürfen sich die Fans auf eine sicher besondere Stimmung, zwischen beiden Clubs besteht seit vielen Jahren eine Fanfreundschaft. Die Moskitos eröffnen mit diesem Spiel ebenfalls ihr Testspiel-Programm und feiern an diesem Tag ein Saisoneröffnungsfest.

Ins Nachbarland Tschechien zum tschechischen Zweitligisten Piráti Chomutov reist das Team um Headcoach Sergej Waßmiller am 24.08.2023 und bereits am 26.08.2023 vergleicht man sich dann mit einem alten Bekannten. Mit den Starbulls Rosenheim testet man gegen den diesjährigen Aufsteiger aus der Oberliga Süd. Noch unklar ist, ob dieses Spiel in Rosenheim oder Mießbach stattfinden wird, da auch im ROFA-Stadion, Heimat der Starbulls, Umbauarbeiten stattfinden. Hierüber werden wir gesondert informieren.

Niemeier-Cup, Selb startet als Titelverteidiger

2022 fand zum ersten Mal der Niemeier Haustechnik-Cup in Deggendorf statt, den das Wolfsrudel für sich entscheiden konnte. Als Titelverteidiger freut man sich, erneut in der Festung an der Trat antreten zu dürfen.

Am Samstag, 02.09.2023 eröffnen dabei der Gastgeber Deggendorfer SC und die Selber Wölfe das Turnier.

Das Finalspiel bzw. Spiel um Platz 3. findet am Sonntag, 03.09.2023 statt. Die Hausherren werden in jedem Fall das Abendspiel bestreiten, was für das Wolfsrudel bedeutet, dass unabhängig, ob Spiel um Platz 3 oder Finale, am Sonntagnachmittag gespielt wird.

Mögliche Gegner für das Sonntagsspiel: Die Heilbronner Falken, die noch bestens aus der vergangenen Saison bekannt sind oder die Unterland Cavaliers aus der Alps Hockey League. Beide Mannschaften treffen am Samstag im Abendspiel aufeinander und werden den Wölfe-Gegner für Sonntag ausspielen.

Tickets für den Niemeier-Cup gibt es direkt beim DSC unter: https://www.ticket-onlineshop.com/ols/deggen-shop/de/einzeltickets/channel/shop/index

Zwei Heimspiele schließen die Vorbereitung ab

Aufgrund der Umbaumaßnahmen rund um und in der Netzsch-Arena verzögert sich die diesjährige Eisaufbereitung, sodass ein Spielbetrieb in Selb erst ab September möglich ist. Zwei Testspiele vor Saisonbeginn konnten hier noch eingeplant werden.

Am 08.09.2023 erwarten wir die Moskitos Essen, am 10.09.2023 gastieren die Saale Bulls Halle in der NETZSCH-Arena.

Tickets für die Heimspiele werden demnächst verfügbar sein, wir informieren darüber gesondert.

Inhaber der Saisonkarte haben alle Heimspiele in der Vorbereitung inkludiert. Der Versand der Saisonkarten erfolgt ab Ende Juli. Die Heimspiele in der Vorbereitung werden auch via SPRADE.tv übertragen, Preis für die Buchung pro Partie 6,50 €.

Während der Vorbereitung findet im Vorium keine VIP-Bewirtung statt.

Testspiele im Überblick

19.08.2023

17:30 Uhr

Moskitos Essen vs. Selber Wölfe

Eissporthalle Essen-West

24.08.2023

17:30 Uhr

Piráti Chomutov vs. Selber Wölfe

SD Arena Chomutov

26.08.2023

–:– Uhr

Starbulls Rosenheim vs. Selber Wölfe

Austragungsort noch unbekannt

02.09.2023

16:00 Uhr

Deggendorfer SC vs. Selber Wölfe

Niemeier-Cup Deggendorf

Festung an der Trat, Deggendorf

03.09.2023

14:30 Uhr

Selber Wölfe vs. Gegner ausstehend

Niemeier-Cup Deggendorf

Festung an der Trat, Deggendorf

08.09.2023

19:30 Uhr

Selber Wölfe vs. Moskitos Essen

NETZSCH-Arena Selb

10.09.2023

18:30 Uhr

Selber Wölfe vs. Saale Bulls Halle

NETZSCH-Arena Selb