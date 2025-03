Selber WÃ¶lfe brauchen noch einen Sieg

Selb. (PM Wölfe) Nach einer herben Niederlage in Spiel 1 gewannen die Selber Wölfe in der Playdownserie gegen den ESV Kaufbeuren die letzten drei Aufeinandertreffen in Folge und benötigen nun noch einen weiteren Sieg, um die Runde für sich zu entscheiden und dadurch den Klassenerhalt zu erreichen.

Doch Vorsicht: Die Buron Joker werden zuhause in der energie schwaben arena alle Register ziehen, um ihre Chance zu wahren, die Serie wieder auf ihre Seite zu drehen.

Formkurve

Von der knüppelharten Auftaktniederlage im Allgäu hatten sich die Selber Wölfe schnell erholt und gewannen die letzten drei Begegnungen gegen den ESV Kaufbeuren jeweils denkbar knapp mit einem Tor Unterschied. Vor allem in der Defensive standen die Porzellanstädter zuletzt gut, warfen sich in die Schüsse des Gegners und hatten mit Goalie Kevin Carr einen überragenden Rückhalt zwischen den Pfosten.

Statistik

Ryan Smith (3 Tore, 1 Vorlage), Ryan Sproul (2 Tore, 2 Vorlagen) und Donat Peter (1 Tor, 3 Vorlagen) führen aktuell die Scorer-Statistik bei den Selber Wölfen an. Auf der anderen Seite sind dies Nolan Yaremko (1 Tor, 3 Vorlagen) sowie Jamal Watson (0 Tore, 4 Vorlagen).

Lineup

Richard Gelke, Mark McNeill, Maxim Fischer, Josh Winquist und Adam Kiedewicz stehen verletzungsbedingt nicht zur Verfügung, Joel Hofmann wird krankheitsbedingt nicht einsatzfähig sein.

Modus/Spielwertung

Erneut müssen sich sowohl die Spieler als auch die Zuschauer auf einen leicht abgeänderten Modus in den Playdowns einstellen. In der ersten Runde wird wie gewohnt der 11. (Kaufbeuren) gegen Platz 14 (Selb) antreten und der 12. (Crimmitschau) spielt gegen den 13. (Regensburg). Um die erste Runde zu gewinnen und den sportlichen Verbleib in der DEL2 zu sichern, müssen die Clubs weiterhin Siege erringen. Da Kaufbeuren aber nach der Hauptrunde mehr als 10 Punkte Vorsprung vor den Selber Wölfen hatte, genügen den Allgäuern 3 Siege, um die Runde für sich zu entscheiden. Die Porzellanstädter müssen hingegen derer 4 erringen. Sobald einer dieser Fälle eintritt, wird die Runde beendet.

Steht es in einer Partie nach der regulären Spielzeit von 60 Minuten unentschieden, erfolgt eine Verlängerung von 20 Minuten. Jedoch nur so lange, bis ein Tor erzielt wird (sudden death). Die Pause mit Eisbereitung dauert 15 Minuten. Die 20-minütigen Verlängerungen werden, jeweils mit neuer Eisbereitung und 15-minütiger Pause, so lange wiederholt, bis das entscheidende Tor gefallen ist (sudden death). Es wird auch in der Verlängerung mit 5 gegen 5 Feldspieler gespielt.

Termine

Die Termine für die Serie wurden wie folgt festgelegt:

Fr, 07.03.2025 19:30 Uhr ESV Kaufbeuren – Selber Wölfe 7:2

So, 09.03.2025 17:00 Uhr Selber Wölfe – ESV Kaufbeuren 4:3

Fr, 14.03.2025 19:30 Uhr ESV Kaufbeuren – Selber Wölfe 1:2

So, 16.03.2025 17:00 Uhr Selber Wölfe – ESV Kaufbeuren 1:0

Di, 18.03.2025 19:30 Uhr ESV Kaufbeuren – Selber Wölfe

Fr, 21.03.2023 19:30 Uhr Selber Wölfe – ESV Kaufbeuren (sofern notwendig)

